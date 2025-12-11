Miguel Yunes Márquez llama “mediocres burócratas” a integrantes del PAN, Marko Cortés le recuerda las “órdenes de aprehensión”

Yunes tachó de "burocratas mediocres" a los panistas en el Senado de la República, Marko Cortés le respondió. X

La tarde de este miércoles 10 de diciembre de 2025, el Senado de la República subió de tono el debate, debido a que el senador de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, recordó los motivos de su salida del Partido Acción Nacional (PAN), lanzando distintos adjetivos hacia integrantes del blanquiazul, la contestación llegó minutos después, cuando el legislador Marko Cortés tomó la tribuna, cabe destacar que el cruce de palabras también fue con Laura Itzel Castillo, quien solicitó apegarse al orden del día.

Miguel Ángel Yunes recordó que apoyo a Sheinbaum llevó a la ruptura con el PAN

En el contexto de la discusión de una moción suspensiva planteada por el PRI sobre la reforma a la Ley General de Salud, Miguel Ángel Yunes, quien desde hace un año respalda a Morena tras abandonar la bancada del PAN para sumar su voto a la reforma judicial promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, abrió su intervención defendiendo la necesidad de regular de manera estricta los cigarrillos electrónicos y vapeadores.

Expresó que la rápida expansión de estos dispositivos ha superado la capacidad de las instituciones, incrementado la adicción en adolescentes y dejado en evidencia vacíos legales que limitan la intervención tanto de la Secretaría de Salud como de la Cofepris.

Sin embargo, el discurso del ahora legislador de Morena se desvió cuando comenzó a hablar de los motivos detrás de su salida del PAN, “Volvería a votar en el sentido que lo hice y apoyar con mi voto a la presidenta de la República y a quienes forman parte de su movimiento de transformación”, entre gritos de descontento de sus excompañeros, quienes momentos previos habrían acusado una “mayoría artificial” por parte de la bancada oficialista.

El morenista acusó una “campaña de linchamiento” en su contra por parte de quienes en algún momento creyó que “eran sus amigos”, agregando que “hoy han quedado reducidos a lo que han sido siempre, a nada, a cero”.

Aunque la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República le solicitó apegarse al orden del día, Yunes Márquez le pidió dejarlo seguir, precisando que en un primer momento se habría apegado a lo que estaban discutiendo durante la sesión:

“Quisieron obligarme a dar mi voto para que ellos cumplieran con el compromiso que habían adquirido con quienes querían que el poder judicial se mantuviera sin cambio, en manos de intereses que lo conducían a su gusto”.

Recordó que al no ceder su voto al sentido de su partido lo “lincharon públicamente” por ejercer su derecho constitucional y dijo que él aún tiene algo que lo caracteriza hasta la fecha: “valor y carácter”.

Miguel Yunes Márquez se confrontó en tribuna con Marko Cortés, ambos ocuparon su tiempo para echarse sucesos que provocaron que la familia Yunes se apartara del PAN desde 2024.

El senador de Morena habla sobre Marko Cortés y Ricardo Anaya

Sobre Marko Cortés, el senador de Morena lo llamó “miserable y cobarde”, además, comentó que “le falta memoria. Olvida que fuimos los Yunes quienes le dimos vida al PAN en Veracruz”.

Enalteciendo el poder de la familia Yunes en Veracruz, el legislador morenista señaló que antes de que formaran parte del blanquiazul, “mediocres burócratas” eran quienes lo integraban, haciendo referencia a que ya contaba con la presencia de Marko Cortés.

“Fuimos nosotros, junto con cientos de miles de mujeres, jóvenes y hombres Los que con la bandera azul llegamos a Palacio de Gobierno y dejamos atrás una historia de corrupción”, acusó el morenista, dejando atrás los señalamientos en los que se ha visto envuelta su familia.

Confirmó que Ricardo Anaya ya no le habla, de quien comentó: “Hoy también coincido en el pasillo del Senado con uno de estos panistas pequeños, que hace apenas unos meses me pedía que lo viera en el exilio cobarde y le ayudara con recursos económicos para mantenerse. Ahora ya no me saluda. Seguro piensa que le voy a cobrar”.

Así contestó Marko Cortés a los señalamientos de Yunes

Tomando también la tribuna, Marko Cortés, ex líder nacional del PAN, respondió acusando a Miguel Ángel Yunes de haber traicionado el proyecto político que originalmente le permitió ocupar un escaño en el Senado:

“A la familia Yunes le ganaron las órdenes de aprehensión y el miedo, porque seguramente que había colas que les pisaran. Y a otros lo que les ganó fueron simplemente las cantidades de dinero que les ofrecieron. ¡Qué pena!“.

Entre los gritos en contra de Yunes se escuchaba que la oposición lo llamaba “traidor”, mientras daba su discurso en contra del partido del que un día formó parte.