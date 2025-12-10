Basílica de Guadalupe 2025: estas son las alternativas viales en CDMX ante la llegada de peregrinos

Este 12 de diciembre se realizarán los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro.

Los festejos por el Día de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México ya han comenzado desde inicios de este mes de diciembre, pese a que el día oficial de celebración es el12.

Miles de peregrinos ya han comenzado su arribo al templo, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la capital del país.

Debido a esto, ya comienzan algunas afectaciones viales por el paso de los miles de peregrinos que se dirigen a la Basílica de Guadalupe, ya que las autoridades han comenzado a realizar cierre de algunos carriles y cortes a la circulación.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)de la Ciudad de México dio a conocer las alternativas viales para las personas que se encuentren en la zona y pretendan circular.

Miles de peregrinos comienzan a llegar a la Biofílica de Guadalupe. FOTO: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO/CUARTOSCURO.COM.

Recomendaciones viales ante las afectaciones por la Basílica de Guadalupe

Las autoridades de la Ciudad de México emitieron un aviso sobre las afectaciones viales en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe con motivo de la afluencia de visitantes en la zona.

El mapa difundido por la SSS resalta las vialidades impactadas, principalmente en la Calzada de los Misterios y el Eje 2 Norte, así como la presencia de cortes y desvíos en las avenidas cercanas.

Como vías alternas para mitigar la congestión, se recomienda el uso del Circuito Interior, la Avenida de los Insurgentes y la FCC Hidalgo.

Autoridades de la CDMX arreglarán las calles cercanas a la basílica de Guadalupe para recibir a las peregrinaciones del 12 de diciembre Crédito: X/ @SOBSECDMX

Con la finalidad de garantizar la movilidad y la seguridad tanto de visitantes como de residentes, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han desplegado un operativo especial en la zona norte de la capital.

Las instancias oficiales sugieren planear los traslados, identificar rutas alternas y consultar información actualizada para reducir tiempos de viaje durante el periodo de alta concentración cerca de la Basílica de Guadalupe.

Estas son las alternativas viales para la CDMX por la llegada de peregrinos. Foto: X/@OVIALCDMX.

Festejos de la Virgen de Guadalupe en la CDMX

Los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe atraen cada año a millones de peregrinos a la Basílica ubicada en la Ciudad de México.

Desde días previos, grupos de fieles provenientes de distintos estados del país comienzan a llegar hasta el recinto religioso, portando imágenes, veladoras y ofrendas en agradecimiento o petición.

Autoridades implementan operativos especiales para garantizar la seguridad y el orden. Foto: EFE/Isaac Esquivel.

La celebración principal tiene lugar el 12 de diciembre. Durante la víspera, el ambiente en los alrededores de la Basílica se llena de música, danzas tradicionales y rezos colectivos.

Muchas personas pernoctan en las inmediaciones para participar en la tradicional mañanitas que se le cantan a la Virgen en las primeras horas del día.

Autoridades implementan operativos especiales para garantizar la seguridad y el orden, además de instalar módulos de atención médica y servicios para los visitantes.

Las calles cercanas permanecen cerradas al tránsito vehicular y se refuerzan los servicios de limpieza.

Se estima que más de diez millones de personas acuden al recinto durante los festejos, lo que convierte a la celebración en uno de los acontecimientos religiosos más importantes del país.