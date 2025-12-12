México

Trolebús CDMX tendrá modificaciones en estas rutas debido a peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe

La información fue dada a conocer por el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México

El Trolebús de la Ciudad
El Trolebús de la Ciudad de México informó que habrá modificaciones en una de sus rutas debido a los festejos de la Virgen de Guadalupe. Crédito: Cuartoscuro.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que dos de las rutas del Trolebús tendrán importantes modificaciones para estas celebraciones de la Virgen de Guadalupe.

Este anuncio fue dado a conocer a través de las redes sociales oficiales de esta dependencia de movilidad.

Precisó que una Línea de Trolebús tendrá modificaciones este próximo jueves 11 y viernes 12 de diciembre.

Se trata de la Línea 4 del Trolebús, que operará únicamente con circuitos que van de Metro El Rosario a la Calle Real del Monte. Asimismo, el Metro funcionará de Boulevard Puerto Aéreo a Avenida H. Congreso de la Unión.

¿Qué estaciones de la Línea 4 del Trolebús de la CDMX resultarán afectadas por las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe?

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México indicó cuáles son las estaciones que resultarán afectadas:

- Buen Tono

- Calzada de los Misterios

- Calzada de Guadalupe

- Graciela

- F.C. Hidalgo

- Norte 54A

La dependencia de movilidad de la Ciudad de México se encontrarán inhabilitadas para este próximo jueves 11 y viernes 12 de diciembre.

De igual manera, hizo un llamado a los usuarios a planificar sus viajes y tomar previsiones con sus respectivos tiempos.

La santa patrona de México hizo su primer aparición ante Juan Diego en el cerro del Tepeyac y desde entonces ha sido venerada en todo el mundo. (Infobae México/Jenifer Nava)

Línea 5 del Trolebús suspenderá su servicio este 11 y 12 de diciembre

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México detalló que la Línea 5 del Trolebús, que va de San Felipe de Jesús a Metro Hidalgo/La Diana, suspenderá su servicio este próximo jueves 11 y viernes 12 de diciembre, por las peregrinaciones por el Día de la Virgen de Guadalupe.

El Trolebús de la CDMX
El Trolebús de la CDMX tendrá modificaciones en su servicio en dos Líneas para este 11 y 12 de diciembre. Foto: X/@STECDMX.

Festejos de la Virgen de Guadalupe en la CDMX

Los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe atraen cada año a millones de peregrinos a la Basílica ubicada en la Ciudad de México.

Desde días previos, grupos de fieles provenientes de distintos estados del país comienzan a llegar hasta el recinto religioso, portando imágenes, veladoras y ofrendas en agradecimiento o petición.

La celebración principal tiene lugar el 12 de diciembre. Durante la víspera, el ambiente en los alrededores de la Basílica se llena de música, danzas tradicionales y rezos colectivos.

Los festejos en honor a
Los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe atraen cada año a millones de peregrinos a la Basílica ubicada en la Ciudad de México. FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM.

Muchas personas pernoctan en las inmediaciones para participar en la tradicional mañanitas que se le cantan a la Virgen en las primeras horas del día.

Autoridades implementan operativos especiales para garantizar la seguridad y el orden, además de instalar módulos de atención médica y servicios para los visitantes.

Las calles cercanas permanecen cerradas al tránsito vehicular y se refuerzan los servicios de limpieza.

Se estima que más de diez millones de personas acuden al recinto durante los festejos, lo que convierte a la celebración en uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país.

