México

Cuál es la oración para rezar a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre

La tradición invita a los devotos a realizar peticiones especiales durante los días previos y el 12 de diciembre

Guardar
La devoción a la Virgen
La devoción a la Virgen de Guadalupe trasciende fronteras, consolidándose como un símbolo religioso y cultural no solo en México, sino en toda América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Virgen de Guadalupe ocupa un lugar central en la espiritualidad mexicana, siendo reconocida como patrona de México y “Emperatriz de América”, y congregando a millones de fieles cada año en la Basílica de Guadalupe.

Su festividad, celebrada el 12 de diciembre, representa una oportunidad especial para quienes desean solicitar un milagro o una intercesión, según la tradición señala la tradición católica.

En los días previos y durante la celebración, especialistas y sacerdotes católicos recomiendan que quienes busquen pedir un favor a la Virgen preparen su corazón y su mente, actuando con sinceridad y devoción.

Este enfoque espiritual es considerado fundamental para quienes desean elevar una petición significativa.

De acuerdo con fuentes católicas el proceso para solicitar un milagro a la Virgen de Guadalupe implica realizar una oración sincera y depositar plena confianza en su capacidad de interceder ante Dios.

Entre las prácticas habituales, se destaca la importancia de la fe y la honestidad en la plegaria, así como la disposición interior del creyente.

Cada año, millones de personas acuden a su templo principal para rendir homenaje y elevar sus oraciones, especialmente durante su festividad, cuando la tradición invita a aprovechar el momento para realizar peticiones especiales.

Los fieles suelen utilizar estos días para pedir un milagros a la Virgen de Guadalupe y es por eso que aquí te damos una oración es que considerada especial para los casos difíciles, la cual puedes usar para realizar tus peticiones, siempre bajo la premisa de la sinceridad y la confianza en su intercesión.

La Virgen de Guadalupe es
La Virgen de Guadalupe es una figura central de la devoción mexicana y símbolo espiritual profundamente arraigado en la cultura. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para rezar a la Virgen de Guadalupe en casos difíciles

Oh Madre mia de Guadalupe!

Señora mia Santísima

hija de Dios Padre, Virgen Purísima,

gloriosa, dulce, bendita,

no nos dejes sin tu ayuda Madre querida

libranos de todos los peligros

auxilianos en las necesidades,

resuelve favorablemente

nuestros dificiles problemas

pues sabemos que para ti no hay imposibles

A tu misericordioso corazón,

todo amor, magnanimidad y dulzura,

y ante los pies de tu sagrada imagen

quiero hoy confiar mis difíciles, casi imposibles,

problemas, angustias y penas,

mis necesidades desesperadas

para las que no encuentro salida,

por ser superiores a mis fuerzas humanas

y que tú, como Madre mía, bien conoces.

Problemas para los que no veo solución,

dificultades que me parecen insuperables,

aflicciones que agobian mi corazón

y me hacen sentir abrumado, solo y abandonado,

disgustos, contrariedades y necesidades

que te confio Santisima Madre mía de Guadalupe

para que tú hagas el imposible

de darias satisfactoria solución

(hacer la peticion)

Oh gloriosa Madre,

estoy seguro que con tu poder de mediación,

con el amor que sientes por todos nosotros, tus hijos,

con tu inmensa bondad,

no dejaras que la ansiedad y el desconsuelo

que hoy me invade y grandemente me afecta,

quede sin remedio.

En tus manos encomiendo mi vida,

mi fe, mi esperanza, y todo mi ser,

nunca me abandones, nunca me dejes.

Madre dame tu ayuda y protección

y haz que me bendiga el Padre,

el Hijo y el Espiritu Santo.

Amén.

Rezar a la milagrosa Virgen de Guadalupe,

Tres Salves, Avemaria y Gloria

Temas Relacionados

Virgen de GuadalupeBasílica de GuadalupeOración12 de diciembremexico-noticias

Más Noticias

Llegan más de 13 millones de peregrinos a la Basílica para celebrar a la Virgen de Guadalupe

Peregrinos se congregaron en la Basílica de Guadalupe para celebrar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego

Llegan más de 13 millones

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: da inicio la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

Desde el 11 de diciembre, miles de peregrinos se reunieron en la Basílica de Guadalupe para conmemorar el 494 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Diego

Las Mañanitas a la Virgen

Todos los artistas que cantaron “Las Mañanitas” a la Virgen de Guadalupe en la Basílica 2025

Al igual que en ediciones anteriores, reconocidas figuras del ámbito musical se reunieron en la Basílica de Guadalupe para ofrecer sus interpretaciones en honor a la “Morenita del Tepeyac”

Todos los artistas que cantaron

Mañanitas a la Virgen: ¿Cómo se originó esta tradición guadalupana?

Año con año, artistas mexicanos y peregrinos entonan un canto especial a la Virgen de Guadalupe desde la Basílica del Tepeyac

Mañanitas a la Virgen: ¿Cómo

Cargando con su devoción, peregrinos inundan la calzada Ignacio Zaragoza, rumbo a la Basílica de Guadalupe

Cientos de peregrinos se desplazan por una de las avenidas más importantes mientas ciudadanos los reciben con alimentos y bebidas en apoyo a su travesía

Cargando con su devoción, peregrinos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Chiapas confirma que

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

Dos cabezas humanas y un narco mensaje fueron encontrados en Chimalhuacán, Edomex

Capturan y procesan a dos sujetos por ataque armado contra agentes de la Fiscalía de Guanajuato, les decomisaron un arsenal

ENTRETENIMIENTO

Las Mañanitas a la Virgen

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe en vivo: da inicio la celebración en la Basílica este 12 de diciembre

Quién es Gabriel Garzón, voz de ‘Topo Gigio’ en México

Receta de ramen inspirado en Las Guerreras K-Pop: paso a paso para un platillo único

Este es el secreto de Adal Ramones para llevarse bien con su ex y madre de dos de sus hijos

Britney Spears fue vista en México con un hombre desconocido

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Tigres vence por la mínima al Toluca y el campeón del Apertura 2025 se definirá el próximo domingo en el Nemesio Diez

Pitbull Cruz revela cuál es su platillo favorito y asegura que lo comerá tras el empate con Lamont Roach

Reportan que Atlético San Luis se habría reforzado con Leonardo Flores y el hijo de la leyenda Benjamín Galindo

Revelan pistas de quién podría ser el delantero que suplirá a Ángel Sepúlveda en Cruz Azul: “Es mexicano”