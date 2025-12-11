México

Marcha y quema de un árbol de Navidad: la reacción al asesinato de Ángeles en Zitácuaro, Michoacán | Video

Los familiares de la víctima señalan que un oficial de tránsito municipal disparó contra la joven y su acompañante cuando fueron detenidos en un retén el pasado 7 de diciembre

Los familiares incendiaron el árbol
Los familiares incendiaron el árbol de Navidad de la plaza principal de Zitácuaro ante la no respuesta de las autoridades del ayuntamiento | Facebook / ADN Michoacán, Qué pasa en mi Zitácuaro? Oficial

La exigencia de justicia por la muerte de Ángeles Esquivel, una joven de 24 años fallecida tras recibir un disparo presuntamente realizado por un agente de Tránsito Municipal, desencadenó una protesta que terminó en la quema del árbol de Navidad instalado en la plaza principal de Zitácuaro, Michoacán.

La protesta inició con una marcha convocada por familiares, amigos y habitantes de distintas colonias, quienes recorrieron la ciudad hasta llegar a la Plaza Cívica Benito Juárez, la cual se ubica al frente del palacio municipal.

Desde ahí, exigieron la presencia del alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela y respuestas claras sobre el caso, pero al no recibir interlocución directa, la tensión escaló y derivó en el incendio del árbol monumental.

Los hechos que detonaron la indignación social en Zitácuaro

El caso de Ángeles Esquivel ocurrió el 7 de diciembre de 2025 cuando ella y un acompañante circulaban en motocicleta por la colonia Infonavit. De acuerdo con testimonios difundidos por la familia, un elemento de Tránsito Municipal habría disparado su arma tras marcarles el alto en un retén. Ambos fueron heridos; sin embargo, Ángeles murió posteriormente en el hospital debido a la gravedad de las lesiones.

La versión generó indignación inmediata debido a denuncias previas de la comunidad sobre abusos, extorsiones y uso excesivo de fuerza por parte de la corporación de Tránsito Municipal. La muerte de la joven reactivó este malestar acumulado y desencadenó la movilización masiva.

El Ayuntamiento de Zitácuaro calificó los actos como "vandalismo" y dio a conocer que el agente señalado fue separado de su cargo en la Policía de Tránsito del municipio | Facebook / Zitácuaro en la Red Noticias

La protesta: reclamo social y ruptura del orden simbólico en la región de Michoacán

Cientos de personas se congregaron en la avenida Revolución Sur y avanzaron hasta el corazón de la ciudad. Con carteles, consignas y demandas de diálogo, pidieron la destitución del agente involucrado y una investigación transparente. Cuando no obtuvieron respuesta institucional, algunos manifestantes prendieron fuego al árbol navideño, un elemento que tradicionalmente representa unidad comunitaria y celebración decembrina.

El incendio no dejó personas lesionadas y fue sofocado por personal de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos locales, pero sí marcó una ruptura simbólica profunda: para los participantes.

Ayuntamiento de Zitácuaro acusa “vandalismo” en la marcha para dar justicia a la muerte de Ángeles

Tras la protesta, el Ayuntamiento de Zitácuaro calificó la quema del árbol como “acto vandálico”, pero confirmó la separación temporal del agente de Tránsito presuntamente implicado mientras avanzan las investigaciones correspondientes:

“Respetamos plenamente toda forma de expresión ciudadana, siempre que se realice en un marco de civilidad y legalidad. No obstante, rechazamos cualquier acción que violente la paz, genere temor o responda a intereses partidistas o de cualquier otra índole que busquen polarizar a la sociedad”, se lee en el documento expedido a través de su cuenta oficial de Facebook.

Las autoridades municipales señalaron que
Las autoridades municipales señalaron que el agente implicado en el crimen ya fue separado del cargo y será investigado por la FGE Michoacán | Facebook / Metro Zitácuaro

La administración también anunció que todos los elementos de Tránsito deberán portar bodycams, para así reforzar la transparencia en operativos y prevenir nuevos señalamientos de abuso.

En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abierta la investigación del caso y, aunque aún no se reportan detenciones formales, se espera que en los próximos días se avance en la integración de la carpeta.

