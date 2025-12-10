México

Aplazan hasta 2026 la audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana

El también exlíder de los Caballeros Templarios busca llegar a un acuerdo con las autoridades estadounidenses

Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", exlíder de Los Caballeros Templarios, que nació de La Familia Michoacana.(FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Un juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York autorizó aplazar la audiencia de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios ante la posibilidad de llegar a un acuerdo con las autoridades de los Estados Unidos.

La audiencia del narcotraficante estaba programa para este 9 de diciembre de 2025, pero fue reprogramada para realizarse dentro de tres meses, es decir, el próximo 17 de marzo de 2026, de acuerdo con el Semanario Zeta.

“La Tuta” enfrenta dos cargos de conspiración para importar cocaína y metanfetamina a los Estados Unidos, los que podrían condenarlo hasta a 40 años de prisión.

En caso de llegar a un acuerdo con y declararse culpable, la condena del narcotraficante podría reducirse significativamente.

La Tuta fue capturado en febrero de 2015 (SRE)

Reportes de periodistas como Jesús Lemus Barajas, refieren que “La Tuta” se encuentra en un estado de salud delicado, lo que podría beneficiar que busque una negociación para reducir las medidas implementadas en su contra por EEUU.

Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD Brooklyn), donde también se encuentran narcotraficantes como Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Caborca; Vicente Carrillo Fuentes, “Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez, así como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“La Tuta” fue entregado a EEUU junto a 25 narcos

Servando Gómez Martínez fue entregado a los Estados Unidos junto a 26 narcos el pasado 13 de agosto, esto en una segunda entrega que enmarcó el año 2025.

De acuerdo con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la decisión de entregar a los 26 hombres se debió a que continuaban delinquiendo dentro de los penales.

El funcionario detalló que dirigían actividades ilícitas relacionadas con extorsión, secuestros y homicidios, además de que algunos buscaban recursos legales para ser liberados de manera anticipada.

El Gobierno de México expulsó a 26 personas a Estados Unidos, esto derivado de presuntos vínculos con distintas organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. (SSPC)

Hasta el momento “La Tuta” no ha emitido ninguna declaración de culpabilidad. Su defensa está a cargo de Thomas Ambrosio, quien fue designado de oficio para llevar su proceso legal.

El narcotraficante fue uno de los delincuentes más buscados en México y los Estados Unidos, tan solo ese país ofrecía una recompensa de 2.5 millones de dólares por información que posibilitara su captura.

Fue en febrero de 2015, durante un operativo por parte de las autoridades mexicanas, que Servando Gómez Martínez fue detenido en una casa de seguridad en la ciudad de Morelia, Michoacán.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, “La Tuta” estaba encargado de realizar declaraciones públicas en nombre de la Familia Michoacana y era responsable, entre otras cosas, de garantizar que las actividades de narcotráfico de la organización criminal no fueran obstaculizadas por las autoridades, así como de adquirir armas para su uso.

