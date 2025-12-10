Fátima Bosch recibe consejo de Alicia Machado tras abandonar una entrevista en vivo

Alicia Machado se pronuncia sobre el caso de Fátima Bosch. (Facebook/Instagram)

El reciente triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 ha estado marcado por controversias y cuestionamientos sobre la legitimidad de su victoria, lo que ha generado un intenso debate público.

En este contexto, Alicia Machado, ex Miss Universo 1996, ofreció un consejo directo a Bosch tras la tensa entrevista que la mexicana enfrentó en Telemundo, donde fue interrogada sobre las polémicas que rodean al certamen, incluyendo el proceso legal contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, acusado de tráfico de drogas, armas y combustible robado.

Alicia Machado vivió lo mismo que Fátima Bosch

Alicia Machado explicó cómo afectó su vida el paso por Miss Universo - crédito @machadooficial/Instagram

Alicia Machado, quien también vivió situaciones similares durante su reinado, recordó en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales que su propia victoria fue objeto de críticas y que, incluso años después, persisten voces que ponen en duda su merecimiento: “30 años después siguen diciendo que yo no debería ganar Miss Universo. La gente es tan absurda que sigue pensando eso”.

La venezolana rememoró los duros comentarios y cuestionamientos que recibió y destacó la importancia de que la representante de Miss Universo se enfoque en su papel como símbolo de la mujer en los ámbitos intelectual, espiritual, político, social y físico.

Alicia Machado da consejos a Fátima Bosch

(IG: @lamesacaliente // Telemundo)

En su mensaje a Bosch, la exMiss Universo enfatizó: “Usted para adelante, no tiene por qué hablar de nada de lo que está pasando a su alrededor, usted debe representar a la mujer, por lo que coronada, disfrute su corona, cobre sus premios y no se deje quitar un dólar”.

“Yo conozco cómo te preparaste, te ayudó el mejor de todos, te preparó Osmel Sousa, por eso ganaste”, agregó.

También, aconsejó a Fátima Bosch que la organización le contrate una persona que, antes de cada entrevista, le explique qué temas le corresponde abordar y cuáles no, y que además domine varios idioma: “Habla con la organización, que te pongan a una persona calificada, preparada, que hable inglés y español, para que te ayude”.

La Miss Universo preferiría omitir preguntas morbosas. Crédito: (TikTok/@mumx2025fatimabosch)

Machado también criticó la actitud de la cadena Telemundo durante la entrevista, señalando la falta de prudencia y delicadeza en las preguntas, las cuales consideró irrespetuosas y minimizadoras hacia las mujeres.

El entorno de Bosch se ha visto aún más complicado tras la denuncia penal por presunta difamación presentada por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, quien negó haber llamado “tonta” a la joven mexicana, como ella había afirmado. A pesar de las dificultades, Machado expresó su respaldo a Bosch y la animó a seguir adelante: “Ese es el trabajo de una Miss Universo, cuentas con todo mi apoyo mi reina y para adelante”.