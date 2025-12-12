¿Por qué la Virgen de Guadalupe tiene un nombre árabe y no uno prehispánico?

Existen diversas teorías sobre el nombre de la Virgen de Guadalupe - (Infobae/ Jovani Pérez)

La denominación “Guadalupe” ha despertado debates desde hace siglos. Aunque la tradición sostiene que ese fue el nombre revelado por la virgen durante las apariciones de 1531, especialistas en historia han señalado que el término no corresponde a ninguna raíz indígena conocida. Esta ausencia de vínculos claros con las lenguas ha impulsado múltiples investigaciones que buscan rastrear el origen real del nombre y su significado.

En el centro de esta discusión aparece una posibilidad ampliamente aceptada por historiadores “Guadalupe” provendría de expresiones árabes incorporadas al castellano durante la dominación musulmana en la península ibérica- El nombre habría llegado a México a través de los conquistadores españoles, quienes ya veneraban a la Virgen de Guadalupe. Esto explicaría por qué la advocación adoptada en el siglo XVI mantiene resonancias lingüísticas de Oriente.

A pesar de ellos, la variante prehispánica sigue presente en la creencia popular. Para muchos creyentes, la idea de que la Virgen utilizara un nombre indígena al dirigirse a Juan Diego resulta emocionalmente significativa. Sin embargo, las investigaciones académicas no han encontrado pruebas documentales que respalden esa interpretación, dejando abierta la discusión entre tradición religiosa y análisis histórico.

Un nombre ligado a la herencia árabe de España

Virgen de Guadalupe en el Museo del Prado/ Screenshot

Una de las hipótesis más sólidas sobre el origen del nombre sostiene que deriva de la frase árabe “wuad al-luben”, que puede traducirse como “río oculto”.

Otra interpretación plantea una combinación entre raíces árabes y latinas: wuad —“río”— junto con lupus —“lobo”—, dando lugar a la idea de “río de lobos”. Aunque menos mencionada, esta posibilidad también refleja la mezcla cultural que caracterizó al territorio ibérico antes de la llegada de los españoles a América.

Ambas teorías coinciden en un punto: el nombre “Guadalupe” pertenece al acervo lingüístico que los conquistadores trajeron consigo. De ahí que su incorporación en la tradición mexicana responda más al peso de la devoción local que a una raíz originaria del mundo prehispánico.

El debate sobre un posible origen náhuatl

"Ven aquí que soy tu madre". Exposición de la Virgen de Guadalupe, Museo del Prado /Screenshot

La teoría indígena encontró fuerza entre creyentes y posteriores a las apariciones, especialmente porque en la narrativa católica se menciona que la Virgen habría expresado su nombre directamente a Juan Diego. Con el paso de los siglos, algunos intentaron vincular fonéticamente ciertas palabras en náhuatl con “Guadalupe”, proponiendo equivalencias que, aunque ingeniosas, no han sido verificadas.

La historiadora de la UNAM Alicia Mayer ha señalado que la asociación entre el nombre y posibles vocablos náhuatl nació del fervor religioso del siglo XVII, cuando los fieles buscaron darle una raíz local a la devoción creciente. Mayer subraya que no existen documentos del siglo XVI o XVII que prueben una versión náhuatl original del nombre, lo que debilita la hipótesis indígena.

Ante esta falta de evidencia, el consenso académico apunta hacia el origen español y su evidente conexión con la lengua árabe. La discusión sigue viva porque toca elementos identitarios profundos: la mezcla cultural que define a México y la forma en que la historia y la fe se entrelazan en el imaginario colectivo.