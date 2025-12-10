México

La Granja VIP: Quién es el tercer nominado de la novena semana en el reality

El clima de competencia en la granja no cede y en este duelo se definió a un nuevo participante a la lista de nominados

El clima de competencia en la granja no cede y en este duelo se definió a un nuevo participante a la lista de nominados. (IG: @lagranjavipmx)

La competencia en La Granja VIP se intensifica cuando restan solo siete participantes y la semifinal se acerca. Eleazar Gómez se convirtió en el tercer nominado de la novena semana, tras perder el duelo frente a Kim Shantal. El enfrentamiento directo entre ambos se definió el martes 9 de diciembre, luego de que el público los seleccionara para disputar esta instancia. En una dinámica que combinó azar, suerte y paciencia, la prueba se resolvió en aproximadamente cinco minutos.

La eliminación de Eleazar Gómez de la ronda segura se produce en un momento de máxima tensión para los participantes, con el avance inminente de la competencia. Según la transmisión especial del reality, durante el programa en vivo surgieron especulaciones acerca de la estrategia que habría tomado Gómez para asegurar su presencia en el reto de salvación que se realizará el jueves. Esta jugada, de confirmarse, limitaría las posibilidades de otras nominaciones en su contra hasta la jornada denominada viernes de la traición.

Kim Shantal y Eleazar se enfrentaron en el duelo de nominación. (Captura de pantalla TikTok)

La incertidumbre se acrecienta en la Granja VIP, ya que el formato del programa mantiene en reserva las siguientes dinámicas. Los cambios de reglas y las decisiones del público modifican las estrategias entre los concursantes, generando nuevos equilibrios y alianzas a cada paso.

Junto a Eleazar Gómez, otros dos participantes ya figuraban en la lista de nominados antes de la definición del duelo más reciente. El primer nominado fue Alberto del Río —identificado como El Patrón—, sancionado luego de un altercado físico con Eleazar Gómez el pasado 7 de diciembre. Esta nominación disciplinaria no estaba contemplada originalmente y fue impuesta como consecuencia del enfrentamiento en la casa.

Un día después, durante el duelo del 8 de diciembre, Sergio Mayer Mori perdió su oportunidad de avanzar cuando compitió contra Eleazar en otra prueba de eliminación. Mayer Mori figuró como nominado tras la deliberación del público, sumando así tres nombres en riesgo de abandonar el programa en el umbral de la semifinal.

Eleazar Gómez se convirtió en el tercer nominado. (Captura de pantalla TikTok)

En contraste, Alfredo Adame ganó recientemente el título de El Capataz y se adjudicó inmunidad. De acuerdo con la producción, Adame es el único concursante que no puede ser nominado en lo que resta de la semana, lo cual modifica la correlación de fuerzas rumbo al desenlace de la temporada. Nuevos cambios y sorpresas aún pueden presentarse conforme se acerca el cierre de La Granja VIP.

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  1. Alfredo Adame
  2. Kim Shantal
  3. Alberto del Río “El Patrón”
  4. César Doroteo “Teo”
  5. Eleazar Gómez
  6. La Bea
  7. Sergio Mayer Mori

