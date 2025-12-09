SICT presenta avance del 78% en el Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” en la Mixteca oaxaqueña

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó un avance del 78% - (Secretaría de Comunicaciones y Transportes | Gobierno)

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó un avance del 78% en los 820 kilómetros que actualmente se encuentran en rehabilitación dentro del Plan “General Lázaro Cárdenas del Río” 2025-2026, una estrategia que impulsa la modernización vial en la Mixteca oaxaqueña.

Con una inversión acumulada de 2 mil 663 millones de pesos para este año, los trabajos se desarrollan en nueve frentes que abarcan reconstrucción, conservación rutinaria y ampliaciones estratégicas. Hasta el momento, 145 kilómetros de conservación rutinaria ya están concluidos.

El programa prevé intervenir un total de mil 86 kilómetros al finalizar 2026, con una inversión global de 5 mil 981 millones de pesos. De acuerdo con la dependencia federal, este esfuerzo busca mejorar la movilidad regional de más de 4 millones de habitantes de la zona.

Desarrollo vial y metas hacía el 2026

Este esfuerzo busca mejorar la movilidad regional de más de 4 millones de habitantes de la zona - (Gobierno de México)

Durante el presente año se han modernizado, conservado o reconstruido 644 kilómetros del paquete de 820 contemplados para esta fase, mientras que los 266 kilómetros restantes serán intervenidos en 2026. Para esa etapa se proyectan 120 kilómetros en reconstrucción, 116 en conservación y 30 en nueva construcción, con una inversión estimada en 3 mil 318 millones de pesos.

Las autoridades sostienen que estas obras no solo atienden necesidades urgentes de conectividad, sino que forman parte de un enfoque integral de desarrollo, orientado a disminuir pobreza y brecha social mediante infraestructura que facilite el acceso a servicios, comercio y actividades productivas.

Además, está previsto que en 2026 inicien los trabajos en la carretera Metlatonoc–Cochoapa el Grande–E.C.–Alacatlazala/Chilixtlahuaca, ampliando el alcance del programa hacia zonas con altos niveles de marginación.

Avances por tramo en 2025

Avances realizados durante el año - (Gobierno de México)

1. Huajuapan de León-Oaxaca – Tramo: Nochixtlán Huajuapan MEX-190 Conservación | 88 km | 308 mdp | Avance 79%

2. Tehuacán-Lim. Edos. Pue/Oax- Chazumba-Huajuapan de León – MEX-125 Conservación | 64 km | 254 mdp | Avance 81%

3. Huajuapan-Mariscala-Tamazola - Silacayoápam-E.C. - (Huajuapan-Juxtlahuaca) Conservación | 157 km | 644 mdp | Avance 78%

4. Huajuapan-Tlacotepec-Juxtlahuaca-El Carrizal-Putla de Guerrero MEX-125 Conservación | 160 km | 425 mdp | Avance 67%

5. Juxtlahuaca-San Martín Peras-Ahuejutla- Alcozauca de Guerrero-Tlapa Conservación y ampliación 2025: 29 km | 238 mdp | 2026: 77 km | 1,169 mdp | Avance 2025: 58%.

6. San Juan Mixtepec-Juxtlahuaca Conservación | 38 km | 282 mdp | Avance 66%.

7. Putla de Guerrero-Pinotepa Nacional MEX-125 Conservación | 123 km | 374 mdp | Avance 81%.

8. E.C. (San Martín Peras-Juxtlahuaca) - Coicoyán- Metlatónoc-Chilixtlahuaca Conservación | 2025: 16 km | 131 mdp | 2026: 43 km | 895 mdp | Avance 2025: 47%.

9. Yucudaa – Putla MEX-125 Conservación | 2025: 145 km | 7 mdp | 2026: 116 km | 354 mdp | Avance 2025: 100%.