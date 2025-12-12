Todo lo que debes saber para mantener segura tu tarjeta del Banco del Bienestar

Conservarla en buen estado garantiza que los apoyos puedan usarse sin contratiempos en compras o retiros.

La Tarjeta del Bienestar se ha convertido en una herramienta clave para recibir apoyos económicos de distintos programas sociales.

Contar con ella implica no solo acceso a recursos, sino también la responsabilidad de mantenerla segura para evitar fraudes o pérdidas.

A continuación, encontrarás una guía práctica y clara para cuidar tu tarjeta y conocer qué beneficios puedes recibir a través de ella.

Consejos esenciales para mantener segura tu tarjeta

Una vez que obtienes tu tarjeta, es fundamental tomar medidas básicas de protección, estas acciones ayudan a prevenir mal uso, clonaciones o movimientos no autorizados.

Protege tus datos

Evita compartir tu NIP o el código de seguridad.

No permitas que tomen fotos o copias de la tarjeta y manténla a la vista al momento de pagar, esto reduce el riesgo de que terceros hagan cargos no autorizados.

Cambia tu NIP de inmediato

El cambio puede hacerse en cajero o ventanilla.

Es recomendable elegir números que no sean evidentes —como fechas de nacimiento o secuencias consecutivas— y actualizarlo periódicamente.

En cajero: inserta la tarjeta, ingresa el NIP actual, selecciona “Cambiar NIP” y confirma la operación.

En ventanilla: presenta identificación, contrato y tarjeta; el personal te indicará cómo registrar tu nuevo NIP sin necesidad de comunicarlo.

Proteger tu NIP es esencial, pues cualquier persona que lo conozca puede disponer de tus recursos. Crédito: Bienestar

No prestes la tarjeta

Evita que otras personas la utilicen, incluso si se ofrecen a “ayudar” en un cajero, en caso de dudas o complicaciones, es más seguro acudir al personal del banco.

Desconfía de llamadas o mensajes que pidan tus datos

Ni la Coordinación de Becas ni el Banco del Bienestar solicitan NIP, códigos de seguridad ni información confidencial por teléfono o mensaje, este tipo de solicitudes suelen estar relacionadas con intentos de fraude.

Guarda la tarjeta en un lugar seguro

Si no la necesitas, es preferible dejarla en casa para evitar extravíos o robos.

Descarga la app Banco del Bienestar Móvil

La aplicación permite consultar saldo y movimientos, lo que facilita identificar cualquier actividad inusual.

La aplicación móvil brinda mayor control sobre los recursos, ya que alerta sobre cualquier operación registrada. Foto: X/IPBienestar

Usa terminales confiables

Procura hacer pagos solo en negocios establecidos donde sea posible presentar una aclaración en caso de cargos indebidos, esto disminuye el riesgo de clonación.

Para aclaraciones, reportes o información, el Banco del Bienestar atiende en el 800 900 2000.

Programas cuyos apoyos se reciben en la Tarjeta Bienestar

La Tarjeta del Bienestar concentra los depósitos de diversos programas sociales.

A través de ella es posible realizar compras, pagar servicios básicos, retirar efectivo, consultar saldo o mantener el dinero ahorrado.

Los Programas del Bienestar operan mediante depósitos directos que buscan garantizar apoyos puntuales y sin intermediario.

Los programas que la utilizan como medio de pago son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: apoyo bimestral para personas de 65 años o más.

Pensión Mujeres Bienestar: entrega de 3,000 pesos bimestrales para mujeres de 60 a 64 años (inicia en 2025).

Jóvenes Construyendo el Futuro: apoyo mensual para quienes participan en capacitación laboral.

Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina: dirigida a estudiantes de secundaria pública.

Apoyo para Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: para menores cuyos tutores trabajan o buscan empleo.

Programa para Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes en Orfandad Materna: apoyo destinado a personas menores de 23 años.

Con esta tarjeta también se pueden cubrir servicios como luz, telefonía, internet o televisión de paga; comprar en supermercados y farmacias; realizar recargas telefónicas y retirar dinero en cajeros o ventanillas.