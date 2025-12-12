Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra: estos son los requisitos para el registro y cuánto pagan

Beneficiará a miles de jóvenes michoacanos de educación superior con un apoyo bimestral

La Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia del Gobierno de México diseñada para evitar que estudiantes universitarios abandonen su formación por falta de recursos para trasladarse a sus escuelas.

Con este programa, más de 80 mil jóvenes inscritos en instituciones públicas del estado podrán acceder a un apoyo económico que les permitirá continuar sus estudios de manera más segura y accesible.

¿A quién está dirigida la beca?

El programa está dirigido a estudiantes de educación superior de hasta 29 años que vivan en Michoacán y cuenten con matrícula vigente en una institución pública considerada dentro del padrón federal de atención.

Este apoyo está especialmente pensado para quienes cursan una carrera universitaria y requieren cubrir gastos de transporte para asistir a clases, prácticas o actividades académicas.

La inscripción para la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra se realizará del 15 al 21 de diciembre de 2025, a través de la plataforma oficial habilitada por la SEP.

La Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra, integrada al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, busca evitar que estudiantes universitarios abandonen sus estudios por falta de recursos para trasladarse a sus escuelas

Estos los requisitos para recibir el apoyo

Para participar, las y los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos principales:

Tener hasta 29 años cumplidos al momento del registro.

Ser originario o residente del estado de Michoacán.

Estar inscrito en una institución pública de educación superior incluida en el padrón federal.

Contar con matrícula activa y no haber concluido estudios.

Realizar el registro en la plataforma habilitada por la SEP.

Presentar la documentación requerida en formato digital.

Registrarse entre el 15 y el 21 de diciembre de 2025.

El proceso es completamente gratuito y se llevará a cabo de forma digital, lo que permite a los estudiantes completar su solicitud desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿De cuánto es el apoyo económico?

La Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, los cuales se dispersan durante 10 meses del ciclo escolar, excluyendo julio y agosto por corresponder al periodo vacacional.

El beneficio se puede recibir por un máximo de 45 meses, equivalentes a la duración promedio de una carrera universitaria. En el caso de estudiantes de Medicina, el apoyo puede extenderse hasta 55 meses, reconociendo la mayor duración de esta formación profesional.

Los recursos se depositarán directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar que será entregada de manera gradual a las y los beneficiarios. Esta tarjeta permitirá realizar retiros sin costo en cajeros del propio banco y efectuar compras en establecimientos con terminal bancaria.

Una beca con impacto social

El nombre del programa honra a Gertrudis Bocanegra, insurgente michoacana cuyo legado destaca por su valentía, determinación y compromiso con la libertad. Inspirado en su figura histórica, el apoyo busca impulsar a nuevas generaciones a concluir su educación superior y transformar su entorno con base en la formación académica.

Con este programa, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la igualdad educativa, la permanencia escolar y la atención prioritaria a la juventud de Michoacán. La beca se consolida como un instrumento clave para reducir la deserción escolar y garantizar oportunidades de movilidad y desarrollo académico a lo largo del estado.