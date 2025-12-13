México

Al menos cinco muertos y 20 lesionados por volcadura de autobús en Tlanchinol, Hidalgo

Se dio a conocer lista de los nombres de los heridos de este accidente

Volcadura de autobús de pasajeros
Volcadura de autobús de pasajeros en Tlanchinol Hidalgo, deja lesionados y muertos (Caos en la Huasteca.com/FB)

La madrugada de este sábado se registró un trágico accidente en el municipio de Tlanchinol, Hidalgo, luego de que un autobús de pasajeros se volcara y cayera a un barranco, dejando un saldo preliminar de al menos cinco personas fallecidas y más de 20 lesionadas.

El percance ocurrió en el kilómetro 181 de la carretera federal México–Tampico, a la altura de la entrada a la comunidad de Santa María, una de las zonas con mayor tránsito de transporte foráneo en la región de la Huasteca.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a un autobús de la línea Futura, con número económico 9127, que cubría la ruta Pachuca–Huejutla. Por causas que aún son investigadas, el conductor habría perdido el control de la unidad, lo que provocó que se precipitara hacia un barranco de varios metros de profundidad. La magnitud del impacto ocasionó severos daños en la estructura del vehículo y dejó a varios pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos.

Investigan las causas del accidente

Equipos de emergencia se movilizaron
Equipos de emergencia se movilizaron para atender a los lesioandos de la volcadura de camión en Tlanchinol, Hidalgo (Caos en la Huasteca.com/FB)

Tras el reporte al número de emergencias, se movilizaron de inmediato, elementos de la Guardia Nacional, policías municipales, así como cuerpos de emergencia y rescate de la región.

Paramédicos y rescatistas realizaron complejas maniobras para extraer con vida a varios pasajeros, algunos de ellos con lesiones de gravedad, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona para recibir atención médica urgente.

Al lugar también arribaron autoridades ministeriales para llevar a cabo las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de los cuerpos de las personas fallecidas y el inicio de la carpeta de investigación para determinar las causas exactas del accidente.

No se descarta que factores como el exceso de velocidad, las condiciones del camino o una posible falla mecánica hayan contribuido al siniestro.

Dan a conocer lista de lesionados

Tlanchinol Hidalgo volcadura lesionados muertos
Tlanchinol Hidalgo volcadura lesionados muertos (especial)

Horas después del percance, las autoridades dieron a conocer una lista preliminar de las personas lesionadas, entre las que se encuentran adultos mayores, jóvenes e incluso un menor de edad.

Entre los heridos se reporta a Raúl Hernández Hernández, de 37 años, originario de Ohuatipa, Xochiatipan; Adanelly Cruz Hernández, de 32 años, de San Felipe Orizatlán; Yedic Ramírez Hernández, de 61 años, de la Ciudad de México; así como Brígido Antonio Redondo, de 30 años, de Huazalingo, y Esbeydy Trinidad Ramírez, de 32 años, de Huejutla de Reyes.

La lista también incluye a Jesús Guadalupe Rodríguez Morales, de 23 años, de Chicontepec; Eulalio Flores Santos, de 38 años, de Huejutla; José Eduardo Hernández Hernández, de 19 años, de la localidad de Tecomate, Platón Sánchez, Veracruz; y Abraham Mateo Hernández Castillo, de apenas ocho años, entre otros pasajeros que resultaron con diversas lesiones.

El accidente generó consternación entre habitantes de la región y usuarios frecuentes de esta vía carretera, considerada una de las más peligrosas por su orografía y constantes curvas.

Las autoridades exhortaron a las líneas de transporte y a los conductores a extremar precauciones y respetar los límites de velocidad para evitar tragedias similares.

