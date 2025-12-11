México

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿Quiénes reciben hoy 11 de diciembre su apoyo de 5 mil 800?

La Coordinación de Becas realiza la dispersión para estudiantes universitarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar

La dispersión del apoyo económico del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF) avanza esta semana con el depósito de 5 mil 800 pesos que corresponde al bimestre noviembre–diciembre del ciclo escolar 2025-2026.

Miles de estudiantes de educación superior, tanto de continuidad como de nuevo ingreso, están recibiendo este último pago del año directamente en su Tarjeta del Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) programó esta dispersión como parte del cierre anual del programa, con depósitos escalonados a nivel nacional que buscan garantizar que el recurso llegue de manera ordenada y segura a quienes lo necesitan.

¿Quiénes reciben el pago hoy?

El depósito de hoy jueves 11 de diciembre está dirigido principalmente a estudiantes universitarios de continuidad, es decir, jóvenes que ya formaban parte del programa y mantienen su inscripción activa en una institución pública de educación superior.

Estos beneficiarios reciben de manera ordinaria la beca bimestral de 5 mil 800 pesos, siempre y cuando cumplan con los requisitos de permanencia: estudiar en modalidad escolarizada y no contar con otra beca federal de manutención.

También se suman al proceso nuevos beneficiarios que ya cuentan con su Tarjeta del Bienestar. Desde el 8 de diciembre, la CNBBBJ comenzó con la entrega de estos plásticos a quienes se registraron en la última convocatoria, permitiendo que puedan recibir el apoyo correspondiente a este bimestre.

Último pago del año y avance del ciclo escolar

Este depósito marca el segundo bimestre del ciclo escolar 2025-2026 y se convierte en el último pago de 2025. El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga apoyos durante 10 meses del ciclo escolar, quedando excluidos julio y agosto debido al receso académico de verano.

La segunda semana de diciembre concentra la dispersión en todo el país, al tratarse de una entrega nacional, los pagos se realizan de manera escalonada, por lo que algunos estudiantes podrían ver reflejado el depósito a lo largo del día.

¿Cómo consultar si ya te depositaron el apoyo?

El recurso se deposita exclusivamente en la Tarjeta del Bienestar, por lo que las y los estudiantes pueden verificar su saldo a través de:

  • Cajeros automáticos del Banco del Bienestar
  • La aplicación móvil del Banco del Bienestar
  • Terminales bancarias que permiten consulta de saldo

La CNBBBJ recomienda evitar intermediarios y consultar únicamente canales oficiales para cualquier duda o actualización del programa.

¿Qué es la beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro (JEF) forma parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y está dirigida a alumnas y alumnos de licenciatura, técnico superior universitario (TSU) o profesional asociado inscritos en instituciones públicas.

Este apoyo económico asciende a 5 mil 800 pesos bimestrales y se entrega durante los cinco bimestres del ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades. En el caso de estudiantes de Medicina, la beca puede extenderse hasta 55 mensualidades debido a la duración de la carrera.

