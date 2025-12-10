México

México estrenará monedas de 10 y 20 pesos: nuevos diseños y materiales a partir de 2026

La reforma contempla una modificación relevante para la moneda de diez pesos

Los coleccionistas están dispuestos a pagar millones por monedas emitidas en honor al Bicentenario de la Independencia mexicana. (Captura YT @Banco de México)

El Congreso mexicano avanza hacia la actualización del diseño y la composición de las monedas, pues la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló cambios a la Ley Monetaria de 1993.

Uno de los cambios propuestos busca que la moneda de veinte pesos adopte un diseño uniforme; este nuevo motivo central exhibirá el Templo de Kukulkán de Chichén Itzá, una construcción emblemática de la zona arqueológica en Yucatán, reconocida por la UNESCO como patrimonio mundial y considerada uno de los principales centros culturales de la civilización maya.

En paralelo, el proyecto legislativo contempla una modificación relevante para la moneda de diez pesos.

Se propone agregar la opción de fabricar su núcleo con acero recubierto de níquel, ampliando así las alternativas de materiales empleados.

moneda 10 pesos plata (Captura/MercadoLibre)

Por qué cambia la fabricación de la moneda de 10 pesos

Esta medida apunta a optimizar los costos de producción de la moneda, manteniéndose intactos tanto su aspecto visual —grabados, tamaño y forma— como la particularidad de su canto.

Según la reforma, esta nueva aleación no provocará cambios en el diseño ni en las propiedades físicas, sino que facilitará una fabricación más eficiente.

Ambas iniciativas forman parte de un proceso de modernización del sistema monetario mexicano, que responde a demandas de eficiencia y a la necesidad de preservar símbolos culturales en piezas de circulación cotidiana.

Actualmente, el Banco de México (Banxico) tiene en circulación monedas de varias denominaciones y familias.

Las monedas más comunes en circulación pertenecen a la familia C y C1, que incluye denominaciones de 5, 10, 20 y 50 centavos, así como de 1, 2, 5, 10 y 20 pesos.

Monedas en circulación en México, según Banxico

Según el último reporte de Banxico, hay más de 59 mil millones de monedas en circulación en México. Esta cifra incluye todas las denominaciones y familias actualmente vigentes.

Imágenes y detalles de las monedas mexicanas en circulación:

  • 5, 10, 20 y 50 centavos: Presentan el Escudo Nacional (un águila devorando una serpiente sobre un nopal) en el anverso. En el reverso muestran el número de la denominación y un motivo relacionado con la cultura mexicana.
  • 1 peso: Lleva el Escudo Nacional en el anverso. En el reverso aparece el número 1 y detalles ornamentales inspirados en motivos prehispánicos.
  • 2 pesos: Presenta el Escudo Nacional en el anverso y el número 2, junto con motivos prehispánicos, en el reverso.
  • 5 pesos: Anverso con el Escudo Nacional. El reverso muestra el número 5 con detalles ornamentales de la cultura mexicana.
  • 10 pesos: Muestra el Escudo Nacional en el anverso. El reverso incluye el calendario azteca (Piedra del Sol) y el número 10.
  • 20 pesos (familia C1): Circular, aleación bimetálica, presenta el Escudo Nacional en el anverso y en el reverso diferentes motivos conmemorativos (independencia, revolución, personajes históricos, etc.).
  • Monedas conmemorativas de 20 pesos (familia C2): Algunas de reciente emisión son dodecagonales (12 lados) y muestran motivos alusivos a eventos históricos o personajes, siempre con el Escudo Nacional en el anverso.

