México

¿Qué días no trabaja el SAT en diciembre? Tienes hasta esta fecha para hacer trámites

Una buena planeación fiscal depende de conocer los días sin atención presencial en oficinas

Guardar
Las oficinas del SAT en
Las oficinas del SAT en México permanecen abiertas durante gran parte de diciembre. Credito: Cuartoscuro

El ambiente de la temporada decembrina en México se acompaña de preparativos familiares, cierres de año en empresas y también de la obligación de cumplir con responsabilidades fiscales. Para millones de contribuyentes, conocer los días de descanso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en diciembre resulta clave para una buena organización personal y fiscal.

Días de descanso oficial del SAT en diciembre

El SAT mantendrá abiertas sus oficinas durante diciembre, tal como indican los últimos calendarios publicados en su portal. No hay un periodo vacacional especial asignado a las 164 oficinas a lo largo del país.

Así, la única suspensión de actividades en este diciembre será el jueves 25 de diciembre, el cual lo será porque se trata de un día de descanso obligatorio estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

El SAT solo suspende actividades
El SAT solo suspende actividades el 25 de diciembre por ser día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. Credito: Cuartoscuro

Por tanto, quienes necesitan realizar trámites presenciales deben tomar en cuenta lo siguiente:

  • El 25 de diciembre, las oficinas permanecerán cerradas por la Navidad.
  • El 1 de enero, que marca el Año Nuevo, también es día inhábil.
  • No se han publicado otros días de descanso en el periodo decembrino para el SAT, como el 6 de enero o el 24 y el 31 de diciembre.

Además, la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 no establece nuevos días inhábiles para el SAT durante diciembre, pero sí lo hizo para otras fechas del año, principalmente el 17 y 18 de abril, pues son los únicos días de asueto de la institución fiscal exclusivos para ellos, no son inhábiles a nivel federal. Esto significa que en la actualidad, diciembre presenta pocas interrupciones al servicio tributario.

Recomendaciones para los contribuyentes y opciones en línea

La Resolución Miscelánea Fiscal 2025
La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 no agregó nuevos días inhábiles para el SAT en diciembre, pero sí para abril. Crédito: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Para evitar contratiempos en la gestión de obligaciones fiscales y en la realización de trámites, quienes requieran servicios presenciales deben organizar sus visitas considerando los días de descanso ya confirmados. También es útil aprovechar las siguientes alternativas digitales, disponibles todo diciembre, incluidas las fechas oficialmente inhábiles y en cualquier momento:

  • El portal web del SAT permite trámites como declaración anual, consulta de acuses y obtención de constancias fiscales.
  • La app SAT Móvil facilita la gestión de distintos servicios desde dispositivos móviles, sin importar el lugar ni la fecha.

El horario habitual en oficinas es de lunes a jueves, de 9:00 a 16:00 horas, y viernes de 8:30 a 15:00 horas. Si se necesita localizar una sucursal, el Directorio Nacional disponible en la página oficial ayuda a filtrar la búsqueda por estado o entidad federativa. Para realizar una cita es necesario realizarla en el portal web del SAT.

Para quienes laboran el día 25 de diciembre, la Ley Federal del Trabajo indica que deberán recibir el triple de su salario. Este es un punto relevante para los empleados del sector público y privado, considerando las normas laborales vigentes.

Temas Relacionados

SATDiciembreVacacionesmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes en el reality show

La Granja VIP en vivo

¿Quién es José Medina Mora Icaza, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial recibido por Sheinbaum?

El empresario asumirá la dirección del principal organismo empresarial de México a partir del 10 de diciembre

¿Quién es José Medina Mora

La vitamina clave para combatir el hígado graso que retrasa la fibrosis y reduce la inflamación

Este nutriente esencial puede marcar la diferencia gracias a la protección que brinda a las células hepáticas

La vitamina clave para combatir

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

La cinta del personaje que quiso robar la Navidad volverá a la pantalla grande de las salas cinematográficas del país

Arranca preventa de boletos para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Para esta edición inédita de la final del torneo mexicano se contará con la experiencia de un silbante controversial en la liga

Este será el árbitro para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Una camioneta con plátanos y

Una camioneta con plátanos y cinco muertos: cronología de la explosión del coche bomba en Coahuayana

Embajada de EEUU en México lanza tutorial para denunciar a Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Hieren a militar de Guatemala durante enfrentamiento con grupo criminal: hallan mantas del Cártel de Sinaloa

Gobernador de Tabasco anuncia “disminución histórica” de homicidios en el estado

Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 8 de diciembre: arranca duelo para ser capataz de la semana

Arranca preventa de boletos para reestreno en cines de México de ‘El Grinch’

Aracely Arámbula revela que sus hijos con Luis Miguel le decían ‘abuelito’ a Andrés García: “Lo recuerdan muchísimo”

Tras ser llamado machista, Adal Ramones explica por qué no dejó hablar a Kim Shantal sobre los tratos de Eleazar en La Granja VIP

Rodeado de ex parejas e hijos y hablando con IA, así fue la despedida a Pedro Torres, productor cuya salud se va deteriorando

DEPORTES

Este será el árbitro para

Este será el árbitro para la final de ida Tigres vs Toluca del Apertura 2025 de la Liga MX

Luis Fernando Tena conserva su cargo como entrenador de Guatemala pese a no clasificar al Mundial 2026

Reportan que Mercedes Roa, influencer mexicana, sufrió un ataque en Marsella: ¿Cuál es su estado de salud?

David Faitelson protagoniza pelea con La Volpe por Sergio Ramos: “Yo me voy”

Cuauhtémoc Blanco pierde la cabeza y golpea a rival en el Clásico de Leyendas