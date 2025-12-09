¿Qué días no trabaja el SAT en diciembre? Tienes hasta esta fecha para hacer trámites

Las oficinas del SAT en México permanecen abiertas durante gran parte de diciembre. Credito: Cuartoscuro

El ambiente de la temporada decembrina en México se acompaña de preparativos familiares, cierres de año en empresas y también de la obligación de cumplir con responsabilidades fiscales. Para millones de contribuyentes, conocer los días de descanso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en diciembre resulta clave para una buena organización personal y fiscal.

Días de descanso oficial del SAT en diciembre

El SAT mantendrá abiertas sus oficinas durante diciembre, tal como indican los últimos calendarios publicados en su portal. No hay un periodo vacacional especial asignado a las 164 oficinas a lo largo del país.

Así, la única suspensión de actividades en este diciembre será el jueves 25 de diciembre, el cual lo será porque se trata de un día de descanso obligatorio estipulado en la Ley Federal del Trabajo.

El SAT solo suspende actividades el 25 de diciembre por ser día de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. Credito: Cuartoscuro

Por tanto, quienes necesitan realizar trámites presenciales deben tomar en cuenta lo siguiente:

El 25 de diciembre , las oficinas permanecerán cerradas por la Navidad .

El 1 de enero , que marca el Año Nuevo , también es día inhábil.

No se han publicado otros días de descanso en el periodo decembrino para el SAT, como el 6 de enero o el 24 y el 31 de diciembre.

Además, la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025 no establece nuevos días inhábiles para el SAT durante diciembre, pero sí lo hizo para otras fechas del año, principalmente el 17 y 18 de abril, pues son los únicos días de asueto de la institución fiscal exclusivos para ellos, no son inhábiles a nivel federal. Esto significa que en la actualidad, diciembre presenta pocas interrupciones al servicio tributario.

Recomendaciones para los contribuyentes y opciones en línea

La Resolución Miscelánea Fiscal 2025 no agregó nuevos días inhábiles para el SAT en diciembre, pero sí para abril. Crédito: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO

Para evitar contratiempos en la gestión de obligaciones fiscales y en la realización de trámites, quienes requieran servicios presenciales deben organizar sus visitas considerando los días de descanso ya confirmados. También es útil aprovechar las siguientes alternativas digitales, disponibles todo diciembre, incluidas las fechas oficialmente inhábiles y en cualquier momento:

El portal web del SAT permite trámites como declaración anual, consulta de acuses y obtención de constancias fiscales.

La app SAT Móvil facilita la gestión de distintos servicios desde dispositivos móviles, sin importar el lugar ni la fecha.

El horario habitual en oficinas es de lunes a jueves, de 9:00 a 16:00 horas, y viernes de 8:30 a 15:00 horas. Si se necesita localizar una sucursal, el Directorio Nacional disponible en la página oficial ayuda a filtrar la búsqueda por estado o entidad federativa. Para realizar una cita es necesario realizarla en el portal web del SAT.

Para quienes laboran el día 25 de diciembre, la Ley Federal del Trabajo indica que deberán recibir el triple de su salario. Este es un punto relevante para los empleados del sector público y privado, considerando las normas laborales vigentes.