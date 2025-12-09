Nuevas leyes buscan reformar tres delitos para combatir la violencia contra las mujeres en CDMX

Las iniciativas impulsadas por Clara Brugada buscan actualizar el Código Penal en materia de violencia familiar, abuso sexual y acoso digital. | Gobierno del Perú

La diputada de Morena Cecilia Vadillo Obregón fue la encargada de explicar el paquete de reformas que la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, envió al Congreso de la Ciudad de México para fortalecer la protección de mujeres víctimas de violencia familiar, abuso sexual y acoso, así como para aumentar la seguridad en hoteles donde se han registrado feminicidios.

Durante la conferencia 'La Chilanguera’, Vadillo afirmó que estas propuestas representan un cambio estructural en la forma en que se legisla en materia de género: “Antes las leyes las hacían sólo hombres porque se limitaba la participación de las mujeres. Estamos cambiando eso, poniendo perspectiva de género”.

<b>Reformas al Código Penal: violencia familiar, abuso y acoso sexual</b>

Las iniciativas impulsadas por Clara Brugada buscan actualizar el Código Penal en materia de violencia familiar, abuso sexual y acoso digital. | Crédito: Gobierno de la Ciudad de México

Vadillo detalló que las iniciativas buscan actualizar y precisar varios tipos penales vinculados a la violencia de género:

Violencia familiar en el ámbito de pareja

La diputada explicó que se reconoce la violencia entre parejas, incluidas relaciones de noviazgo, como una forma específica de violencia de género, diferenciándola de la violencia familiar que ocurre en el núcleo doméstico.

Abuso sexual

Se incorpora una definición clara de acto sexual, que abarca tocamientos, caricias, roces corporales y representaciones sexuales explícitas, además de reforzar la importancia del consentimiento.

Acoso sexual digital

Vadillo subrayó que la reforma incluye, por primera vez, el envío no consentido de fotografías explícitas como un acto de acoso sexual, una agresión que enfrentan las mujeres de manera cotidiana.

La diputada destacó que el paquete contempla también talleres y procesos reeducativos obligatorios para agresores, señalando que “si no hay un proceso de reeducación social con los compañeros hombres, no vamos a avanzar en erradicar la violencia hacia las mujeres”.

<b>Prevención de feminicidios en hoteles y moteles</b>

La morenista presentó también las reformas a la Ley de Turismo y a la Ley de Establecimientos Mercantiles, orientadas a prevenir feminicidios y trata de personas en hoteles y moteles de la capital.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas medidas responden a datos expuestos por la Consejería Jurídica, que indican que el 15.2% de los feminicidios y transfeminicidios ocurren en estos establecimientos.

Obligaciones para los hoteles

Las reformas proponen que los establecimientos:

Soliciten identificación oficial con fotografía a todas las personas que ingresen.

Registren nombre, domicilio, hora de entrada y salida, y placas del vehículo.

Anoten el ingreso de niñas y niños, así como su vínculo con la persona adulta.

Instalen cámaras de videovigilancia en áreas clave.

Implementen protocolos de actuación con perspectiva de género y cuenten con seguridad capacitada.

Notifiquen a la SSC o la Fiscalía ante cualquier situación de riesgo.

<b>Votación esta misma semana</b>

Vadillo informó que el Congreso de la Ciudad de México votará las reformas esta semana, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, subrayando el compromiso para construir una ciudad más segura para todas.