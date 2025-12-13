Alcoholímetro decembrino en CDMX: de cuánto es la multa y cuánto cuesta reprobarlo

El operativo ‘Conduce sin Alcohol’ estará activo en las 16 alcaldías de la CDMX durante el periodo Guadalupe-Reyes. (SSC-CDMX)

Con la llegada de diciembre y la proximidad del pago del aguinaldo 2025, muchas personas en la Ciudad de México comienzan a planear posadas, cenas navideñas, compras de fin de año y celebraciones familiares. Sin embargo, las autoridades capitalinas hacen un llamado a evitar que este ingreso adicional se vaya en multas de tránsito o sanciones administrativas, particularmente por reprobar el alcoholímetro.

El aguinaldo es una prestación laboral obligatoria, establecida en la Ley Federal del Trabajo, y debe ser pagado a más tardar el 20 de diciembre de cada año. En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México recordó que ya se encuentra en marcha el programa ‘Conduce sin Alcohol’, mejor conocido como el alcoholímetro, como parte del operativo decembrino Guadalupe-Reyes.

Alcoholímetro activo durante el Guadalupe-Reyes

El operativo de alcoholímetro estará vigente del viernes 12 de diciembre y hasta el 11 de enero de 2026, periodo en el que se incrementan las reuniones sociales y el consumo de bebidas alcohólicas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) será la encargada de implementar módulos de inspección en distintos puntos de la capital.

Estos puntos de revisión estarán distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el objetivo de prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y proteger tanto a conductores como a peatones.

Las autoridades han reiterado que el alcoholímetro no tiene fines recaudatorios, sino que busca salvar vidas y reducir los siniestros viales durante una de las temporadas con mayor movilidad en la ciudad.

La SSC busca reducir accidentes viales durante la temporada decembrina con el alcoholímetro.(Gob. Tlalnepantla)

¿De cuánto es la multa por reprobar el alcoholímetro?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su artículo 50, las personas conductoras tienen prohibido manejar cuando el nivel de alcohol en la sangre es superior a 0.8 gramos por litro, o cuando el alcohol en aire aspirado supera los 0.4 miligramos por litro.

Asimismo, está prohibido conducir vehículos motorizados bajo los efectos de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos. En caso de incumplir con estas disposiciones, la persona conductora será sancionada.

La multa económica por reprobar el alcoholímetro es de 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 6 mil 788 pesos. Este monto puede representar una parte significativa del aguinaldo, especialmente para quienes planean destinarlo a gastos familiares o de fin de año.

Arresto administrativo y traslado a ‘El Torito’

Además de la sanción económica, la persona que falle el alcoholímetro puede recibir un arresto administrativo de hasta 36 horas y será trasladada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido popularmente como ‘El Torito’, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante las noches festivas, este centro suele ofrecer un menú especial navideño y de fin de año, con platillos como romeritos con papas, pozole de cerdo y cochinita pibil. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el menú correspondiente a las celebraciones decembrinas de 2025.

Ante este panorama, las autoridades capitalinas reiteran la recomendación: si vas a tomar, no manejes, utiliza transporte público, taxi o aplicaciones de movilidad, y evita que la celebración termine en una multa o arresto.