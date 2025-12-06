México

Ángela Aguilar revela cómo lidia con las críticas por su matrimonio con Christian Nodal: “Nadie pensó que lo haríamos”

La cantante se sinceró sobre su salud mental y mandó un mensaje a las mujeres

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por primera vez en mayo de 2024 en una ceremonia espiritual y en julio de ese mismo año sellaron su amor ante las leyes mexicanas. (REUTERS/Ronda Churchill TPX IMAGES OF THE DAY)

Ángela Aguilar se sinceró sobre cómo fue su primer año de matrimonio con Christian Nodal, específicamente sobre cómo ha lidiado con las críticas que constantemente recibe en redes sociales por su romance.

"Pues todo muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos. Y los que vengan, si Dios quiere", comentó en una entrevista que concedió para Los Angeles Times.

La intérprete de regional mexicano compartió que, desde su perspectiva, la solidaridad y el apoyo mutuo son fundamentales en una relación amorosa.

Los cantantes anunciaron que se
Los cantantes anunciaron que se casarán por la iglesia en mayo de 2026. (Especial Infobae: Jovani Pérez)

“Creo que eso se trata un matrimonio, nada más que el nuestro, pues está enfrente de muchas cámaras. El tema es que yo creo que hay que ser solidarios con tu pareja y tratar de hacer lo mejor que puedas para poder apoyarlos en las formas que puedas”, continuó.

La cantante dejó entrever que su matrimonio, como cualquier otro, ha pasado por baches.

“A veces no nos ayudamos tampoco, pero el punto es de verdad, pues que el amor gane y que siga ganando y que nosotros estamos bien. Y mi familia está bien, más que nada", siguió.

Así fue su ceremonia civil
Así fue su ceremonia civil en una lujosa hacienda de Morelos, México. (@Anahi401)

“Es muy importante la salud mental”: Ángela Aguilar sobre los ataques que recibe en redes

En esa misma entrevista para Los Angeles Times, la cantante fue cuestionada sobre los ataques que ha recibido desde que se hizo público su romance con Nodal hasta la actualidad.

“No sé si lo he sabido manejar, pero creo que para mí es muy importante la salud mental. Creo que también es muy importante no creerte tanto todo, no ser tan egoísta en el tema de que, pues no es tan importante", dijo.

Ángela Aguilar confesó que ha buscado ayuda psicológica para aprender a lidiar con esta situación y gracias a ello ha aprendido a ignorar los ataques. No obstante, confesó que en algunas ocasiones sí han impactado de alguna manera su estado emocional.

(Captura de pantalla @angela_aguilar_)
(Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Hay problemas mucho más grandes del que uno tiene en casa y hay gente que sí la está pasando verdaderamente mal. Yo sí me siento muy afortunada de tener mi familia con salud, de estar juntos, del poder tener esta oportunidad de poder trabajar y poder sentirme segura”, dijo.

Y añadió: “Sí, obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante creo que es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda (...) cualquier mujer que esté escuchando esto, es demasiado valiosa. Son demasiado valiosas por encima de lo que dice la gente, por encima de lo que el mundo puede creer”.

Cabe recordar que los cantantes planean celebrar su boda religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas.

