¿Dejará la música? Tras fuertes críticas, Ángela Aguilar revela que le gustaría debutar en la actuación

La integrante de la dinastía Aguilar aseguró ser dramática, característica que puede abrirle las puertas como actriz

Ángela Aguilar sorprende con una
Ángela Aguilar sorprende con una nueva declaración sobre su futuro en la música tras casarse con Christian Nodal. (Captura de pantalla)

Ángela Aguilar sigue en el centro de la conversación luego de que se volviera tendencia al hablar de su futura boda religiosa con Christian Nodal, la cual podría ocurrir el próximo año.

En esta ocasión, la hija de Pepe Aguilar llamó la atención de los internautas y medios de comunicación al sincerarse sobre sus deseos de incursionar en la actuación, una rama que ha explorado en la grabación de sus videos.

Ángela Aguilar no descarta debutar como actriz

Hasta ahora, la intérprete de temas como “En realidad”, “Qué agonía” y “Dime cómo quieres” ha centrado su carrera en la música junto a su familia y su esposo Christian Nodal.

Sin embargo, en una reciente entrevista con Los Ángeles Times en Español, la integrante de la dinastía Aguilar sorprendió al compartir sus deseos de debutar en la actuación tras experimentar la música y composición de cerca.

Me encantaría, no sé cómo le hacen los actores para meterse en papeles tan intensos, siento que interpretar una canción es un poco actuar, porque debes sentir lo que estás cantando”, compartió.

Ángela Aguilar se sincera sobre
Ángela Aguilar se sincera sobre sus deseos de experimentar fuera de la música. (Youtube)

Dada la cercanía y los sentimientos que ha desarrollado al intérpretar varios temas de amor y desamor, la cantante de regional mexicano reveló: “Dramática soy, entonces quizás, quizás por ahí se puede hacer algo”.

Hasta el momento, no se ha hablado de proyectos en los que la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar podría participar, pero se habla de que sus deseos podrían estar relacionados con el legado familiar.

Abuelos de Ángela Aguilar exploraron la actuación, además de la música

Considerada una de las parejas más icónicas de la música y el cine, Antonio Aguilar y Flor Silvestre fueron parte de trabajos como “Primero soy mexicano”, “El bolero de Raquel”, “Emiliano Zapata”, “Valante Quintero”, entre otros.

Proyectos que podrían ser la razón principal del interés de la intérprete de 22 años por desarrollarse en nuevas áreas artísticas sin dejar de crecer en la música.

Ángela Aguilar podría seguir en
Ángela Aguilar podría seguir en legado de sus abuelos en el cine. (angelaaguilaroficial.com)

El impacto que las críticas han tenido en la vida de Ángela Aguilar

En ese mismo espacio, la cantante se sinceró sobre el impacto que las críticas han tenido en su vida durante los últimos meses, pues desde su inesperado matrimonio con Nodal ha sido blanco de varios comentarios negativos.

De acuerdo con Ángela Aguilar, aún está aprendiendo a sentirse segura de sí misma sin depender de la validación externa, aunque reconoce que las críticas pueden afectarla, ha decidido seguir adelante y no darles demasiada importancia.

Asimismo, aseguró que el apoyo de su familia y el trabajo psicológico profesional han sido fundamentales para sobrellevar la presión, por lo que expresó su deseo de ser un buen ejemplo para que otras mujeres aprendan a valorarse por encima de los comentarios negativos que reciban.

