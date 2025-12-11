Pensión Bienestar 2025: ¿Habrá registros este 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe?

Los registros a la Pensión del Bienestar comenzaron desde el pasado 1 de diciembre (Foto: Gobierno de México)

Desde el 1 de diciembre, el gobierno de México habilitó una nueva etapa de registro a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, permitiendo que más ciudadanos se integren al programa. Esta política social, instaurada en 2019 durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, se encuentra disponible en las 32 entidades federativas del país.

La iniciativa está dirigida a personas de 65 años o más, quienes reciben un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos. El depósito se realiza directamente a través de la tarjeta del Bienestar y puede cobrarse en cajeros o ventanillas del banco.

La finalidad del programa es ayudar a que estos adultos mayores tengan una vejez más digna y plena a través de un recurso monetario.

La Pensión para el Bienestar abrió un nuevo periodo de registros (Secretaría del Bienestar)

¿Habrá registros este 12 de diciembre a la Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario oficial publicado por las autoridades, sí habrá registros a la Pensión del Bienestar el viernes 12 de diciembre, aunque es Día de la Virgen de Guadalupe. En esa fecha, se podrán inscribir las personas cuyo primer apellido inicie con las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Letras A, B, C | lunes 1 y 8 de diciembre de 2025

Letras D, E, F, G, H, | martes 2 y 9 de diciembre de 2025

Letras I, J, K, L, M | miércoles 3 y 10 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q, R | jueves 4 y 11 de diciembre de 2025

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z | viernes 5 y 12 de diciembre de 2025

Todas las letras | sábado 6 y 13 de diciembre de 2025

¿Cómo registrarse a la Pensión del Bienestar?

Por otra parte, las inscripciones para la pensión se efectúan de manera presencial en los Módulos del Bienestar, disponibles de 10:00 a 16:00 horas (horario del centro de México). Para identificar el módulo más cercano se puede visitar el sitio web https://www.gob.mx/bienestar.

En caso de que la interesada no pueda presentarse personalmente, existe la alternativa de solicitar una visita a domicilio mediante la plataforma gob.mx/bienestar o marcando a la Línea de Bienestar: 800 639 42 64.

Identificación oficial vigente (credencial del INE o INAPAM, pasaporte, cartilla, cédula profesional o carta de identidad)

CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses; puede ser de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Del lunes 1 al sábado 13 de diciembre se llevarán a cabo los registros para quienes quieran integrarse a este programa social. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

¿Cuándo es el siguiente pago de la Pensión Bienestar?

Las autoridades oficiales aún no dan a conocer la fecha del siguiente pago de la pensión, sin embargo, tomando en cuenta la forma en que se ha manejado la dispersión de los recursos, se espera que las participantes reciban su siguiente depósito en enero de 2026.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales del programa que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.