Receta de buñuelos con menos de 60 calorías: una versión saludable de este postre navideño

Los buñuelos son un clásico postre tradicional mexicano. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los buñuelos son una preparación culinaria elaborada a base de una masa que puede contener harina, huevo, leche y, en algunas variantes, levadura o polvo de hornear.

Esta masa se moldea en pequeñas porciones, normalmente redondeadas, y se cocina mediante fritura u horneado y pueden servirse como un plato dulce o salado, dependiendo de los ingredientes y acompañamientos utilizados.

Suelen ser populares en celebraciones y festividades navideñas de nuestro país; sin embargo, debido a sus ingredientes, estos suelen ser elevados en calorías, azúcar y grasas saturadas.

Es por eso que hoy traemos para ti una versión más saludable para que no te quedes sin el gusto de comerlos y disf

Los buñuelos pueden espolvorearse con azúcar, rellenarse o bañarse en salsas según la tradición local.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de buñuelos saludables bajos en calorías

Ingredientes

1 taza de harina integral

1/2 taza de harina de avena

1/2 taza de yogur natural descremado

2 claras de huevo

1 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharadas de edulcorante apto para cocción

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja (opcional)

1 pizca de sal

Aceite en spray o de coco para engrasar

Preparación

Precalienta el horno a 180°C y cubre una bandeja con papel manteca o utiliza moldes de silicona. Mezcla en un bol la harina integral, la harina de avena, el polvo de hornear, el edulcorante, la ralladura de naranja y la sal. Incorpora las claras de huevo, el yogur y la esencia de vainilla. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Toma porciones de masa con la ayuda de una cuchara y forma pequeñas bolitas. Coloca los buñuelos en la bandeja y rocía ligeramente con aceite en spray. Hornea durante 15 a 20 minutos hasta que doren. Deja entibiar antes de servir.

Esta versión es ideal para quienes desean una opción más sana o tiene alguna restricción nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de la receta de buñuelos saludables

El perfil nutricional de los buñuelos saludables bajos en calorías depende de las cantidades específicas y las marcas de ingredientes utilizados, pero se puede estimar lo siguiente por porción (suponiendo que la receta rinde 12 buñuelos):

Calorías : 50-60 kcal

Proteínas : 2-3 g

Grasas : 0,5-1 g

Carbohidratos : 10-12 g

Fibra : 1,5-2 g

Azúcares : menos de 1 g (dependiendo del edulcorante)

Sodio: 50-80 mg

Este perfil indica que se trata de un alimento bajo en calorías y grasas, con aporte extra de fibra gracias a las harinas integrales y a la harina de avena.

Además, la receta incluye proteínas provenientes de las claras de huevo y el yogur descremado, lo que contribuye al valor nutricional general.