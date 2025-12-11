México

Sheinbaum encabeza reunión de seguridad con Harfuch y gobernadores para fortalecer la paz

La sesión del Consejo Nacional reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno para evaluar avances y retos en el ámbito de la protección ciudadana

La estrategia de seguridad se sustenta en programas sociales, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia y cooperación entre niveles de gobierno. Crédito: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reunió en Palacio Nacional a su gabinete de seguridad, gobernadores y titulares de instituciones federales para evaluar los avances y retos en materia de seguridad pública.

Durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, la mandataria subrayó que la pacificación del país depende de la articulación entre estados, fuerzas federales y fiscalías, así como del fortalecimiento de una política que atienda las causas de la violencia.

Temas abordados durante la sesión

El encuentro giró en torno a cinco ejes: evaluación de resultados, fortalecimiento institucional, coordinación con estados, percepción ciudadana y ajustes normativos.

En su intervención inicial, Sheinbaum destacó que su estrategia continúa sustentada en cuatro pilares: programas sociales para prevenir la violencia, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia para la investigación del delito y cooperación estrecha entre niveles de gobierno.

La secretaria de Gobernación condujo la sesión y abrió el espacio para las participaciones de mandatarios estatales, quienes expusieron diagnósticos locales y solicitudes de apoyo federal.

Aseguró que estas líneas “seguirán guiando el trabajo para construir la paz”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de los primeros 14 meses del gobierno federal.

Reportó más de 38 mil 700 detenciones por delitos de alto impacto, 20 mil armas aseguradas, 311 toneladas de droga incautadas y el desmantelamiento de 1,700 laboratorios clandestinos por parte del Ejército y la Marina.

Según dijo, estos resultados reflejan la coordinación entre dependencias.

Posteriormente, los gobiernos estatales expusieron necesidades específicas.

os gobiernos estatales presentaron necesidades específicas; representantes de Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua coincidieron en pedir más recursos para policías locales y fortalecer los modelos de justicia cívica.

Representantes de Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua coincidieron en pedir más recursos para policías estatales y municipales, así como fortalecer los modelos de justicia cívica.

Mandatarios de Coahuila y Durango resaltaron recientes detenciones coordinadas con la federación.

El bloque de gobernadores de Morena reconoció la cercanía del gabinete federal y destacó que la estrategia nacional ha mostrado avances, especialmente en operaciones conjuntas con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.

Intervenciones destacadas

  • Omar García Harfuch

El titular de Seguridad federal insistió en que los resultados presentados derivan de una operación conjunta permanente. “La estrategia ha dado resultados gracias a la buena coordinación entre varias dependencias”, afirmó ante los gobernadores.

La sesión del Consejo Nacional reunió a autoridades de los tres niveles de gobierno para revisar avances y retos en la protección y bienestar de la población. Crédito: Gobierno de México
  • Rosa Icela Rodríguez

La secretaria de Gobernación condujo la sesión y abrió el espacio para las participaciones de mandatarios estatales, quienes expusieron diagnósticos locales y solicitudes de apoyo federal.

  • Samuel García

El gobernador de Nuevo León llamó a “despolitizar” la agenda de seguridad. Señaló que, aunque los delitos han bajado en su estado, la percepción ciudadana no mejora.

También reclamó que iniciativas en materia de extorsión y ajustes presupuestales se encuentran congeladas en los congresos locales, lo que —dijo— obstaculiza la consolidación de resultados.

Quiénes asistieron

Entre los asistentes estuvieron los titulares de Defensa, Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y autoridades de seguridad pública y protección civil.

Entre los asistentes estuvieron los titulares de Defensa, Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Crédito: Rosa Icela Rodríguez

También acudieron 32 gobernadores y gobernadoras, así como integrantes del gabinete federal: Hacienda, Bienestar, Energía, Medio Ambiente, Turismo, Agricultura, Infraestructura, Salud, Educación y Cultura, entre otros.

Al cierre, Sheinbaum reafirmó que su gobierno mantendrá la coordinación con todas las entidades y dependencias.

Nos conocemos, hemos trabajado juntos y vamos a dar todavía más resultados”, dijo, al reiterar que las Mesas de Paz seguirán siendo la base de la articulación entre estados y federación.

