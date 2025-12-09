Receta de buñuelos con menos de 60 calorías: una versión saludable de este postre navideño

Los buñuelos son una preparación culinaria elaborada a base de una masa que puede contener harina, huevo, leche y, en algunas variantes, levadura o polvo de hornear.
Esta masa se moldea en pequeñas porciones, normalmente redondeadas, y se cocina mediante fritura u horneado y pueden servirse como un plato dulce o salado, dependiendo de los ingredientes y acompañamientos utilizados.
Suelen ser populares en celebraciones y festividades navideñas de nuestro país; sin embargo, debido a sus ingredientes, estos suelen ser elevados en calorías, azúcar y grasas saturadas.
Es por eso que hoy traemos para ti una versión más saludable para que no te quedes sin el gusto de comerlos y disf
Receta de buñuelos saludables bajos en calorías
Ingredientes
- 1 taza de harina integral
- 1/2 taza de harina de avena
- 1/2 taza de yogur natural descremado
- 2 claras de huevo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 2 cucharadas de edulcorante apto para cocción
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 naranja (opcional)
- 1 pizca de sal
- Aceite en spray o de coco para engrasar
Preparación
- Precalienta el horno a 180°C y cubre una bandeja con papel manteca o utiliza moldes de silicona.
- Mezcla en un bol la harina integral, la harina de avena, el polvo de hornear, el edulcorante, la ralladura de naranja y la sal.
- Incorpora las claras de huevo, el yogur y la esencia de vainilla. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
- Toma porciones de masa con la ayuda de una cuchara y forma pequeñas bolitas.
- Coloca los buñuelos en la bandeja y rocía ligeramente con aceite en spray.
- Hornea durante 15 a 20 minutos hasta que doren.
- Deja entibiar antes de servir.
Perfil nutricional de la receta de buñuelos saludables
El perfil nutricional de los buñuelos saludables bajos en calorías depende de las cantidades específicas y las marcas de ingredientes utilizados, pero se puede estimar lo siguiente por porción (suponiendo que la receta rinde 12 buñuelos):
- Calorías: 50-60 kcal
- Proteínas: 2-3 g
- Grasas: 0,5-1 g
- Carbohidratos: 10-12 g
- Fibra: 1,5-2 g
- Azúcares: menos de 1 g (dependiendo del edulcorante)
- Sodio: 50-80 mg
Este perfil indica que se trata de un alimento bajo en calorías y grasas, con aporte extra de fibra gracias a las harinas integrales y a la harina de avena.
Además, la receta incluye proteínas provenientes de las claras de huevo y el yogur descremado, lo que contribuye al valor nutricional general.