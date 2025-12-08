SEP suspende clases en varias escuelas de este estado de la República para el lunes 8 de noviembre

SEP mencionó que no habrá clases en varias escuelas de un estado de la República Mexicana este lunes 8 de diciembre. (Cuartoscuro/ARCHIVO)

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que un estado de la República Mexicana no tendrá clases en varias escuelas de dicha entidad para este próximo lunes 8 de diciembre.

La dependencia del Gobierno de México explicó que en 64 municipios de un estado de la República Mexicana no habrá actividades académicas para alumnas y alumnos de varios niveles educativos del país.

Detalló que se trata de 64 municipios del estado de Puebla; se cancelarán las actividades académicas en todo el país.

Precisó que se trata de municipios en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, de acuerdo a lo comunicado por la dependencia del Gobierno de México.

64 municipios del estado de Puebla no tendrán clases este lunes 8 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro

Indicó que se trata de 5 mil 836 de varias escuelas de estas zonas del estado de Puebla, las cuales no tendrán actividades académicas para este próximo lunes 8 de diciembre.

La razón por la que las actividades académicas serán suspendidas este próximo lunes 8 de diciembre se debe a las condiciones meteorológicas en esta entidad.

Debido a la entrada del Frente Frío Número 18, las clases serán suspendidas para todos los alumnos y alumnas.

La SEP dio a conocer la lista de municipios y zonas donde las actividades académicas serán suspendidas para este lunes 8 de diciembre por el clima en el estado de Puebla.

Estos municipios de Puebla no tendrán clases este lunes 8 de diciembre

Esta es la lista de municipios ubicados en la Sierra Norte, que no tendrán clases este lunes 8 de diciembre.

Ahuacatlán

Ahuazotepec

Amixtlán

Aquixtla

Camocuautla

Coatepec

Cuautempan

Chiconcuautla

Chignahuapan

Honey

Francisco Z. Mena

Hermenegildo Galeana

Huauchinango

Huitzilan de Serdán

Ixtacamaxtitlán

Jalpan

Jopala

Juan Galindo

Naupan

Pahuatlán

Pantepec

San Felipe Tepatlán

Tepango de Rodríguez

Tepetzintla

Tetela de Ocampo

Tlacuilotepec

Tlaola

Tlapacoya

Tlaxco

Venustiano Carranza

Xicotepec

Xochiapulco

Xochitlán de Vicente Suárez

Zacatlán

Zapotitlán de Méndez

Zautla

Zihuateutla

Zongozotla

Jornada de educación en el marco del 25N. Crédito: Facebook: Mario Delgado Carillo

Para el caso de la zona Nororiental, que no tendrán clases este próximo domingo 8 de noviembre será en los municipios de:

Acateno

Atempan

Ayotoxco de Guerrero

Caxhuacan

Cuetzalan del Progreso

Cuyoaco

Chignautla

Huehuetla

Hueyapan

Hueytamalco

Hueytlalpan

Atlequizayan

Ixtepec

Jonotla

Nauzontla

Olintla

Tenampulco

Teteles de Ávila Castillo

Teziutlán

Tlatlauquitepec

Tuzamapan de Galeana

Xiutetelco

Yaonáhuac

Zacapoaxtla

Zaragoza

Zoquiapan

Suspensión de clases por frío

La suspensión de clases por frío es necesaria para proteger la salud de niños y adolescentes, quienes son más vulnerables a enfermedades respiratorias ante temperaturas extremas.

Según la Secretaría de Salud, la exposición prolongada al frío puede provocar hipotermia, infecciones y complicaciones graves en personas con enfermedades preexistentes.

La suspensión de clases por frío es necesaria para proteger la salud de niños y adolescentes. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Además, las condiciones meteorológicas pueden dificultar el transporte escolar y aumentar el riesgo de accidentes.

Las escuelas suelen carecer de infraestructura adecuada para calefacción, lo que incrementa el peligro. Por estas razones, las autoridades priorizan la seguridad y el bienestar de los estudiantes cuando se registran bajas temperaturas.