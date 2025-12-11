México

Aprueban presupuesto para el Edomex: estará enfocado a programas sociales

Paquete Fiscal 2026 crece 5.6% y mantiene política de cero endeudamiento

Congreso del Edomex, aprueba presupuesto
Congreso del Edomex, aprueba presupuesto para 2026 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad el Paquete Fiscal 2026, integrado por las leyes de ingresos estatal y municipales, el presupuesto de egresos, diversas reformas al Código Financiero y la autorización del Programa de Financiamiento FAIS Municipal.

El monto total ascenderá a 410 mil 341 millones 615 mil 262 pesos, lo que representa un incremento del 5.6 por ciento respecto al ejercicio 2025.

Los diputados de todas las fuerzas políticas, respaldaron el dictamen que, por tercer año consecutivo, mantiene la política de no contratación de deuda pública estatal, reflejando una estrategia de finanzas responsables impulsada por el gobierno de Delfina Gómez.

Fortalecimiento de programas sociales

Aumentará el presupuesto a programas
Aumentará el presupuesto a programas sociales del Edomex (Gob. Edomex)

Al presentar los dictámenes, el diputado Osvaldo Cortés Contreras (Morena), presidente de la Comisión de Finanzas Públicas, destacó que el presupuesto 2026 prioriza el fortalecimiento de los programas sociales, la atención a carreteras y caminos mexiquenses, el impulso a la inversión pública y el respaldo al Plan Integral de la Zona Oriente, uno de los ejes prioritarios de la actual administración.

Cortés reconoció la apertura y disposición de los grupos parlamentarios, cuyas propuestas fueron integradas durante el análisis en comisiones, así como la responsabilidad del Ejecutivo estatal al enviar una iniciativa equilibrada y sustentada en criterios de disciplina y austeridad.

El dictamen subraya que el presupuesto de egresos 2026 fue diseñado con disciplina financiera, planeación estratégica y realismo, dejando atrás “inercias históricas” y orientándose hacia una política de bienestar social, acorde con la visión transformadora del gobierno.

Mientras, el gobierno estatal destacó que el 54 por ciento del presupuesto se irá en programas sociales. Se hará una inversión pública histórica por 19 mil 818 millones de pesos, destinada prioritariamente a seguridad, infraestructura estratégica, salud, agua y desarrollo regional.

Se espera que los municipios aumenten recaudación

Se espera que municipios aumenten
Se espera que municipios aumenten su recaudación fiscal (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

En cuanto a la Ley de Ingresos municipal, el dictamen aprobó que no se crearán nuevos impuestos, favoreciendo la estabilidad financiera de las familias mexiquenses. En su lugar, se impulsarán estrategias para reducir el rezago en el cumplimiento de obligaciones fiscales y mejorar la recaudación municipal.

Asimismo, se autorizó a los gobiernos municipales a contratar financiamientos durante 2026 y 2027 —sin rebasar esos periodos fiscales— destinados exclusivamente a proyectos de inversión productiva y de largo plazo, particularmente en infraestructura urbana y servicios básicos.

Proyectos a corto plazo y que no dejen deuda futura

Los municipios podrán programar deudas
Los municipios podrán programar deudas para su trienio y podrían afectar sus recursos del FAIS (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El diputado Javier Cruz Jaramillo (Morena), presidente de la Comisión de Planeación y Gasto Público, presentó el dictamen sobre la autorización del Programa de Financiamiento del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal.

Este mecanismo permitirá a los municipios anticipar recursos de los ejercicios 2025 a 2027 para fortalecer la inversión pública productiva sin generar compromisos para las administraciones futuras.

Los municipios podrán gestionar financiamientos a tasa fija y afectar como fuente de pago un porcentaje de los recursos que les corresponden anualmente del FAIS Municipal. También podrán celebrar los contratos necesarios para garantizar la correcta operación y pago de los financiamientos.

