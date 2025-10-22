México

Posponen primera audiencia en EEUU de “La Tuta”, exlíder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios

Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, fue uno de los 26 reos expulsados de México hacia Estados Unidos

Por Carlos Salas

Servando Gómez Martínez, alias "La Tuta", exlíder de Los Caballeros Templarios, que nació de La Familia Michoacana.(FOTO: CUARTOSCURO.COM)

El juez federal de Manhattan en el Distrito Sur de Nueva York, John G. Koeltl, reagendó para el próximo 9 de diciembre la primera audiencia de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, conocido por ser uno de los fundadores y exlíder del cártel de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

Desde su expulsión de México hacia Estados Unidos, Gómez Martínez tenía programada una comparecencia para este jueves 23 de octubre del año en curso.

Según medios norteamericanos y periodistas especializados como Arturo Ángel, la reagenda de la audiencia sigue la regla de exclusión de tiempo de juicio rápido al considerarse un caso complejo.

Esta audiencia fue la segunda que ha citado a La Tuta, pues, anteriormente Gómez Martínez ya había sido agendado tras su expulsión de México, sin embargo, Thomas Ambrosio, abogado designado por la corte para representar al capo, presentó un oficio previo a dicha audiencia donde mencionaba que por motivos de tiempo y derivado de atender a otro cliente, el abogado no podría presentarse, por lo que esa cita fue pospuesta.

Actualmente, La Tuta se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York. FOTO: CUARTOSCURO.COM

Actualmente, La Tuta se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York, misma donde se encuentran capos como Ismael El Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes entre otros narcotraficantes.

Finalmente, cabe resaltar que el capo podría declararse no culpable o culpable respecto a los cargos que se le imputan, asimismo, el juez verificará la evidencia presentada en su contra para determinar una posible solución o incluso negociación con las autoridades norteamericanas.

¿Qué cargos enfrenta Gómez Martínez en EEUU?

La Tuta, registrado como el interno 01585-512, está acusado de tráfico de drogas (metanfetamina y marihuana), así como por poseer armamento y municiones exclusivas del Ejército, extorsión así como de liderar poderosos cárteles de la droga (hoy considerado grupos terroristas por el presidente de EEUU, Donald Trump).

La Tuta fue capturado en febrero de 2015 y fue considerado como "el criminal más buscado de todo México". (SRE)

El 26 de febrero de 2015, la Secretaría de Gobernación difundió el informe sobre la detención de Servando Gómez Martínez, a quien describieron como “el criminal más buscado en todo México”.

En aquel momento, las autoridades mexicanas detallaron que La Tuta reconoció públicamente su pertenencia a la Familia Michoacana y expresó que controlaba la ciudad portuaria de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, zona estratégica para la fabricación y distribución de drogas según el informe del Departamento de Justicia.

Este reporte señalaba la relevancia del liderazgo de Gómez Martínez como portavoz de dicho grupo criminal, especializado en la producción y expansión de drogas dentro del territorio michoacano.

