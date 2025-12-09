México

Receta de buñuelos con menos de 60 calorías: una versión saludable de este postre navideño

Esta versión de buñuelos horneados reducen el uso de aceite y emplean harinas integrales, lo que resulta en una versión más baja en calorías y con mayor contenido de fibra

Los buñuelos son un clásico
Los buñuelos son un clásico postre tradicional mexicano. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los buñuelos son una preparación culinaria elaborada a base de una masa que puede contener harina, huevo, leche y, en algunas variantes, levadura o polvo de hornear.

Esta masa se moldea en pequeñas porciones, normalmente redondeadas, y se cocina mediante fritura u horneado y pueden servirse como un plato dulce o salado, dependiendo de los ingredientes y acompañamientos utilizados.

Suelen ser populares en celebraciones y festividades navideñas de nuestro país; sin embargo, debido a sus ingredientes, estos suelen ser elevados en calorías, azúcar y grasas saturadas.

Es por eso que hoy traemos para ti una versión más saludable para que no te quedes sin el gusto de comerlos y disf

Los buñuelos pueden espolvorearse
Los buñuelos pueden espolvorearse con azúcar, rellenarse o bañarse en salsas según la tradición local.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de buñuelos saludables bajos en calorías

Ingredientes

  • 1 taza de harina integral
  • 1/2 taza de harina de avena
  • 1/2 taza de yogur natural descremado
  • 2 claras de huevo
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 2 cucharadas de edulcorante apto para cocción
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 naranja (opcional)
  • 1 pizca de sal
  • Aceite en spray o de coco para engrasar

Preparación

  1. Precalienta el horno a 180°C y cubre una bandeja con papel manteca o utiliza moldes de silicona.
  2. Mezcla en un bol la harina integral, la harina de avena, el polvo de hornear, el edulcorante, la ralladura de naranja y la sal.
  3. Incorpora las claras de huevo, el yogur y la esencia de vainilla. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
  4. Toma porciones de masa con la ayuda de una cuchara y forma pequeñas bolitas.
  5. Coloca los buñuelos en la bandeja y rocía ligeramente con aceite en spray.
  6. Hornea durante 15 a 20 minutos hasta que doren.
  7. Deja entibiar antes de servir.
Esta versión es ideal para
Esta versión es ideal para quienes desean una opción más sana o tiene alguna restricción nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional de la receta de buñuelos saludables

El perfil nutricional de los buñuelos saludables bajos en calorías depende de las cantidades específicas y las marcas de ingredientes utilizados, pero se puede estimar lo siguiente por porción (suponiendo que la receta rinde 12 buñuelos):

  • Calorías: 50-60 kcal
  • Proteínas: 2-3 g
  • Grasas: 0,5-1 g
  • Carbohidratos: 10-12 g
  • Fibra: 1,5-2 g
  • Azúcares: menos de 1 g (dependiendo del edulcorante)
  • Sodio: 50-80 mg

Este perfil indica que se trata de un alimento bajo en calorías y grasas, con aporte extra de fibra gracias a las harinas integrales y a la harina de avena.

Además, la receta incluye proteínas provenientes de las claras de huevo y el yogur descremado, lo que contribuye al valor nutricional general.

