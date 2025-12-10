México

Colectivo de mujeres acusa que avances en leyes laborales en México no garantizan igualdad sustantiva

La RMS acusó que la reducción de la jornada laboral y el aumento al salario mínimo deben tener perspectiva de género

Guardar
La jornada del 18 de
La jornada del 18 de septiembre busca visibilizar la brecha de ingresos entre géneros, promoviendo acciones y compromisos de gobiernos, empresas y sociedad civil para reducir la desigualdad en el ámbito laboral (Andina)

La Red de Mujeres Sindicalistas reconoció que el gobierno de México ha tenido avances importantes en materia de derechos laborales, entre ellos, la iniciativa para reducir gradualmente la jornada laboral a 40 horas y el incremento al salario mínimo; sin embargo, acusaron que éstas siguen sin garantizar la igualdad sustantiva.

En un comunicado, el colectivo recalcó que ambas políticas “representan un cambio sustancial” para los trabajadores, pero aseguraron que no hay un mayor beneficio para las mujeres si no se acompañan con medidas que promuevan la perspectiva de género, tengan un enfoque de cuidados, interseccionalidad y fortalezcan la negociación colectiva y la libertad sindical.

Mencionaron que a esto se suma que el impacto de los incrementos del salario mínimo no permite un impacto homologado entre ambos géneros, además de que las mujeres son quienes principalmente trabajan en la informalidad.

“Mientras no se diseñen estrategias reales de formalización del empleo, estos derechos seguirán siendo incompletos y desiguales”, señaló la organización.

Respecto a la jornada de las 40 horas, destacaron que el implementar la medida de forma gradual a lo largo del sexenio podría “perpetuar la sobrecarga laboral vigente, especialmente para las mujeres que sostienen jornadas dobles y triples”.

“Además, abre riesgos de simulación patronal mediante aumento de cargas de trabajo y abuso de horas extraordinarias”, abundó.

El colectivo agregó que la reducción de jornada también “puede traducirse en despidos injustificados bajo los argumentos del impacto en las ganancias de las empresas”.

En tanto el salario mínimo “puede convertirse en un techo salarial en lugar de un piso; además, podría profundizarse el aplanamiento de tabuladores”, afectando principalmente a mujeres en puestos técnicos y administrativos.

Insistió en que “no puede hablarse de reducción de jornada ni de suficiencia salarial sin servicios de cuidados", exhortando a que se establezca la corresponsabilidad social y patronal en licencias y condiciones de trabajo, así como infraestructura para la infancia, personas mayores y dependientes.

“Sin un Sistema Nacional de Cuidados con presupuesto suficiente, con un enfoque laboral, la reducción de jornada no significará una recuperación efectiva del descanso y una real perspectiva de vida con derechos plenos para las mujeres”, comentó.

¿Qué proponen?

La organización señaló que consideran necesario que ambas reformas estén acompañadas de:

  • Perspectiva de género obligatoria en su reglamentación e implementación.
  • Inspección laboral fortalecida con perspectiva de género, y enfoque de derechos humanos y una efectiva participación sindical.
  • Regulación estricta de las horas extraordinarias para evitar abusos.
  • Protección contra despidos derivados de la reducción de jornada.
  • Articulación real con el Sistema Nacional de Cuidados.
  • Formalización del empleo informal como política prioritaria.
  • Participación efectiva de las mujeres sindicalistas en la implementación.
  • Medición diferenciada por sexo, sector y territorio del impacto salarial articulado con prácticas discriminatorias y de violencia.
  • Vinculación entre reducción de jornada, salario mínimo, negociación colectiva y libertad sindical como una sola política integral de justicia laboral.

Finalmente, hicieron un llamado a que ambas reformas erradiquen:

  • La invisibilidad del trabajo de cuidados sin reconocimiento social.
  • Reducción de la informalidad y el trabajo digno con plenos derechos para las mujeres
  • Disminuir las prácticas de violencia, de discriminación y la precarización para que ya no estén presentes en los centros de trabajo.
  • Eliminar las políticas sindicales que excluyen la agenda de género en la negociación colectiva y la libertad sindical.

Temas Relacionados

Red de Mujeres Sindicalistasleyes laboralesigualdad sustantivamexico-noticiasPolítica mexicana

Más Noticias

Señora roba a chofer de combi en Zumpango, Edomex y paga con el mismo billete: video se viraliza e indigna a México

La mujer fue exhibida por cámaras de seguridad mientras tomaba el efectivo del conductor

Señora roba a chofer de

H3N2, la variante de influenza que avanza en el mundo y causa miles de hospitalizaciones ¿Cuáles son los síntomas?

Autoridades de salud en Estados Unidos registran 650 mil casos, 7 mil 400 hospitalizaciones y 300 muertes por influenza en la presente temporada

H3N2, la variante de influenza

Prohibición al vapeo en México generará mercado negro sin precedentes, advierten activistas

Alertan que la reforma entregará al crimen organizado un negocio de más de 5 millones de dispositivos mensuales y aumentará los riesgos para consumidores y menores

Prohibición al vapeo en México

Servicio del Metrobús: cuáles son las estaciones cerradas en la última hora de este 10 de diciembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Servicio del Metrobús: cuáles son

Escándalo en el Congreso de Coahuila: legislador reta a golpes a subsecretario por presuntos insultos misóginos contra su hermana

Antonio Flores Guerra acusó al subsecretario Francisco Tobías de presuntas agresiones digitales contra su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra

Escándalo en el Congreso de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al Cártel de Sinaloa:

Golpe al Cártel de Sinaloa: autoridades destruyen más de 10 mil litros de precursor químico para drogas en Culiacán y Cosalá

Los Toscano, grupo criminal que opera en mercados y tianguis del estado de Puebla

Fuerzas federales aseguran armas, cargadores, cartuchos y un dron tras agresión armada en Tepuche, Sinaloa

Sujetos armados atacan a policías municipales de Cotija tras intensa ola de violencia en Michoacán | Video

César Duarte seguirá preso: juez ordena dejarlo en El Altiplano por nuevas acusaciones de lavado de dinero

ENTRETENIMIENTO

René Franco a Fátima Bosch:

René Franco a Fátima Bosch: “la corona Miss Universo está destruida y llevarla puede ser costosísimo”

Carlos Rivera y la Virgen de Guadalupe: la fe que inspira cada paso de su carrera

La CDMX se alista para una lluvia de miles de millones gracias a la Virgen de Guadalupe… y Bad Bunny

Lalo España anuncia su separación tras dos años de relación: “Es fuerte enfrentar estos procesos de duelo”

Historia de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe: cómo nació esta tradición en la televisión

DEPORTES

Atlante llega a la Liga

Atlante llega a la Liga Mx: qué equipos han comprado franquicias para jugar en la primera división de México

Aficionados de Cruz Azul exigen en redes la salida de Nicolás Larcamón tras ser eliminados de la Copa Intercontinental

Influencer pierde 10 mil pesos por confiar que Cruz Azul ganaría el Apertura 2025 y que eliminaba a Flamengo: su apuesta se vuelve viral

PROFECO exige transparencia a boletera tras fallas en la preventa de entradas para el México vs Portugal

Se confirma la gravedad de la lesión de Chiquete Orozco con Cruz Azul: este es el tiempo que estará fuera