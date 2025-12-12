México

¿Por qué la Virgen de Guadalupe tiene un nombre árabe y no uno prehispánico?

El origen del nombre “Guadalupe” apunta a raíces árabes traídas por los españoles, mientras que las variantes prehispánicas carecen de un respaldo histórico

Guardar
Existen diversas teorías sobre el
Existen diversas teorías sobre el nombre de la Virgen de Guadalupe - (Infobae/ Jovani Pérez)

La denominación “Guadalupe” ha despertado debates desde hace siglos. Aunque la tradición sostiene que ese fue el nombre revelado por la virgen durante las apariciones de 1531, especialistas en historia han señalado que el término no corresponde a ninguna raíz indígena conocida. Esta ausencia de vínculos claros con las lenguas ha impulsado múltiples investigaciones que buscan rastrear el origen real del nombre y su significado.

En el centro de esta discusión aparece una posibilidad ampliamente aceptada por historiadores “Guadalupe” provendría de expresiones árabes incorporadas al castellano durante la dominación musulmana en la península ibérica- El nombre habría llegado a México a través de los conquistadores españoles, quienes ya veneraban a la Virgen de Guadalupe. Esto explicaría por qué la advocación adoptada en el siglo XVI mantiene resonancias lingüísticas de Oriente.

A pesar de ellos, la variante prehispánica sigue presente en la creencia popular. Para muchos creyentes, la idea de que la Virgen utilizara un nombre indígena al dirigirse a Juan Diego resulta emocionalmente significativa. Sin embargo, las investigaciones académicas no han encontrado pruebas documentales que respalden esa interpretación, dejando abierta la discusión entre tradición religiosa y análisis histórico.

Un nombre ligado a la herencia árabe de España

Virgen de Guadalupe en el
Virgen de Guadalupe en el Museo del Prado/ Screenshot

Una de las hipótesis más sólidas sobre el origen del nombre sostiene que deriva de la frase árabe “wuad al-luben”, que puede traducirse como “río oculto”.

Otra interpretación plantea una combinación entre raíces árabes y latinas: wuad —“río”— junto con lupus —“lobo”—, dando lugar a la idea de “río de lobos”. Aunque menos mencionada, esta posibilidad también refleja la mezcla cultural que caracterizó al territorio ibérico antes de la llegada de los españoles a América.

Ambas teorías coinciden en un punto: el nombre “Guadalupe” pertenece al acervo lingüístico que los conquistadores trajeron consigo. De ahí que su incorporación en la tradición mexicana responda más al peso de la devoción local que a una raíz originaria del mundo prehispánico.

El debate sobre un posible origen náhuatl

"Ven aquí que soy tu
"Ven aquí que soy tu madre". Exposición de la Virgen de Guadalupe, Museo del Prado /Screenshot

La teoría indígena encontró fuerza entre creyentes y posteriores a las apariciones, especialmente porque en la narrativa católica se menciona que la Virgen habría expresado su nombre directamente a Juan Diego. Con el paso de los siglos, algunos intentaron vincular fonéticamente ciertas palabras en náhuatl con “Guadalupe”, proponiendo equivalencias que, aunque ingeniosas, no han sido verificadas.

La historiadora de la UNAM Alicia Mayer ha señalado que la asociación entre el nombre y posibles vocablos náhuatl nació del fervor religioso del siglo XVII, cuando los fieles buscaron darle una raíz local a la devoción creciente. Mayer subraya que no existen documentos del siglo XVI o XVII que prueben una versión náhuatl original del nombre, lo que debilita la hipótesis indígena.

Ante esta falta de evidencia, el consenso académico apunta hacia el origen español y su evidente conexión con la lengua árabe. La discusión sigue viva porque toca elementos identitarios profundos: la mezcla cultural que define a México y la forma en que la historia y la fe se entrelazan en el imaginario colectivo.

Temas Relacionados

12 de diciembreVirgen de GuadalupeBasílica de Guadalupemexico-noticias

Más Noticias

Resultados del sorteo de Chispazo: ¿Quiénes son los nuevos millonarios?

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Resultados del sorteo de Chispazo:

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: sigue todo sobre la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

Desde el 11 de diciembre, miles de peregrinos se reunieron en la Basílica de Guadalupe para conmemorar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego. Los fieles acudieron al templo para entonar las tradicionales mañanitas en honor a la Virgen

Mañanitas a la Virgen de

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.0 de magnitud en Cd Altamirano

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Guerrero hoy: se

Quién es Gabriel Garzón, voz de ‘Topo Gigio’ en México

La noticia sobre la salud del intérprete ha movilizado a quienes crecieron con su voz, resaltando la importancia de su legado en el entretenimiento

Quién es Gabriel Garzón, voz

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Cuatro hombres fueron asegurados en un falso retén, llevaban documentos y credenciales falsas

Fiscalía de Chiapas confirma que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Chiapas confirma que

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Dos cabezas humanas y un narco mensaje fueron encontrados en Chimalhuacán, Edomex

Capturan y procesan a dos sujetos por ataque armado contra agentes de la Fiscalía de Guanajuato, les decomisaron un arsenal

ENTRETENIMIENTO

Quién es Gabriel Garzón, voz

Quién es Gabriel Garzón, voz de ‘Topo Gigio’ en México

Receta de ramen inspirado en Las Guerreras K-Pop: paso a paso para un platillo único

Este es el secreto de Adal Ramones para llevarse bien con su ex y madre de dos de sus hijos

Britney Spears fue vista en México con un hombre desconocido

Lucía Méndez entra en llanto al hablar del deterioro de Pedro Torres: “Es el amor de mi vida”

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Tigres vence por la mínima al Toluca y el campeón del Apertura 2025 se definirá el próximo domingo en el Nemesio Diez

Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach

Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”