México

DLD revela detalles de sus próximas dos fechas de conciertos en la CDMX

La banda tendrá doble concierto en la capital del país antes de finalizar el 2025

La agrupación dio detalles de
La agrupación dio detalles de sus próximos dos conciertos en la CDMX. Crédito: Cuartoscuro.

El grupo mexicano de rock, DLD, realizará un doble concierto en la Ciudad de México hacia finales de este 2025.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo este lunes 8 de diciembre, la banda compartió información sobre estas dos presentaciones que tendrán lugar en la capital del país.

Mencionaron que interpretarán sus canciones más conocidas, aquellas que cuentan con la preferencia de sus seguidores.

Subrayaron que se tratará de conciertos dedicados a la música y a la memoria para su público, los cuales los han acompañado a lo largo de toda su trayectoria musical.

DLD reveló que cantarán las
DLD reveló que cantarán las melodías más solicitadas por sus fans. Crédito: Cuartoscuro.

También anunciaron las fechas de este par de conciertos, junto con el recinto donde se llevarán a cabo en la Ciudad de México durante este mes de diciembre de 2025.

Esta es la doble fecha de conciertos en la CDMX donde se presentará DLD antes de finalizar el 2025

El doble show de DLD será en el salón de espectáculos ‘La Maraka’, programado para el viernes 12 y sábado 13 de diciembre de 2025.

La banda busca cerrar el año con estos conciertos dobles antes de concluir 2025.

Explicaron que debido al recibimiento y asistencia total obtenidos en la primera fecha, decidieron ofrecer dos funciones en este espacio de la Ciudad de México.

El doble concierto de la
El doble concierto de la agrupación será el viernes 12 y sábado 13 de diciembre. Foto: Instagram/@dldmexico.

DLD ya tiene confirmadas otras presentaciones para 2026, entre ellas una participación en el festival Tecate Pal Norte, que ocurrirá en Monterrey, Nuevo León.

Este evento se realizará el viernes 27 de marzo del año próximo.

Los eventos musicales están programados para finales de 2025. Crédito: Instagram/@dldmexico.

Hasta el momento no se han dado a conocer más fechas, ciudades o recintos donde se presentará la agrupación de rock alternativo.

Breve historia de la banda de rock DLD

DLD es una banda de rock alternativo originaria de México, formada a finales de la década de 1990 en el Estado de México.

Sus miembros fundadores son Francisco Familiar (voz), Erik Neville (guitarra) y Edgar Hansen (bajo), quienes iniciaron su trayectoria bajo el nombre de Dildo, pero cambiaron a DLD para evitar controversias.

El grupo se consolidó en la escena musical mexicana por su estilo que fusiona rock alternativo con elementos electrónicos y líricas introspectivas.

A lo largo de su carrera han lanzado álbumes como DLD (2003), “Por Encima” (2004), “Primario” (2012) y “Futura” (2015), obteniendo reconocimiento tanto por la crítica como por el público.

DLD es una banda de rock
DLD es una banda de rock alternativo originaria de México, formada a finales de la década de 1990 en el Estado de México. Foto: Cuartoscuro.

Temas como “Por Siempre”, “Todo Cuenta” y “Arsénico” han figurado en listas de popularidad y su agenda de presentaciones incluye festivales masivos y giras nacionales e internacionales.

DLD ha sido nominado a diversos premios y su propuesta musical ha evolucionado sin perder su identidad, manteniéndose vigente en la industria del rock latinoamericano.

Su solidez como banda reside en su capacidad para renovar sonidos, letras y producción, estableciéndose como uno de los proyectos más destacados del panorama musical en México.

