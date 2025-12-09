Mon Laferte anuncia segunda fecha en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para “Femme Fatale Tour”

El Palacio de los Deportes suma una nueva fecha para el Femme Fatale Tour de Mon Laferte tras agotar localidades

El Palacio de los Deportes de Ciudad de México sumará una fecha adicional para el Femme Fatale Tour de Mon Laferte, luego de que la primera función anunciada agotara prácticamente todas sus localidades.

La artista chileno-mexicana, reconocida por su capacidad de ofrecer espectáculos intensos y emocionalmente potentes, se presentará nuevamente el 30 de mayo, brindando a sus seguidores una oportunidad extra para experimentar en vivo su más reciente etapa creativa.

En el cierre de 2025, Mon Laferte se consolidó como la artista mexicana más escuchada en Spotify, un logro que subraya su influencia en la escena musical y su conexión con el público, según la información oficial del tour.

Este reconocimiento llega en un momento clave de su carrera, ya que la cantante se prepara para un 2026 marcado por presentaciones de alto perfil, incluyendo su regreso al Festival de Viña del Mar el 26 de febrero, en la ciudad que la vio nacer, antes de iniciar su gira latinoamericana.

Mon Laferte ofrecerá un segundo concierto en Ciudad de México el 30 de mayo como parte de su exitosa gira (Ocesa)

El álbum Femme Fatale representa un giro artístico para Mon Laferte, quien explora en catorce canciones un universo sonoro donde el pop alternativo se fusiona con las atmósferas densas y nocturnas del jazz.

Inspirada en la figura de la femme fatale, la artista resignifica este arquetipo y lo convierte en un manifiesto de fuerza, vulnerabilidad y libertad creativa.

El disco incluye colaboraciones destacadas, como el sencillo “Esto Es Amor” junto a Conociendo Rusia, la energética “La Tirana” con Nathy Peluso, y una versión de “My One And Only Love” que reúne a Natalia Lafourcade y Silvana Estrada, celebrando la complicidad y el talento de tres voces fundamentales de la música latinoamericana actual.

La artista chileno-mexicana se consolida como la mexicana más escuchada en Spotify al cierre de 2025, según datos oficiales (REUTERS/Ronda Churchill)

Preventa y Venta General para ver a Mon Laferte en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para la nueva fecha del Femme Fatale Tour estará disponible el 11 de diciembre a través de Banamex, mientras que la venta general comenzará el 12 de diciembre en Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes.

Una voz profunda con el compromiso social

Mon Laferte es una cantante, compositora y artista visual nacida en Viña del Mar, Chile, en 1983. Comenzó su carrera musical en su país natal, participando en concursos de canto y programas de televisión.

En 2007 se trasladó a México, donde desarrolló su carrera artística y consolidó su presencia en la escena musical latinoamericana.

Su música abarca diversos géneros, como pop, rock, bolero y música folclórica latinoamericana. Ha destacado por la potencia y versatilidad de su voz, así como por la intensidad de sus interpretaciones.

El álbum Femme Fatale marca un giro artístico para Mon Laferte, fusionando pop alternativo y jazz en catorce canciones (Facebook)

Su álbum “Mon Laferte Vol. 1” marcó un punto de inflexión en su carrera, alcanzando reconocimiento internacional con temas como “Tu falta de querer” y “Amárrame”, colaboración con Juanes, que obtuvo un Latin Grammy.

Mon Laferte también ha sido reconocida por su compromiso social y su activismo en temas de derechos humanos, feminismo y justicia social. A lo largo de su trayectoria, ha recibido múltiples premios y reconocimientos, y continúa siendo una de las voces más influyentes de la música contemporánea en español.