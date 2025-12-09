México

Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: qué letras deben inscribirse este 9 y 10 de diciembre para recibir el apoyo

Ambos apoyos económicos cuentan con un día para todos los apellidos

La pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo económico bimestral a ciudadanos mexicanos a partir de los 65 años de edad; mientras que el programa Mujeres Bienestar tiene como finalidad brindar apoyo económico y social a mujeres en condición de vulnerabilidad.

La pensión, de carácter universal, directa y gratuita, se entrega sin intermediarios, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con los derechos sociales de la población mayor.

Calendario completo de registro Bienestar Adultos Mayores y Mujeres Bienestar

  • A,B,C el lunes 1 y 8 de diciembre
  • D.E,F,G,H el martes 2 y 9 de diciembre
  • I, J, K, L, M el miércoles 3 y 10 de diciembre
  • N, Ñ, O, P, Q, R el jueves 4 y 11 de diciembre
  • S,T,U,V,W,X,Y y Z el viernes 5 y 12 de diciembre
  • Todas las letras sábado 6 y 13 de diciembre

El registro para la Pensión del Bienestar dirigido a personas adultas mayores continúa este lunes 8 de diciembre, en el marco del periodo de incorporación que se extiende del 1 al 13 de diciembre.

Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de Bienestar, busca asegurar que los adultos mayores de México accedan a un ingreso básico y directo, fortaleciendo su seguridad económica y bienestar.

La atención en los Módulos del Bienestar está destinada exclusivamente a quienes tienen como inicial de su primer apellido las letras correspondientes al día.

@programasparaelbienestar
@programasparaelbienestar

Qué documentos se necesitan

  • Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).
  • CURP en impresión reciente.
  • Acta de nacimiento legible.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial).
  • Teléfono de contacto, tanto celular como de casa, para facilitar la comunicación y el seguimiento del trámite.

Esta organización alfabética, establecida por la Secretaría de Bienestar, tiene como objetivo agilizar el proceso y evitar aglomeraciones, permitiendo que la incorporación se realice de manera ordenada y eficiente. Los módulos operan en un horario de 10:00 a 16:00 horas y solo atienden a solicitantes que presenten la documentación requerida.

@programasparaelbienestar
@programasparaelbienestar

El proceso de registro es personal y no requiere gestores. No obstante, en casos donde la persona adulta mayor no pueda acudir por motivos de salud o impedimentos físicos, se puede solicitar una visita domiciliaria a través del sitio gob.mx/bienestar o llamando a la Línea de Bienestar 800 639 42 64.

Durante este periodo, pueden registrarse hombres y mujeres que hayan cumplido sesenta y cinco años o que los cumplan en diciembre. El calendario de incorporación continuará los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, atendiendo a personas cuyos apellidos inicien con otras letras, mientras que el sábado 13 de diciembre se habilitará como jornada universal para todos los apellidos.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se ha consolidado como uno de los programas sociales más relevantes del país, garantizando un ingreso básico y directo a este sector de la población.

