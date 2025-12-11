Nombran a Sheinbaum Persona del Año por combatir la crueldad animal: estas son las leyes por las que fue premiada

Sheinbaum fue nombrada Persona del Año por su combate a la crueldad animal. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue nombrada como Persona del Año por parte de la organización PETA Latino, en reconocimiento a su labor para impulsar reformas constitucionales para combatir la crueldad animal, desde que era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La organización, dedicada a la promoción y defensa de los derechos de los animales, calificó como “sin precedentes” las políticas promovidas por Sheinbaum a favor de los animales, al afirmar que “abrió camino para poner fin a las corridas de toros en Ciudad de México y prohibió la cría de delfines en delfinarios”.

“Ha dejado claro que es “hora de proteger a los animales”, por eso es la primera Persona del Año de PETA Latino", se lee en un comunicado.

Sheinbaum reacciona a reconocimiento

La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el reconocimiento durante su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, a lo que respondió con un anuncio sobre una ley que será promovida próximamente en la Cámara de Diputados sobre el cuidado de los animales.

Sin dar mayores detalles sobre la iniciativa, Sheinbaum destacó que su gobierno exhortó a los diputados a incluir a las organizaciones protectoras de animales en la redacción de dicha reforma.

“Viene la ley de cuidado animal, que ya hay una propuesta, nos preguntaron nuestra opinión por que fue presentada por diputados, dijimos serpia bueno que se ampliara el periodo de discusión por que hay muchísimas asociaciones protectoras de animales, que sería muy bueno que participaran en la elaboración de esta ley”, dijo en Palacio Nacional.

¿Por qué leyes premió PETA a Sheinbaum?

PETA Latino resaltó que una de las primeras acciones de Sheinbaum como presidenta fue incorporar la protección animal en la Constitución de México, lo que marcó la primera vez en la historia nacional que los animales obtienen reconocimiento formal en la ley suprema.

En la reforma constitucional promovida durante su mandato, el Artículo 4 prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado mexicano a garantizar la protección, conservación y cuidado de los animales, con arreglo a la ley. PETA Latino informó que esta medida abrió camino para logros adicionales en materia de bienestar animal.

Posteriormente, Sheinbaum impulsó una ley que termina con la explotación y el confinamiento de delfines con fines de entretenimiento. La medida significa el cierre de los delfinarios en el país y el fin de su operación en función del espectáculo. Según lo reportado por PETA Latino, se trató de una respuesta a las demandas sociales y a cambios culturales promovidos por campañas y protestas.

Otro aspecto destacado por la organización es el apoyo de Sheinbaum a la regulación que restringe las corridas de toros en la Ciudad de México, cuando fue jefa de Gobierno capitalina, lo cual en su momento fue calificado por la mandataria como una acción fundamental para evitar que estos animales sigan siendo torturados y sacrificados.

A raíz de este avance, el estado de Michoacán adoptó una prohibición total de las corridas de toros.

La distinción de Persona del Año por parte de PETA Latino responde, de acuerdo con la organización, a la visión y empatía que ha demostrado la presidenta.

La entidad también señala que, durante este periodo, se cerraron instalaciones como el delfinario del Hotel Barceló y se obtuvieron avances contra la tauromaquia, que ahora está prohibida en seis estados mexicanos.

PETA Latino afirma que estas acciones de Sheinbaum han posicionado el bienestar animal en la agenda pública, ejemplificando un liderazgo que considera el valor de la vida y el bienestar de todos los seres.

Asimismo, reiteró su mensaje de compromiso con la defensa de los animales y el impulso de más acciones en ese sentido.

“PETA Latino está encantada de nombrar a Sheinbaum como Persona del Año por su visión, empatía y compromiso inquebrantable para crear un mundo más compasivo para todos. Su ejemplo es un inspirador recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia: alza la voz contra las corridas de toros y los parques de indiversiones como SeaWorld, hazte vegano y defiende la liberación animal en nuestras comunidades", concluyó.