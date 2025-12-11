Horarios y estaciones afectadas en Metro y Metrobús por el Día de la Virgen de Guadalupe

El transporte tendrá ajustes en sus horarios debido a las movilizaciones sociales programadas con motivo de las peregrinaciones que arriban a la Basílica de Guadalupe. Crédito: Cuartoscuro.

Miles de fieles iniciaron su llegada a la Basílica de Guadalupe con motivo del 12 de diciembre, por lo que el servicio del Metro y Metrobús de la Ciudad de México registró modificaciones parciales. Las autoridades anunciaron ajustes en los horarios y recorridos durante este jueves 11 y viernes 12 de diciembre, ante el arribo masivo de peregrinos en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La concentración de visitantes provenientes de distintas regiones del país se anticipa numerosa, acorde a las previsiones anuales. Las líneas afectadas buscan facilitar el traslado y la seguridad de la población que se moviliza por las celebraciones guadalupanas. El acceso a la estación La Villa-Basílica del Metro y a paradas del Metrobús cercanas al recinto religioso se mantendrá bajo supervisión, con posibles cierres temporales para resguardar el flujo peatonal y evitar incidentes.

Desde la mañana del 11 de diciembre, el flujo de feligreses genera cambios operativos en sitios clave de la capital. Las modificaciones permitirán mantener el orden vial en una de las festividades religiosas más concurridas del país. Miles de peregrinos arriban desde diferentes entidades para participar en actividades litúrgicas y ofrendas por el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, suceso que según la tradición se remonta a 1531.

CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2024.- La figura de la Virgen de Guadalupe es llevada por miles de peregrinos a su llegada a la Basílica de Guadalupe.

El incremento de personas alrededor de las inmediaciones también repercute en el operativo de movilidad. Ante posibles condiciones extremas en la temporada invernal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pidió a los asistentes tomar previsiones, portar abrigo y evitar exponerse a bajas temperaturas durante las noches de vigilia. Entre las recomendaciones emitidas destacan medidas de protección ante el clima y cuidados para menores o adultos mayores.

Se prevé que el dispositivo de transporte y seguridad permanezca activo durante toda la jornada hasta que termine el flujo principal de visitantes en la alcaldía Gustavo A. Madero y zonas aledañas al templo religioso.

Cierres y modificaciones de horario en el Metrobús

Las autoridades del sistema recomendaron a los usuarios anticipar sus desplazamientos y mantenerse informados sobre el Estado del Servicio para evitar contratiempos en sus trayectos habituales.

El jueves 11 , las interrupciones parciales iniciarán desde las 4:30 horas y se mantendrán hasta el cierre de operaciones.

El viernes 12, las modificaciones al servicio comenzarán al inicio de las operaciones y continuarán hasta las 18:00 horas.

El 11 y 12 de diciembre habrá cierres en algunas estaciones de metrobús.

Línea 6:

Funcionarían las estaciones entre El Rosario y Deportivo 18 de Marzo, y entre Villa de Aragón y La Villa, en ambos sentidos.

Estaciones sin servicio temporal: Deportivo 18 de Marzo, La Villa, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa, Delegación Gustavo A. Madero y Gustavo A. Madero.

Línea 7

Operarán normalmente de Indios Verdes/Campo Marte a Garatza/La Villa.

Estaciones cerradas temporalmente: Garatza, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa, Delegación Gustavo A. Madero y Gustavo A. Madero.

Horario y cierres en el STC Metro

El Metro de la Ciudad de México (STC) operará de forma habitual el 12 de diciembre de 2025, manteniendo abiertas todas sus estaciones, incluyendo aquellas que en años previos llegaban a cerrar debido a la alta afluencia de peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe. El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la decisión busca facilitar el traslado de los usuarios y evitar aglomeraciones fuera del sistema.

El Metrobús CDMX modificará su horario por peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe

Para reforzar la seguridad, un operativo especial contará con 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegados en diferentes estaciones, con el propósito de vigilar el flujo de personas. El servicio conservará su horario normal tanto el 11 como el 12 de diciembre. Las autoridades solicitan a los peregrinos no ingresar con bultos grandes ni con imágenes de gran tamaño de la Virgen de Guadalupe, para permitir un tránsito seguro y ordenado. Personal del Metro estará presente para apoyar en orientación y atención de emergencias.