México

Horarios y estaciones afectadas en Metro y Metrobús por el Día de la Virgen de Guadalupe

El transporte tendrá ajustes en sus horarios debido a las movilizaciones sociales programadas con motivo de las peregrinaciones que arriban a la Basílica de Guadalupe

Guardar
El transporte tendrá ajustes en
El transporte tendrá ajustes en sus horarios debido a las movilizaciones sociales programadas con motivo de las peregrinaciones que arriban a la Basílica de Guadalupe. Crédito: Cuartoscuro.

Miles de fieles iniciaron su llegada a la Basílica de Guadalupe con motivo del 12 de diciembre, por lo que el servicio del Metro y Metrobús de la Ciudad de México registró modificaciones parciales. Las autoridades anunciaron ajustes en los horarios y recorridos durante este jueves 11 y viernes 12 de diciembre, ante el arribo masivo de peregrinos en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La concentración de visitantes provenientes de distintas regiones del país se anticipa numerosa, acorde a las previsiones anuales. Las líneas afectadas buscan facilitar el traslado y la seguridad de la población que se moviliza por las celebraciones guadalupanas. El acceso a la estación La Villa-Basílica del Metro y a paradas del Metrobús cercanas al recinto religioso se mantendrá bajo supervisión, con posibles cierres temporales para resguardar el flujo peatonal y evitar incidentes.

Desde la mañana del 11 de diciembre, el flujo de feligreses genera cambios operativos en sitios clave de la capital. Las modificaciones permitirán mantener el orden vial en una de las festividades religiosas más concurridas del país. Miles de peregrinos arriban desde diferentes entidades para participar en actividades litúrgicas y ofrendas por el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac, suceso que según la tradición se remonta a 1531.

CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2024.- La
CIUDAD DE MÉXICO, 11DICIEMBRE2024.- La figura de la Virgen de Guadalupe es llevada por miles de peregrinos a su llegada a la Basílica de Guadalupe. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

El incremento de personas alrededor de las inmediaciones también repercute en el operativo de movilidad. Ante posibles condiciones extremas en la temporada invernal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) pidió a los asistentes tomar previsiones, portar abrigo y evitar exponerse a bajas temperaturas durante las noches de vigilia. Entre las recomendaciones emitidas destacan medidas de protección ante el clima y cuidados para menores o adultos mayores.

Se prevé que el dispositivo de transporte y seguridad permanezca activo durante toda la jornada hasta que termine el flujo principal de visitantes en la alcaldía Gustavo A. Madero y zonas aledañas al templo religioso.

Cierres y modificaciones de horario en el Metrobús

Las autoridades del sistema recomendaron a los usuarios anticipar sus desplazamientos y mantenerse informados sobre el Estado del Servicio para evitar contratiempos en sus trayectos habituales.

  • El jueves 11, las interrupciones parciales iniciarán desde las 4:30 horas y se mantendrán hasta el cierre de operaciones.
  • El viernes 12, las modificaciones al servicio comenzarán al inicio de las operaciones y continuarán hasta las 18:00 horas.
El 11 y 12 de
El 11 y 12 de diciembre habrá cierres en algunas estaciones de metrobús. (@MetrobusCDMX)

Línea 6:

  • Funcionarían las estaciones entre El Rosario y Deportivo 18 de Marzo, y entre Villa de Aragón y La Villa, en ambos sentidos.
  • Estaciones sin servicio temporal: Deportivo 18 de Marzo, La Villa, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa, Delegación Gustavo A. Madero y Gustavo A. Madero.

Línea 7

  • Operarán normalmente de Indios Verdes/Campo Marte a Garatza/La Villa.
  • Estaciones cerradas temporalmente: Garatza, De los Misterios, Hospital Infantil La Villa, Delegación Gustavo A. Madero y Gustavo A. Madero.

Horario y cierres en el STC Metro

El Metro de la Ciudad de México (STC) operará de forma habitual el 12 de diciembre de 2025, manteniendo abiertas todas sus estaciones, incluyendo aquellas que en años previos llegaban a cerrar debido a la alta afluencia de peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe. El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que la decisión busca facilitar el traslado de los usuarios y evitar aglomeraciones fuera del sistema.

El Metrobús CDMX modificará su
El Metrobús CDMX modificará su horario por peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe (EFE/Isaac Esquivel)

Para reforzar la seguridad, un operativo especial contará con 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegados en diferentes estaciones, con el propósito de vigilar el flujo de personas. El servicio conservará su horario normal tanto el 11 como el 12 de diciembre. Las autoridades solicitan a los peregrinos no ingresar con bultos grandes ni con imágenes de gran tamaño de la Virgen de Guadalupe, para permitir un tránsito seguro y ordenado. Personal del Metro estará presente para apoyar en orientación y atención de emergencias.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTC12 de diciembreVirgen de GuadalupeBasílica de Guadalupemexico-noticias

Más Noticias

Vapeadores: los artefactos que deterioran el cuerpo hasta causar daños irreversibles

México ha implementado nuevas medidas para frenar el consumo y sus efectos negativos en la población

Vapeadores: los artefactos que deterioran

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de magnitud

Nuevas placas vehiculares del Mundial 2026: cómo y quién puede obtenerlas en CDMX

Estas ediciones conmemorativas no son obligatorias, ni implican un reemplacamiento

Nuevas placas vehiculares del Mundial

Congreso CDMX avala endurecer sanciones para combatir violencia de género

La reforma, impulsada por Clara Brugada, busca fortalecer la respuesta ante la violencia contra las mujeres desde una perspectiva interseccional y diversa

Congreso CDMX avala endurecer sanciones

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la novena semana del reality

Después de varios días de controversias y movimientos en los grupos dentro del concurso, se dio a conocer al nuevo nominado

La Granja VIP: Quiénes son
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades en Oaxaca catearon presunto

Autoridades en Oaxaca catearon presunto punto de venta de droga en el marco de la Operación Sable, hay un detenido

Aseguran tres inmuebles usados como talleres para blindar vehículos en Culiacán, Sinaloa

Detienen a mexicano en Costa Rica con 400 kilos de cocaína: sería miembro de una célula ligada al Cártel de Sinaloa

Localizan en el extranjero a Ney González, exgobernador de Nayarit prófugo: buscan su extradición

Juez decidió aplazar la audiencia de Julio César Chávez Jr. en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP: Quiénes son

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la novena semana del reality

Bad Bunny en México: así es la vista de General B para La Casita en el Estadio GNP

Fátima Bosch vive tenso momento con la prensa durante su regreso a México tras ganar Miss Universo 2025

Concierto de Bad Bunny EN VIVO desde el Estadio GNP: Benito está sobre el escenario

Eduardo Manzano heredó a este actor de Una Familia de Diez y su viuda habla sobre el testamento del Polivoz

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Místico vs Soberano Jr: un duelo de padrino contra ahijado por el Campeonato Mundial Semicompleto del CMLL

La Selección de Costa Rica destituye a Ignacio Hierro tras la salida de Miguel Herrera

Esto dijo Diego Lainez de la ausencia de Alexis Vega en la final de ida Tigres vs Toluca

No solo Alberto Lati, otra figura de Fox Sports México abandonará la televisora