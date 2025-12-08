SEP suspende clases en varias escuelas de este estado de la República para el lunes 8 de noviembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que un estado de la República Mexicana no tendrá clases en varias escuelas de dicha entidad para este próximo lunes 8 de diciembre.
La dependencia del Gobierno de México explicó que en 64 municipios de un estado de la República Mexicana no habrá actividades académicas para alumnas y alumnos de varios niveles educativos del país.
Detalló que se trata de 64 municipios del estado de Puebla; se cancelarán las actividades académicas en todo el país.
Precisó que se trata de municipios en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, de acuerdo a lo comunicado por la dependencia del Gobierno de México.
Indicó que se trata de 5 mil 836 de varias escuelas de estas zonas del estado de Puebla, las cuales no tendrán actividades académicas para este próximo lunes 8 de diciembre.
La razón por la que las actividades académicas serán suspendidas este próximo lunes 8 de diciembre se debe a las condiciones meteorológicas en esta entidad.
Debido a la entrada del Frente Frío Número 18, las clases serán suspendidas para todos los alumnos y alumnas.
La SEP dio a conocer la lista de municipios y zonas donde las actividades académicas serán suspendidas para este lunes 8 de diciembre por el clima en el estado de Puebla.
Estos municipios de Puebla no tendrán clases este lunes 8 de diciembre
Esta es la lista de municipios ubicados en la Sierra Norte, que no tendrán clases este lunes 8 de diciembre.
- Ahuacatlán
- Ahuazotepec
- Amixtlán
- Aquixtla
- Camocuautla
- Coatepec
- Cuautempan
- Chiconcuautla
- Chignahuapan
- Honey
- Francisco Z. Mena
- Hermenegildo Galeana
- Huauchinango
- Huitzilan de Serdán
- Ixtacamaxtitlán
- Jalpan
- Jopala
- Juan Galindo
- Naupan
- Pahuatlán
- Pantepec
- San Felipe Tepatlán
- Tepango de Rodríguez
- Tepetzintla
- Tetela de Ocampo
- Tlacuilotepec
- Tlaola
- Tlapacoya
- Tlaxco
- Venustiano Carranza
- Xicotepec
- Xochiapulco
- Xochitlán de Vicente Suárez
- Zacatlán
- Zapotitlán de Méndez
- Zautla
- Zihuateutla
- Zongozotla
Para el caso de la zona Nororiental, que no tendrán clases este próximo domingo 8 de noviembre será en los municipios de:
- Acateno
- Atempan
- Ayotoxco de Guerrero
- Caxhuacan
- Cuetzalan del Progreso
- Cuyoaco
- Chignautla
- Huehuetla
- Hueyapan
- Hueytamalco
- Hueytlalpan
- Atlequizayan
- Ixtepec
- Jonotla
- Nauzontla
- Olintla
- Tenampulco
- Teteles de Ávila Castillo
- Teziutlán
- Tlatlauquitepec
- Tuzamapan de Galeana
- Xiutetelco
- Yaonáhuac
- Zacapoaxtla
- Zaragoza
- Zoquiapan
Suspensión de clases por frío
La suspensión de clases por frío es necesaria para proteger la salud de niños y adolescentes, quienes son más vulnerables a enfermedades respiratorias ante temperaturas extremas.
Según la Secretaría de Salud, la exposición prolongada al frío puede provocar hipotermia, infecciones y complicaciones graves en personas con enfermedades preexistentes.
Además, las condiciones meteorológicas pueden dificultar el transporte escolar y aumentar el riesgo de accidentes.
Las escuelas suelen carecer de infraestructura adecuada para calefacción, lo que incrementa el peligro. Por estas razones, las autoridades priorizan la seguridad y el bienestar de los estudiantes cuando se registran bajas temperaturas.