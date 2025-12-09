MERCOMUNA CDMX: así puedes pagar tu cena de Navidad con vales en abarrotes, mercados y pollerías

Permiten a miles de familias adquirir alimentos frescos y básicos en comercios locales autorizados

El programa Mercomuna 2025 es una estrategia del Gobierno de Ciudad de México que entrega vales físicos a familias previamente registradas para fortalecer la economía comunitaria y garantizar la seguridad alimentaria.

Este beneficio es coordinado por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) y promueve el consumo directo en comercios de barrio como abarrotes, verdulerías, pollerías y mercados públicos.

Durante diciembre, personal de SAPCI visita los hogares de los beneficiarios para entregar la carta-invitación que confirma su incorporación. Las entregas más recientes se realizaron el 6 y 9 de diciembre de 2025, dirigidas a personas registradas en octubre, en su mayoría de entre 19 y 56 años, quienes se integraron mediante la estrategia Casa x Casa.

¿Dónde puedes usar los vales Mercomuna para la cena de Navidad?

Una vez recibida la fajilla de vales, estos pueden utilizarse exclusivamente en comercios locales afiliados al programa, entre ellos:

Mercados públicos

Abarrotes y tiendas de barrio

Pollerías

Carnicerías

Verdulerías

Comercios comunitarios registrados

Esto permite a los beneficiarios adquirir los ingredientes esenciales para su cena navideña, como pollo, res, cerdo, pavo, verduras frescas, frutas de temporada, pan, aceite, pastas, azúcar y otros productos básicos. La amplia variedad de giros participantes facilita armar un menú completo sin afectar el gasto familiar.

Qué productos puedes adquirir con los Vales Mercomuna en diciembre

Con los vales, es posible comprar:

Piezas de pollo, pierna, lomo o ingredientes para pavo en pollerías y carnicerías.

Verduras y frutas para ensaladas, guarniciones y ponche.

Pan y abarrotes como harina, aceite, azúcar, arroz, pasta, enlatados y lácteos.

Insumos complementarios para postres y bebidas tradicionales.

Estos productos permiten preparar desde cenas tradicionales como pavo, pierna o lomo, hasta platillos económicos basados en pollo y verduras.

Cómo consultar los comercios que aceptan Mercomuna en CDMX

Para conocer en qué negocios se pueden canjear los vales, la SAPCI mantiene disponible un directorio oficial por alcaldía. Este listado incluye:

Nombre del comercio

Giro

Calle y número

Número interior (si aplica)

Código postal

El directorio se actualiza constantemente, por lo que se recomienda revisarlo antes de acudir al mercado o tienda.

Cómo canjean los vales los comerciantes y dónde lo hacen

Los únicos que pueden cambiar los vales por dinero son los comerciantes y locatarios que aceptan Mercomuna en sus negocios. Para ello, deben acudir a los centros de canje habilitados por SAPCI y Finabien, cada uno con horarios específicos. Los locatarios deben estar registrados previamente en los Términos y Condiciones del programa para realizar el trámite sin contratiempos.

Un apoyo que impulsa la economía local y alivia el gasto navideño

Además de ayudar a las familias a cubrir el costo de su cena de Navidad con alimentos frescos y accesibles, Mercomuna también impulsa la economía local, ya que los recursos se quedan en los mercados y comercios de barrio. Para muchos hogares capitalinos, representa un apoyo clave para celebrar sin comprometer su economía en una de las temporadas más importantes del año.