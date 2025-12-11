Cupcakes de jengibre y betún de piloncillo: sorprende en tus fiestas con este delicioso postre

Inspirados en los tradicionales gingerbread anglosajones, estos cupcakes combinan la esponjosidad y el sabor especiado de jengibre, canela y clavo con la jugosidad que solo la ralladura y el jugo de naranja pueden aportar.
Receta de Cupcakes de Jengibre con Betún de Piloncillo y Naranja
El betún, suave y cremoso, se elabora a partir de piloncillo fundido y jugo de naranja natural, resultando en una cobertura original, perfumada y colorida, distinta a cualquier crema de mantequilla clásica.
Decora con ralladura, rodajas de naranja confitada, nueces o un toque de jengibre cristalizado y sorprenderás a todos.
Ingredientes
Para los cupcakes:
- 1 1/2 tazas de harina de trigo
- 1/2 taza de harina de almendra (puedes sustituir por la misma cantidad de trigo si deseas)
- 2 cucharaditas de jengibre en polvo
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1/4 cucharadita de clavo molido
- 1/2 cucharadita de nuez moscada
- 1 1/2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1/2 cucharadita de sal
- 1/2 taza de azúcar mascabado
- 1/2 taza de miel de abeja
- 2 huevos grandes
- 1/2 taza de mantequilla derretida
- 1/2 taza de leche entera (puedes usar vegetal)
- Ralladura fina de 1 naranja grande
- 1/4 taza de jugo de naranja natural
- 1 cucharadita de vainilla
Para el betún de piloncillo y naranja:
- 1 cono o 1 taza de piloncillo rallado (aprox. 90 g)
- 1/4 taza de jugo de naranja natural
- 1 cucharada de ralladura de naranja
- 120 g de mantequilla sin sal, a temperatura ambiente
- 2 tazas de azúcar glass (puedes ajustar cantidad)
- 200 g de queso crema, a temperatura ambiente
- 1 cucharadita de vainilla
Para decorar:
- Ralladura de naranja
- Nueces o almendras picadas
- Jengibre cristalizado (opcional)
- Frutas deshidratadas o pequeñas rodajas de naranja confitada
¿Cómo hacer Cupcakes de Jengibre con Betún de Piloncillo y Naranja?
1. Mezcla la masa para cupcakes:
- Precalienta el horno a 180°C y prepara un molde para cupcakes con capacillos.
- En un bowl, mezcla harinas, especias, polvo para hornear y sal.
- En otro bowl, bate el azúcar, miel, huevos, mantequilla derretida, leche, ralladura y jugo de naranja, y vainilla.
- Incorpora los ingredientes secos en dos tandas, integrando suavemente hasta obtener una mezcla homogénea.
2. Hornea los cupcakes:
- Llena los capacillos a 3/4 de su capacidad.
- Hornea 18-22 minutos o hasta que al insertar un palillo, salga limpio.
- Deja enfriar completamente sobre una rejilla.
3. Prepara el betún de piloncillo y naranja:
- Coloca el piloncillo rallado y el jugo de naranja en una ollita, cocina a fuego bajo hasta que el piloncillo se disuelva y la mezcla se reduzca ligeramente (debe quedar un jarabe espeso).
- Deja enfriar al menos 20 minutos.
- Bate la mantequilla y el queso crema hasta cremoso. Agrega vainilla y ralladura de naranja.
- Incorpora poco a poco el jarabe de piloncillo y, finalmente, integra el azúcar glass hasta lograr una consistencia de betún suave y untuosa.
4. Decora:
- Cuando los cupcakes estén fríos, decora con el betún (usa manga pastelera o espátula).
- Espolvorea ralladura de naranja, nuez picada y, si quieres, un trocito de naranja confitada o jengibre cristalizado.
¿Cuántos cupcakes salen?
12-14 cupcakes medianos.
Valor nutricional aproximado (por cupcake con betún)
- Calorías: 275
- Grasas: 14 g
- Grasas saturadas: 7 g
- Carbohidratos: 34 g
- Azúcares: 22 g
- Proteínas: 4 gValores aproximados según ingredientes y toppings.
¿Cuánto tiempo se conservan?
Hasta 3 días a temperatura ambiente fresca, o 5 días en refrigeración en recipiente hermético.