México

Hugo Aguilar Ortiz rinde su primer informe en la Suprema Corte: independencia judicial y el reto de acercarse al pueblo

La modernización digital de la Suprema Corte incluye la digitalización de 181 oficinas y la actualización del Semanario Judicial de la Federación

Guardar
REUTERS/Henry Romero
REUTERS/Henry Romero

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, ha delineado un ambicioso proyecto de transformación institucional, cuyo objetivo es redefinir el papel del máximo tribunal en la vida pública de México y garantizar que la justicia llegue a todos los sectores de la sociedad.

En su Primer Informe de Actividades, Aguilar Ortiz subrayó que la independencia judicial constituye un pilar esencial para la estabilidad nacional, al tiempo que destacó que una justicia autónoma fomenta la confianza social y económica, facilita la resolución pacífica de conflictos y fortalece la convivencia democrática.

El ministro presidente enfatizó: “La independencia judicial es un elemento esencial para la estabilidad del país”.

El ministro presidente de la
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, durante su toma de protesta, el 1 de septiembre. (Crédito: X | @HugoAguilarOrti)

Aguilar Ortiz afirmó que la única lealtad de la Corte es hacia la Constitución y el pueblo de México.

La transformación institucional de la Suprema Corte

En el informe, el ministro presidente presentó los diez pilares fundamentales que guían la nueva etapa de la Corte.

El primero, la justicia transformadora, implica una nueva dinámica de trabajo orientada a fortalecer la capacidad de resolución y la vinculación con la sociedad.

Entre septiembre y noviembre de 2025, el tribunal resolvió 2.590 expedientes: 663 por el Pleno, 44 mediante acuerdo o dictamen de las ponencias y 1.883 por acuerdo de la Presidencia.

Además, se cumplió con 106 resoluciones y se atrajeron 47% de las solicitudes propuestas.

La justicia honesta y transparente se ha consolidado mediante la reactivación del Comité Especializado de Ministras y Ministros en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que llevaba dos años y ocho meses inactivo.

La transformación de la Suprema Corte llega a los pueblos indígenas

En cuanto a la justicia cercana al pueblo, la reapertura de las puertas de la Corte generó un aumento del 1.300% en la atención ciudadana, acompañado de la organización de foros y encuentros públicos, como la audiencia para personas con discapacidad.

Aguilar Ortiz sostuvo que “la función jurisdiccional no se ejerce desde el aislamiento, sino desde el contacto directo con las personas”.

El informe también resaltó la justicia humanista, con especial atención a los casos de personas en situación de vulnerabilidad, y la justicia pluricultural, que ha fortalecido el acceso a la información para pueblos y comunidades indígenas.

Entre las acciones destacadas se encuentra la traducción de sentencias y criterios a diversas lenguas originarias y el desarrollo del proyecto Mapas Jurídicos del México Pluricultural, una herramienta digital que permite visualizar territorialmente los criterios de la Suprema Corte relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En materia de perspectiva de género e inclusión social, la Corte impulsa una agenda integral para prevenir, atender y erradicar la violencia de género.

La autonomía e independencia judicial se reafirma como principio rector, sin sumisión ni subordinación entre los ministros, sino con corresponsabilidad institucional y respeto a las atribuciones de cada ámbito.

Aguilar Ortiz expresó: “Estamos convencidos de que México requiere hoy una articulación firme entre sus instituciones en beneficio de la sociedad, que permita fortalecer la gobernabilidad democrática, asegurar la vigencia de los derechos y consolidar un sistema constitucional que responda a las necesidades reales del país”.

En cuanto a la austeridad, la Corte inició una revisión integral de prácticas y estructuras internas, eliminando privilegios y promoviendo un uso racional de los recursos públicos.

Finalmente, Aguilar Ortiz subrayó el compromiso de la SCJN con una justicia real y verdadera, orientada a superar la burocracia y la indiferencia para transformar la vida de las personas, comunidades y colectivos en todo el país.

Temas Relacionados

Hugo Aguilar OrtizSuprema CorteSCJNmexico-noticias

Más Noticias

Cuánto dinero se llevó Cruz Azu tras perder contra Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

El club mexicano cerró su participación internacional tras caer ante el club brasileño

Cuánto dinero se llevó Cruz

¿Habrá clases este jueves 11 de diciembre? La SEP responde

La último suspensión de actividades académicas ocurrió el pasado viernes 28 de noviembre

¿Habrá clases este jueves 11

Angélica Vale revela lo que hizo su ex Otto Padrón con su mamá antes de morir: “Es gacho contarlo”

La actriz narró con humor cómo, en una situación inesperada, logró que la madre de Otto Padrón le contara el secreto culinario que tanto le había negado

Angélica Vale revela lo que

Quién es “El Limones”, el jefe de plaza en Durango y Coahuila ligado a Los Mayos

Edgar “N” recibía órdenes de un hombre sancionado por las autoridades de EEUU

Quién es “El Limones”, el

¿Qué personas con INAPAM podrían beneficiarse del aumento al salario mínimo en 2026? Esto es lo que sabemos

Adultos Mayores que ya tengan esta credencial pueden ser parte de este programa que les garantiza un ingreso fijo

¿Qué personas con INAPAM podrían
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “El Limones”, el

Quién es “El Limones”, el jefe de plaza en Durango y Coahuila ligado a Los Mayos

Marina aseguró cocaína, metanfetamina, marihuana y a dos personas en Mazatlán, Sinaloa

Cinco policías resultan heridos tras accionar con su vehículo un explosivo en Doctor Coss, Nuevo León

Caen cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa que se hacían pasar como agentes de la Fiscalía en Chiapas

Procesan al “Majin Boo”, presunto integrante del CJNG dedicado a la venta de armas y drogas

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale revela lo que

Angélica Vale revela lo que hizo su ex Otto Padrón con su mamá antes de morir: “Es gacho contarlo”

La película de Súper Mario Bros explota en popularidad en Netflix México esta noche

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: así se ve “La Casita” de cerca

Siddhartha anuncia show en el Palacio de los Deportes tras lograr sold-out en Auditorio Nacional

Conoce el setlist de Bad Bunny para sus conciertos en México y las posibles canciones sorpresa

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Cuánto dinero se llevó Cruz Azu tras perder contra Flamengo en la Copa Intercontinental 2025

Toluca vs Tigres: estas son las posibles alineaciones para la final de la Liga MX

MLB regresa a México en 2026: qué equipos jugarán, cuándo y fecha de la venta de boletos

Reportan que Abraham Villegas se convertirá en nuevo jugador del Club León