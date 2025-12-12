México

System of a Down inicia preventas para su épico concierto en México: estos son los precios de sus boletos

El cuarteto californiano hará vibrar la CDMX con uno de los shows más esperados de 2026 y los británicos IDLES serán teloneros de la noche

System of a Down comienza
System of a Down comienza venta de boletos para su épico concierto en México. (Instagram)

La Ciudad de México será escenario de uno de los conciertos de rock más esperados de la última década: System Of A Down regresa a México para presentarse el 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, para consolidar su estatus como leyenda mundial.

Tras vender medio millón de boletos en América Latina y agotar estadios en la gira europea, la noticia de este show masivo ha desatado una ola de entusiasmo entre miles de fans nacionales e internacionales. Así México se sumará a su racha de éxito en los escenarios.

¿Un regreso incendiario?

System Of A Down regresa
System Of A Down regresa a México con show masivo y explosivo cartel junto a IDLES en el GNP Seguros. (Instagram)

La banda californiana, compuesta por Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan, es sinónimo de revolución musical y social desde 1998. Con más de 42 millones de discos vendidos, un GRAMMY® e himnos de protesta que marcaron a toda una generación, System Of A Down ha llenado recintos en múltiples continentes y suma más de 24 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify.

Su camino por América Latina ha dejado huella, con presentaciones históricas y un público que espera desde hace años su regreso.

En 2026, la espera terminará con un concierto que promete ser uno de sus más “incendiarios” y épicos a la fecha. Desde luego sus seguidores más fervientes están más que entusiasmados con su regreso.

IDLES: invitado especial

Idles perform on the Other
Idles perform on the Other Stage during the Glastonbury Festival at Worthy Farm, in Pilton, near Glastonbury, Somerset, Britain, June 28, 2024. REUTERS/Dylan Martinez

El show en el GNP Seguros sube la apuesta con la presencia de IDLES, la banda de rock originaria de Bristol que en pocos años se ha convertido en referente mundial gracias a su energía salvaje y sus letras contundentes.

Con su quinto disco, TANGK, la agrupación británica suma multitudes y fue nominada al GRAMMY® por su producción CRAWLER, asegurando su reputación como una de las propuestas más intensas de la escena rockera contemporánea.

La banda ya tuvo su oportunidad con el público mexicano en una pasada edición del Corona Capital y la reacción más inmediata de gran parte del público en aquella presentación no fue más que clamar por su retorno.

La mezcla entre el metal alternativo y la furia de System Of A Down, con la crudeza y ambición de IDLES, será sin duda un combo único para el público mexicano.

¿Cuándo es la preventa de boletos?

System Of A Down anuncia
System Of A Down anuncia mega concierto en CDMX con IDLES como invitados. (Instagram)

Ya comienza la cuenta regresiva para uno de los conciertos más grandes de 2026. Y si eres de los que quiere asegurar su lugar, atento a las fechas: los boletos estarán disponibles en preventa exclusiva con Banamex y posteriormente en las taquillas oficiales del inmueble.

Las datos clave para las distintas fechas de venta de boletos son las siguientes:

  • Venta a Fans: miércoles 10 de diciembre, 10:00 AM
  • Venta Beyond: jueves 11 de diciembre, 9:00 AM
  • Preventa Priority: viernes 12 de diciembre, 9:00 AM
  • Preventa Banamex: lunes 15 de diciembre, 2:00 PM
  • Venta General: martes 16 de diciembre, 2:00 PM

Las entradas se venderán a través del sitio web Ticketmaster.

¿Cuáles son los precios de los boletos?

Cartel oficial. (OCESA)
Cartel oficial. (OCESA)
  • General A: $3 mil 583.50 pesos mexicanos
  • General B: $1 mil 723.50 pesos mexicanos
  • Zona GNP: $4 mil 947.50 pesos mexicanos
  • Verde B: $3 mil 707.50 pesos mexicanos
  • Naranja B: $2 mil 715.50 pesos mexicanos
  • Verde C: $1 mil 971.50 pesos mexicanos
  • Naranja C: $1 mil 351.50 pesos mexicanos

Temas Relacionados

System of a DownIDLESEstadio GNP SegurosCDMXConciertos MéxicoBoletosPreciosTicketmasterPreventamexico-entretenimiento

