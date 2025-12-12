México

Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra: estos son los requisitos para el registro y cuánto pagan

Beneficiará a miles de jóvenes michoacanos de educación superior con un apoyo bimestral

Guardar
Beneficiará a miles de jóvenes
Beneficiará a miles de jóvenes michoacanos de educación superior con un apoyo bimestral

La Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia del Gobierno de México diseñada para evitar que estudiantes universitarios abandonen su formación por falta de recursos para trasladarse a sus escuelas.

Con este programa, más de 80 mil jóvenes inscritos en instituciones públicas del estado podrán acceder a un apoyo económico que les permitirá continuar sus estudios de manera más segura y accesible.

¿A quién está dirigida la beca?

El programa está dirigido a estudiantes de educación superior de hasta 29 años que vivan en Michoacán y cuenten con matrícula vigente en una institución pública considerada dentro del padrón federal de atención.

Este apoyo está especialmente pensado para quienes cursan una carrera universitaria y requieren cubrir gastos de transporte para asistir a clases, prácticas o actividades académicas.

La inscripción para la Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra se realizará del 15 al 21 de diciembre de 2025, a través de la plataforma oficial habilitada por la SEP.

La Beca de Apoyo para
La Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra, integrada al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, busca evitar que estudiantes universitarios abandonen sus estudios por falta de recursos para trasladarse a sus escuelas

Estos los requisitos para recibir el apoyo

Para participar, las y los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos principales:

  • Tener hasta 29 años cumplidos al momento del registro.
  • Ser originario o residente del estado de Michoacán.
  • Estar inscrito en una institución pública de educación superior incluida en el padrón federal.
  • Contar con matrícula activa y no haber concluido estudios.
  • Realizar el registro en la plataforma habilitada por la SEP.
  • Presentar la documentación requerida en formato digital.
  • Registrarse entre el 15 y el 21 de diciembre de 2025.

El proceso es completamente gratuito y se llevará a cabo de forma digital, lo que permite a los estudiantes completar su solicitud desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿De cuánto es el apoyo económico?

La Beca de Transporte Gertrudis Bocanegra otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, los cuales se dispersan durante 10 meses del ciclo escolar, excluyendo julio y agosto por corresponder al periodo vacacional.

El beneficio se puede recibir por un máximo de 45 meses, equivalentes a la duración promedio de una carrera universitaria. En el caso de estudiantes de Medicina, el apoyo puede extenderse hasta 55 meses, reconociendo la mayor duración de esta formación profesional.

Los recursos se depositarán directamente en una tarjeta del Banco del Bienestar que será entregada de manera gradual a las y los beneficiarios. Esta tarjeta permitirá realizar retiros sin costo en cajeros del propio banco y efectuar compras en establecimientos con terminal bancaria.

La Beca de Apoyo para
La Beca de Apoyo para el Transporte Gertrudis Bocanegra, integrada al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, busca evitar que estudiantes universitarios abandonen sus estudios por falta de recursos para trasladarse a sus escuelas

Una beca con impacto social

El nombre del programa honra a Gertrudis Bocanegra, insurgente michoacana cuyo legado destaca por su valentía, determinación y compromiso con la libertad. Inspirado en su figura histórica, el apoyo busca impulsar a nuevas generaciones a concluir su educación superior y transformar su entorno con base en la formación académica.

Con este programa, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la igualdad educativa, la permanencia escolar y la atención prioritaria a la juventud de Michoacán. La beca se consolida como un instrumento clave para reducir la deserción escolar y garantizar oportunidades de movilidad y desarrollo académico a lo largo del estado.

Temas Relacionados

Beca de Transporte Gertrudis BocanegraPlan Michoacán por la Paz y la JusticiaMichoacánprogramas del Bienestarmexico-noticias

Más Noticias

¿Quién diseñó el vestido que Maribel Guardia usó en la Basílica de Guadalupe y que tenía pintado a Julián Figueroa?

El look especial de la artista reunía símbolos de fe y memoria, reafirmando su vínculo con la Virgen en una fecha sensible

¿Quién diseñó el vestido que

México: cotización de apertura del dólar hoy 12 de diciembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

México: cotización de apertura del

Tipo de cambio: precio del dólar canadiense en México hoy 12 de diciembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio: precio del

Bad Bunny abre La Casita: Diego Boneta, Ana de la Reguera y Renata Notni sus invitados VIP en segundo concierto

El polémico escenario VIP se llenó de celebridades mexicanas que disfrutaron de la música de Benito como cualquier fan

Bad Bunny abre La Casita:

Alexis Vega se luce con emotivo gesto hacia sus compañeros en la Final contra Tigres

Antonio Mohamed informó que su posible participación en la vuelta se definirá en los próximos días

Alexis Vega se luce con
MÁS NOTICIAS

NARCO

La frágil ciberseguridad del gobierno

La frágil ciberseguridad del gobierno mexicano: “Un hackeo improvisado da con miles de datos sensibles”, dice experto

La desaparición forzada en México y la Virgen de Guadalupe: religiosidad, resistencia y búsqueda de consuelo

Fiscalía de Chiapas confirma que presunto miembro del Cártel de Sinaloa detenido sí fue agente de la FGE

Acusación de exagente de la DEA por presuntos nexos con el CJNG dejó un “ojo morado” a la agencia, aseguró Mike Vigil

Caen siete personas junto con armas de uso exclusivo del Ejército en Texistepec, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

¿Quién diseñó el vestido que

¿Quién diseñó el vestido que Maribel Guardia usó en la Basílica de Guadalupe y que tenía pintado a Julián Figueroa?

Bad Bunny abre La Casita: Diego Boneta, Ana de la Reguera y Renata Notni sus invitados VIP en segundo concierto

Itatí Cantoral va a La Basílica de Guadalupe y redes viralizan la supuesta reacción de la Virgen al verla: “Otra vez tú”

La polémica historia de “La Guadalupana”: desde Pedro Infante y Jorge Negrete, hasta un misterioso sacerdote jesuíta

Los musicales que conquistaron México: de ‘Jesucristo Superestrella’ a ‘Wicked’

DEPORTES

Toluca vs Tigres: cuándo, a

Toluca vs Tigres: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la Final de Vuelta del Torneo Apertura 2025

Alexis Vega se luce con emotivo gesto hacia sus compañeros en la Final contra Tigres

Esto dijo Antonio Mohamed tras el error de Hugo González en la Final de Ida ante Tigres: ¿va a la banca?

Antonio Mohamed insiste: Toluca peleará la remontada ante Tigres en la Final de la Liga MX

Rumbo a su debut con Cadillac, Checo Pérez aún resiente el turbulento 2024 que vivió en la Fórmula 1