México

Bad Bunny interrumpe su concierto en CDMX para rendir tributo a sus muertos: “Fue un momento que me marcó”

El cantante dedicó palabras y música a dos músicos puertorriqueños que inspiraron “NUEVAYoL” y que son imperativos para el género de la Salsa a nivel mundial

Puerto Rican singer Bad Bunny
Puerto Rican singer Bad Bunny performs during a concert of his "DeBi TiRAR MaS FOToS World Tour" in Mexico City, Mexico, December 10, 2025. REUTERS/Henry Romero

Durante su tercera presentación en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, Bad Bunny explicó a los fans mexicanos el motivo por el cual, una semana antes en Costa Rica, detuvo un concierto sin dar explicación en ese momento.

El artista se explicó al respecto, porque estaba a punto de realizar un tributo a dos cantantes fallecidos, en pleno suelo mexicano. Se trata de dos de los músicos más influyentes de la salsa puertorriqueña (y mundial), Rafael Ithier y Luis Alberto “Papo” Rosario, ambos integrantes fundamentales de El Gran Combo de Puerto Rico.

¿Por qué Bad Bunny abandonó el escenario en Costa Rica?

El Gran Combo de Puerto
El Gran Combo de Puerto Rico arrasa en el Gran Teatro Nacional: entradas agotadas en una hora.

Bad Bunny relató al público mexicano que, “hace una semana, haciendo esto recibimos la noticia de que uno de los grandes músicos de Puerto Rico, que seguro ustedes lo conocen ‘El Gran Combo de Puerto Rico’, don Rafael Ithier, partió a otra vida y fue un momento que me marcó, un momento que jamás olvidaré, porque fue justo antes de la próxima canción”.

Señaló que la noticia lo impactó profundamente y que por eso salió del escenario durante varios minutos sin dar mayores detalles.

Rafael Ithier, pianista y fundador de El Gran Combo, falleció el 7 de diciembre de 2025. La agrupación confirmó el evento en sus cuentas oficiales y la noticia generó reacciones en la comunidad musical latina.

Un tributo a dos grandes de la Salsa

‘Papo’ Rosario falleció a los
‘Papo’ Rosario falleció a los 78 años.

Bad Bunny actualizó el contexto de luto: “Hoy Puerto Rico se levanta con la noticia de que otro integrante de esa gran orquesta falleció: Papo Rosario”.

Rosario murió el 12 de diciembre y, de acuerdo con mensajes publicados por sus familiares, murió rodeado de sus seres queridos y con Dios en su corazón.

El cantante agregó: “Entonces de parte de nuestra y de los sobrinos (su banda) queremos desearle la mayor fortaleza a las familias de ambos y decirles que su espíritu y su alma están aquí con nosotros en cada canción, en cada piano, en cada trombón y sobre todo el cada acorde de Salsa, porque fueron unos de los grandes del género que como muchos se han ido pero permanecen. Queremos, con mucha humildad, esta próxima canción, dedicarsela a estas dos grandes estrellas”.

“NUEVAYoL”: la canción clave

Rafael Ithier de El Gran
Rafael Ithier de El Gran Combo de Puerto Rico acepta el premio a trayectoria de vida en el Ka Theater en el MGM Grand Hotel en Las Vegas el 18 de noviembre del 2015. (Chris Pizzello/Invision/AP)

Tras su mensaje, Bad Bunny interpretó la canción “NUEVAYoL”, la cual inicia con un sample directo del tema “Un Verano en Nueva York” de El Gran Combo de Puerto Rico.

En la frase, “Si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano un Nueva York”, se rinde homenaje explícito a la banda de salsa. El artista en su último álbum incorpora este homenaje a su set, ya que la influencia del género permanece viva en toda su propuesta.

El sample es repetido varias veces y la canción se transforma en un dembow con letras originales creadas por Bad Bunny, mientras la base rítmica respeta y honra la versión original del legendario grupo salsero.

Papo Rosario fue cantante, corista y encargado de coreografías de la banda desde su fundación en 1969 hasta 2019. Rafael Ithier fue maestro y pianista, líder del grupo hasta su fallecimiento.

El artista indicó, “fue un momento que jamás olvidaré”, conectando la emoción entre Puerto Rico y México durante su presentación en el Estadio GNP Seguros.

