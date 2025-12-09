México

SICT presenta avance del 78% en el Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” en la Mixteca oaxaqueña

Autoridades informaron sobre los adelantos realizados en el año 2025 en plan que impulsa la modernización de infraestructura vial en carreteras del estado de Oaxaca

Guardar
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó un avance del 78% - (Secretaría de Comunicaciones y Transportes | Gobierno)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó un avance del 78% en los 820 kilómetros que actualmente se encuentran en rehabilitación dentro del Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” 2025-2026, una estrategia que impulsa la modernización vial en la Mixteca oaxaqueña.

Con una inversión acumulada de 2 mil 663 millones de pesos para este año, los trabajos se desarrollan en nueve frentes que abarcan reconstrucción, conservación rutinaria y ampliaciones estratégicas. Hasta el momento, 145 kilómetros de conservación rutinaria ya están concluidos.

El programa prevé intervenir un total de mil 86 kilómetros al finalizar 2026, con una inversión global de 5 mil 981 millones de pesos. De acuerdo con la dependencia federal, este esfuerzo busca mejorar la movilidad regional de más de 4 millones de habitantes de la zona.

Desarrollo vial y metas hacía el 2026

Este esfuerzo busca mejorar la
Este esfuerzo busca mejorar la movilidad regional de más de 4 millones de habitantes de la zona - (Gobierno de México)

Durante el presente año se han modernizado, conservado o reconstruido 644 kilómetros del paquete de 820 contemplados para esta fase, mientras que los 266 kilómetros restantes serán intervenidos en 2026. Para esa etapa se proyectan 120 kilómetros en reconstrucción, 116 en conservación y 30 en nueva construcción, con una inversión estimada en 3 mil 318 millones de pesos.

Las autoridades sostienen que estas obras no solo atienden necesidades urgentes de conectividad, sino que forman parte de un enfoque integral de desarrollo, orientado a disminuir pobreza y brecha social mediante infraestructura que facilite el acceso a servicios, comercio y actividades productivas.

Además, está previsto que en 2026 inicien los trabajos en la carretera Metlatonoc–Cochoapa el Grande–E.C.–Alacatlazala/Chilixtlahuaca, ampliando el alcance del programa hacia zonas con altos niveles de marginación.

Avances por tramo en 2025

Avances realizados durante el año
Avances realizados durante el año - (Gobierno de México)

1. Huajuapan de León-Oaxaca – Tramo: Nochixtlán Huajuapan MEX-190 Conservación | 88 km | 308 mdp | Avance 79%

2. Tehuacán-Lim. Edos. Pue/Oax- Chazumba-Huajuapan de León – MEX-125 Conservación | 64 km | 254 mdp | Avance 81%

3. Huajuapan-Mariscala-Tamazola - Silacayoápam-E.C. - (Huajuapan-Juxtlahuaca) Conservación | 157 km | 644 mdp | Avance 78%

4. Huajuapan-Tlacotepec-Juxtlahuaca-El Carrizal-Putla de Guerrero MEX-125 Conservación | 160 km | 425 mdp | Avance 67%

5. Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla- Alcozauca de Guerrero-Tlapa Conservación y ampliación 2025: 29 km | 238 mdp | 2026: 77 km | 1,169 mdp | Avance 2025: 58%.

6. San Juan Mixtepec-Juxtlahuaca Conservación | 38 km | 282 mdp | Avance 66%.

7. Putla de Guerrero-Pinotepa Nacional MEX-125 Conservación | 123 km | 374 mdp | Avance 81%.

8. E.C. (San Martín Peras-Juxtlahuaca) - Coicoyán- Metlatónoc-Chilixtlahuaca Conservación | 2025: 16 km | 131 mdp | 2026: 43 km | 895 mdp | Avance 2025: 47%.

9. Yucudaa – Putla MEX-125 Conservación | 2025: 145 km | 7 mdp | 2026: 116 km | 354 mdp | Avance 2025: 100%.

Temas Relacionados

SICTMixteca Oaxaqueñamexico-noticias

Más Noticias

El abogado Frank Pérez solicitó 90 días más a un tribunal en EEUU para entregar documentos judiciales de Ismael “El Mayo” Zambada

El abogado del líder del Cártel de Sinaloa pidió más tiempo argumentando que su colaboración es limitada con su cliente

El abogado Frank Pérez solicitó

Gobierno de CDMX emite bono verde por 3 mil mdp en BMV para construir nuevas líneas del Cablebús

La jefa de Gobierno y el secretario de Hacienda encabezaron el campanazo de apertura en la Bolsa Mexicana de Valores

Gobierno de CDMX emite bono

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex: segunda manifestación en avenida Eje Central

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

Beca por Aprovechamiento Académico Edomex: esta es la fecha límite para el registro a estudiantes universitarios

Es un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales dirigido a estudiantes de educación superior con excelencia académica

Beca por Aprovechamiento Académico Edomex:

Cae presunto jefe de sicarios que torturó, decapitó y calcinó a una de sus víctimas en Sonora

Las autoridades reportaron el arresto de cuatro generadores de violencia más en Hermosillo

Cae presunto jefe de sicarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

El abogado Frank Pérez solicitó

El abogado Frank Pérez solicitó 90 días más a un tribunal en EEUU para entregar documentos judiciales de Ismael “El Mayo” Zambada

Cae presunto jefe de sicarios que torturó, decapitó y calcinó a una de sus víctimas en Sonora

Atacan a tiros a subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima

Guatemala autoriza nuevos cargos contra Javier Duarte: FGR ahora lo busca por desfalco millonario en Veracruz

Cae en CDMX presunto homicida del regidor de Reynosa, Tamaulipas

ENTRETENIMIENTO

Bu Cuarón desafía a sus

Bu Cuarón desafía a sus haters tras polémica en show de Dua Lipa “Escuché que les interesaba como canto”

Actor de Televisa vive momentos de tensión en Japón durante la alerta de tsunami: “Ayuda, estoy nervioso”

La Granja VIP en vivo hoy 9 de diciembre: La Bea encuentra su anillo de compromiso

Revelan contradicciones de Fátima Bosch sobre denuncia de Nawat Itsaragrisil en polémica entrevista: “No tengo ninguna”

A 2 semanas de la muerte de su madre, Aislinn Derbez reaparece para abrir su corazón en medio del duelo

DEPORTES

Carlos Hermosillo revienta a Sergio

Carlos Hermosillo revienta a Sergio Ramos y su paso por México tras la eliminación de Rayados: “Lo que vino a hacer fue basura”

Liga MX: los reyes del doble título donde podría encajar Toluca

¿Sin tarjeta exclusiva? Así puedes comprar boletos para el México vs Portugal en el Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026

Así fue la aparatosa lesión de Neón en la Arena México: cuál es su estado de salud

Comienzan los cuartos de final de la NBA Cup, cuándo y dónde ver en México