México

Cupcakes de jengibre y betún de piloncillo: sorprende en tus fiestas con este delicioso postre

Cada bocado es una fiesta de aromas y texturas con la que podrás conquistar a tus seres queridos

Detalle del betún suave de
Detalle del betún suave de piloncillo con ralladura de naranja sobre un cupcake especiado, ideal para tardes invernales. (Gemini)

Inspirados en los tradicionales gingerbread anglosajones, estos cupcakes combinan la esponjosidad y el sabor especiado de jengibre, canela y clavo con la jugosidad que solo la ralladura y el jugo de naranja pueden aportar.

Receta de Cupcakes de Jengibre con Betún de Piloncillo y Naranja

El betún, suave y cremoso, se elabora a partir de piloncillo fundido y jugo de naranja natural, resultando en una cobertura original, perfumada y colorida, distinta a cualquier crema de mantequilla clásica.

Decora con ralladura, rodajas de naranja confitada, nueces o un toque de jengibre cristalizado y sorprenderás a todos.

Una bandeja de cupcakes navideños
Una bandeja de cupcakes navideños recién decorados con nueces, jengibre confitado y rodajitas de naranja, perfectos para regalar (Gemini)

Ingredientes

Para los cupcakes:

  1. 1 1/2 tazas de harina de trigo
  2. 1/2 taza de harina de almendra (puedes sustituir por la misma cantidad de trigo si deseas)
  3. 2 cucharaditas de jengibre en polvo
  4. 1 cucharadita de canela en polvo
  5. 1/4 cucharadita de clavo molido
  6. 1/2 cucharadita de nuez moscada
  7. 1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear
  8. 1/2 cucharadita de sal
  9. 1/2 taza de azúcar mascabado
  10. 1/2 taza de miel de abeja
  11. 2 huevos grandes
  12. 1/2 taza de mantequilla derretida
  13. 1/2 taza de leche entera (puedes usar vegetal)
  14. Ralladura fina de 1 naranja grande
  15. 1/4 taza de jugo de naranja natural
  16. 1 cucharadita de vainilla

Para el betún de piloncillo y naranja:

  1. 1 cono o 1 taza de piloncillo rallado (aprox. 90 g)
  2. 1/4 taza de jugo de naranja natural
  3. 1 cucharada de ralladura de naranja
  4. 120 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente
  5. 2 tazas de azúcar glass (puedes ajustar cantidad)
  6. 200 g de queso crema, a temperatura ambiente
  7. 1 cucharadita de vainilla

Para decorar:

  • Ralladura de naranja
  • Nueces o almendras picadas
  • Jengibre cristalizado (opcional)
  • Frutas deshidratadas o pequeñas rodajas de naranja confitada
Cupcakes individuales, decorados con ralladura
Cupcakes individuales, decorados con ralladura de naranja y nueces, en un ambiente cálido y rústico (Gemini)

¿Cómo hacer Cupcakes de Jengibre con Betún de Piloncillo y Naranja?

1. Mezcla la masa para cupcakes:

  • Precalienta el horno a 180°C y prepara un molde para cupcakes con capacillos.
  • En un bowl, mezcla harinas, especias, polvo para hornear y sal.
  • En otro bowl, bate el azúcar, miel, huevos, mantequilla derretida, leche, ralladura y jugo de naranja, y vainilla.
  • Incorpora los ingredientes secos en dos tandas, integrando suavemente hasta obtener una mezcla homogénea.

2. Hornea los cupcakes:

  • Llena los capacillos a 3/4 de su capacidad.
  • Hornea 18-22 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.
  • Deja enfriar completamente sobre una rejilla.

3. Prepara el betún de piloncillo y naranja:

  • Coloca el piloncillo rallado y el jugo de naranja en una ollita, cocina a fuego bajo hasta que el piloncillo se disuelva y la mezcla se reduzca ligeramente (debe quedar un jarabe espeso).
  • Deja enfriar al menos 20 minutos.
  • Bate la mantequilla y el queso crema hasta cremoso. Agrega vainilla y ralladura de naranja.
  • Incorpora poco a poco el jarabe de piloncillo y, finalmente, integra el azúcar glass hasta lograr una consistencia de betún suave y untuosa.

4. Decora:

  • Cuando los cupcakes estén fríos, decora con el betún (usa manga pastelera o espátula).
  • Espolvorea ralladura de naranja, nuez picada y, si quieres, un trocito de naranja confitada o jengibre cristalizado.
Cupcakes esponjosos de jengibre decorados
Cupcakes esponjosos de jengibre decorados con betún cremoso de piloncillo y naranja, listos para compartir en la mesa navideña (Gemini)

¿Cuántos cupcakes salen?

12-14 cupcakes medianos.

Valor nutricional aproximado (por cupcake con betún)

  • Calorías: 275
  • Grasas: 14 g
  • Grasas saturadas: 7 g
  • Carbohidratos: 34 g
  • Azúcares: 22 g
  • Proteínas: 4 gValores aproximados según ingredientes y toppings.

¿Cuánto tiempo se conservan?

Hasta 3 días a temperatura ambiente fresca, o 5 días en refrigeración en recipiente hermético.

