Morena recibe en el Senado ejemplares del nuevo libro de AMLO, ‘Grandeza’

Presentación del libro 'Grandeza' de AMLO (X/@lopezobrador_)

Este martes comenzaron a llegar al Senado de la República cientos de cajas con ejemplares del libro Grandeza, del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La entrega se concentró en las oficinas de los 67 senadores del grupo parlamentario de Morena, donde se depositaron entre 12 y 13 cajas por oficina.

Cada caja contiene 20 libros, lo que suma aproximadamente 17 mil 500 ejemplares distribuidos en los pisos donde se encuentran las áreas del partido oficialista.

La entrega fue realizada por personal encargado de mensajería interna del recinto.

Las cajas fueron trasladadas a lo largo de la tarde, en una operación que abarcó corredores, elevadores y salas de apoyo legislativo.

Cientos de cajas con ejemplares del libro Grandeza, del expresidente AMLO, llegaron a las oficinas de senadores de Morena. Crédito: Especial

El senador Manuel Huerta aclaró que él no pagó los 260 ejemplares del libro Grandeza que fueron entregados recientemente en su oficina, desligándose de cualquier gasto relacionado con la adquisición.

En contraste, el senador Eugenio Segura confirmó que sí pagó por los 200 ejemplares que llegaron a su oficina, a razón de 600 pesos por cada libro, asumiendo de manera explícita la responsabilidad del gasto.

Reaparición pública de López Obrador por lanzamiento de Grandeza

La llegada de los ejemplares coincide con la reciente reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien presentó su nuevo libro a inicios de diciembre.

Se trata de su primer evento público desde que dejó la Presidencia en octubre de 2024.

A finales de noviembre, el exmandatario difundió un video grabado en su rancho en Palenque, Chiapas, donde anunció la publicación de la obra y señaló que se encuentra retirado de la vida política diaria.

AMLO se reapareció públicamente en diciembre para presentar su libro Grandeza, su primer evento desde que dejó la Presidencia. Crédito: @lopezobrador

El material circuló como antesala de la presentación formal del libro, realizada días después, la cual generó amplia atención mediática debido a su prolongada ausencia de la vida pública.

Durante estas apariciones, López Obrador centró su mensaje en la difusión del libro y en su decisión de mantenerse alejado del ámbito político, salvo en caso de riesgos extraordinarios para la vida institucional del país.

Precio, contenido y circulación del libro

Grandeza se encuentra disponible en librerías del país con un precio general de 448 pesos.

La obra aborda una interpretación cultural del “México profundo”, con énfasis en el legado de las civilizaciones originarias y una lectura crítica de los relatos históricos convencionales.

El libro Grandeza de AMLO fue presentado por primera vez al público en la FIL de Guadalajara. Crédito: EFE

El libro comenzó a circular de manera destacada tras su presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde fue mostrado por primera vez al público.

Se espera una distribución constante en tiendas físicas y en plataformas digitales.

Contexto de la distribución en el Senado

La entrega masiva del libro en el Senado ocurre sin que exista una explicación pública sobre el motivo de su llegada en tal volumen.

Aunque el reparto se ha concentrado en las oficinas de la bancada mayoritaria, hasta el momento no se han detallado los criterios administrativos, presupuestales o editoriales relacionados con la adquisición del material.

El operativo de distribución se mantuvo durante la tarde del martes, con personal moviendo cajas por distintos pasillos y elevadores del recinto.

Cientos de cajas con ejemplares de Grandeza llegaron al Senado y se distribuyeron entre las oficinas de los 67 senadores de Morena. Crédito: Senado de la República

Las áreas legislativas no han informado si los ejemplares serán destinados a actividades internas, bibliotecas o eventos futuros.

Datos clave sobre Grandeza

Editorial: Planeta

Precio al público: 448 pesos

Formatos: físico y digital

Tema central: interpretación cultural del “México profundo”

Presentación: inicio de diciembre en Ciudad de México

Difusión previa: video promocional desde Palenque a finales de noviembre

Distribución reciente: FIL Guadalajara