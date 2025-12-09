Feria del Mundo 2025 en CDMX: descubre países y sabores en una Navidad diferente

Un grupo de amigos disfruta de una animada reunión en un mercado navideño al aire libre, rodeados de luces festivas y decoraciones coloridas. La imagen captura el espíritu de la temporada, con risas, bebidas calientes y un ambiente de camaradería en una tarde invernal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ciudad de México se convierte en punto de encuentro global al recibir la esperada edición decembrina de la Feria del Mundo 2025, un evento que reúne artesanía, gastronomía y textiles de todos los rincones del planeta.

En pleno corazón del centro histórico, familias, viajeros y curiosos podrán recorrer un mosaico de tradiciones y productos auténticos, ideales para quienes desean vivir una Navidad diferente, llena de colores y propuestas de más de veinte países.

Durante tres días consecutivos, la feria abrirá sus puertas para invitar al público a sumergirse en una experiencia multicultural, donde la música, los aromas y el intercambio de historias convierten a la capital en un espacio de convivencia internacional.

La atmósfera navideña se mezcla con la oportunidad de adquirir piezas originales y degustar delicias que cruzan fronteras, generando recuerdos únicos en la temporada invernal más animada del año.

Foto: Cortesía.

Un recorrido por culturas del mundo: artesanías, sabores y textiles

La Feria del Mundo destaca por reunir en un solo recinto lo mejor de la diversidad internacional. Este año, las y los asistentes podrán explorar:

Artesanías representativas de países de Europa, Asia, África y América

Platillos y productos culinarios típicos, preparados por expertos de cada nación

Textiles y prendas tradicionales de diversas regiones

Estaciones de venta y exhibición atendidas por artesanos y promotores culturales

Este mes se realizarán eventos por motivo de la Navidad en la Ciudad de México. Crédito: Cuartoscuro/Graciela López Herrera

Entre los países presentes en esta edición figuran República Checa, Escocia, Argentina, Grecia, Alemania, Corea del Sur, Chile, Colombia, Rumania, Nepal, Irán, Italia, Tailandia, Túnez, Turquía, Unión Africana, Kazajstán, Rusia, India, Palestina y otros invitados especiales.

Cada stand promete recorridos multisensoriales, ofertas ideales para regalos navideños y oportunidades de diálogo directo con representantes culturales.

El evento suma detalles festivos con decoración navideña, ambientación musical y actividades pensadas para que visitantes de todas las edades descubran nuevas formas de celebrar el fin de año a través de la riqueza mundial.

Fechas, sede, entrada y horario: guía para asistir

La Feria del Mundo Edición Navideña 2025 se realizará del 19 al 21 de diciembre, de 11:00 a 20:00 horas.

El lugar elegido es el histórico Palacio de la Autonomía UNAM, ubicado en Licenciado Primo de Verdad No. 2, casi esquina con Moneda, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Adornos de navidad en el centro de la CDMX (INAH)

Acceso libre sin costo para todo público

Ubicación céntrica, de fácil acceso por transporte público y cercana a los principales atractivos turísticos de la capital

Espacios amplios y seguros para recorrer la feria en familia, con amigos o de manera individual

Quienes acudan encontrarán la oportunidad de vivir una Navidad verdaderamente internacional, aprovechando ofertas gastronómicas, talleres y un ambiente animado por la presencia de representantes de distintos continentes. La cartelera oficial y detalles de última hora pueden consultarse en redes sociales y canales oficiales del evento.