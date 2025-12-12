Cuál es la oración para rezar a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre

La devoción a la Virgen de Guadalupe trasciende fronteras, consolidándose como un símbolo religioso y cultural no solo en México, sino en toda América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Virgen de Guadalupe ocupa un lugar central en la espiritualidad mexicana, siendo reconocida como patrona de México y “Emperatriz de América”, y congregando a millones de fieles cada año en la Basílica de Guadalupe.

Su festividad, celebrada el 12 de diciembre, representa una oportunidad especial para quienes desean solicitar un milagro o una intercesión, según la tradición señala la tradición católica.

En los días previos y durante la celebración, especialistas y sacerdotes católicos recomiendan que quienes busquen pedir un favor a la Virgen preparen su corazón y su mente, actuando con sinceridad y devoción.

Este enfoque espiritual es considerado fundamental para quienes desean elevar una petición significativa.

De acuerdo con fuentes católicas el proceso para solicitar un milagro a la Virgen de Guadalupe implica realizar una oración sincera y depositar plena confianza en su capacidad de interceder ante Dios.

Entre las prácticas habituales, se destaca la importancia de la fe y la honestidad en la plegaria, así como la disposición interior del creyente.

Cada año, millones de personas acuden a su templo principal para rendir homenaje y elevar sus oraciones, especialmente durante su festividad, cuando la tradición invita a aprovechar el momento para realizar peticiones especiales.

Los fieles suelen utilizar estos días para pedir un milagros a la Virgen de Guadalupe y es por eso que aquí te damos una oración es que considerada especial para los casos difíciles, la cual puedes usar para realizar tus peticiones, siempre bajo la premisa de la sinceridad y la confianza en su intercesión.

La Virgen de Guadalupe es una figura central de la devoción mexicana y símbolo espiritual profundamente arraigado en la cultura. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para rezar a la Virgen de Guadalupe en casos difíciles

Oh Madre mia de Guadalupe!

Señora mia Santísima

hija de Dios Padre, Virgen Purísima,

gloriosa, dulce, bendita,

no nos dejes sin tu ayuda Madre querida

libranos de todos los peligros

auxilianos en las necesidades,

resuelve favorablemente

nuestros dificiles problemas

pues sabemos que para ti no hay imposibles

A tu misericordioso corazón,

todo amor, magnanimidad y dulzura,

y ante los pies de tu sagrada imagen

quiero hoy confiar mis difíciles, casi imposibles,

problemas, angustias y penas,

mis necesidades desesperadas

para las que no encuentro salida,

por ser superiores a mis fuerzas humanas

y que tú, como Madre mía, bien conoces.

Problemas para los que no veo solución,

dificultades que me parecen insuperables,

aflicciones que agobian mi corazón

y me hacen sentir abrumado, solo y abandonado,

disgustos, contrariedades y necesidades

que te confio Santisima Madre mía de Guadalupe

para que tú hagas el imposible

de darias satisfactoria solución

(hacer la peticion)

Oh gloriosa Madre,

estoy seguro que con tu poder de mediación,

con el amor que sientes por todos nosotros, tus hijos,

con tu inmensa bondad,

no dejaras que la ansiedad y el desconsuelo

que hoy me invade y grandemente me afecta,

quede sin remedio.

En tus manos encomiendo mi vida,

mi fe, mi esperanza, y todo mi ser,

nunca me abandones, nunca me dejes.

Madre dame tu ayuda y protección

y haz que me bendiga el Padre,

el Hijo y el Espiritu Santo.

Amén.

Rezar a la milagrosa Virgen de Guadalupe,

Tres Salves, Avemaria y Gloria