México

SEP suspende clases en varias escuelas de este estado de la República para el lunes 8 de noviembre

La dependencia del Gobierno de México dio a conocer el listado de zonas donde las actividades académicas serán suspendidas

SEP mencionó que no habrá clases en varias escuelas de un estado de la República Mexicana este lunes 8 de diciembre. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que un estado de la República Mexicana no tendrá clases en varias escuelas de dicha entidad para este próximo lunes 8 de diciembre.

La dependencia del Gobierno de México explicó que en 64 municipios de un estado de la República Mexicana no habrá actividades académicas para alumnas y alumnos de varios niveles educativos del país.

Detalló que se trata de 64 municipios del estado de Puebla; se cancelarán las actividades académicas en todo el país.

Precisó que se trata de municipios en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, de acuerdo a lo comunicado por la dependencia del Gobierno de México.

64 municipios del estado de Puebla no tendrán clases este lunes 8 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro

Indicó que se trata de 5 mil 836 de varias escuelas de estas zonas del estado de Puebla, las cuales no tendrán actividades académicas para este próximo lunes 8 de diciembre.

La razón por la que las actividades académicas serán suspendidas este próximo lunes 8 de diciembre se debe a las condiciones meteorológicas en esta entidad.

Debido a la entrada del Frente Frío Número 18, las clases serán suspendidas para todos los alumnos y alumnas.

La SEP dio a conocer la lista de municipios y zonas donde las actividades académicas serán suspendidas para este lunes 8 de diciembre por el clima en el estado de Puebla.

Estos municipios de Puebla no tendrán clases este lunes 8 de diciembre

Esta es la lista de municipios ubicados en la Sierra Norte, que no tendrán clases este lunes 8 de diciembre.

  • Ahuacatlán
  • Ahuazotepec
  • Amixtlán
  • Aquixtla
  • Camocuautla
  • Coatepec
  • Cuautempan
  • Chiconcuautla
  • Chignahuapan
  • Honey
  • Francisco Z. Mena
  • Hermenegildo Galeana
  • Huauchinango
  • Huitzilan de Serdán
  • Ixtacamaxtitlán
  • Jalpan
  • Jopala
  • Juan Galindo
  • Naupan
  • Pahuatlán
  • Pantepec
  • San Felipe Tepatlán
  • Tepango de Rodríguez
  • Tepetzintla
  • Tetela de Ocampo
  • Tlacuilotepec
  • Tlaola
  • Tlapacoya
  • Tlaxco
  • Venustiano Carranza
  • Xicotepec
  • Xochiapulco
  • Xochitlán de Vicente Suárez
  • Zacatlán
  • Zapotitlán de Méndez
  • Zautla
  • Zihuateutla
  • Zongozotla
Jornada de educación en el marco del 25N. Crédito: Facebook: Mario Delgado Carillo

Para el caso de la zona Nororiental, que no tendrán clases este próximo domingo 8 de noviembre será en los municipios de:

  • Acateno
  • Atempan
  • Ayotoxco de Guerrero
  • Caxhuacan
  • Cuetzalan del Progreso
  • Cuyoaco
  • Chignautla
  • Huehuetla
  • Hueyapan
  • Hueytamalco
  • Hueytlalpan
  • Atlequizayan
  • Ixtepec
  • Jonotla
  • Nauzontla
  • Olintla
  • Tenampulco
  • Teteles de Ávila Castillo
  • Teziutlán
  • Tlatlauquitepec
  • Tuzamapan de Galeana
  • Xiutetelco
  • Yaonáhuac
  • Zacapoaxtla
  • Zaragoza
  • Zoquiapan

Suspensión de clases por frío

La suspensión de clases por frío es necesaria para proteger la salud de niños y adolescentes, quienes son más vulnerables a enfermedades respiratorias ante temperaturas extremas.

Según la Secretaría de Salud, la exposición prolongada al frío puede provocar hipotermia, infecciones y complicaciones graves en personas con enfermedades preexistentes.

La suspensión de clases por frío es necesaria para proteger la salud de niños y adolescentes. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Además, las condiciones meteorológicas pueden dificultar el transporte escolar y aumentar el riesgo de accidentes.

Las escuelas suelen carecer de infraestructura adecuada para calefacción, lo que incrementa el peligro. Por estas razones, las autoridades priorizan la seguridad y el bienestar de los estudiantes cuando se registran bajas temperaturas.

