Encuentran ‘El Alimento del Miedo’, la película perdida de Juan López Moctezuma

Esta cinta fue la última dirigida por Juan López Moctezuma y es considerada una pieza de culto dentro del cine mexicano de terror. (Alucarda, de Juan López Moctezuma / archivo)

El hallazgo de “El Alimento del Miedo”, considerada una de las obras perdidas del cine mexicano, provocó gran revuelo en la comunidad cinematográfica y entre internautas. El filme, dirigido por Juan López Moctezuma y producido en 1994, permaneció fuera del acceso público durante casi tres décadas. Sin embargo, el domingo 7 de diciembre, la cinta apareció en la plataforma de YouTube, disponible para la audiencia internacional luego de que la usuaria “Laura VO” la publicara completa. Un hecho que rápidamente se volvió viral en redes sociales como X, donde usuarios destacaron la importancia de esta recuperación para la historia del cine mexicano.

La cinta estuvo reservada durante años, lo que aumentó su misticismo y relevancia entre especialistas y seguidores del género del terror en México. Se llegó a especular sobre el paradero de la cinta, pues circulaban versiones que sugerían que podría encontrarse en los archivos de la Cineteca Nacional. Estas teorías nunca fueron confirmadas ni desmentidas, alimentando el interés y la expectación sobre el verdadero destino de la obra.

No obstante, la certeza sobre la existencia de la película se obtuvo cuando fue proyectada dentro de la programación de Macabro: Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México en 2006. Esta presentación sería la única ocasión en que la cinta se exhibió al público. Existen rumores sobre dos proyecciones adicionales, pero no hay información confirmada al respecto.

MEXICO, D.F.20AGOSTO2004.-Manuel Santillan, Jean Dubois, Ana Cruz Navarro, Edna Campos y Eduardo Santillan antes de comenzar la conferencia para presentar el "Macabro, tercer festival del horror en cine y video" que se llevará a cabo del 24 de agosto al 12 de septiembre. Rendiran homenaje al cineasta Juan López Moctezuma. FOTO:Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM

“El Alimento del Miedo” por Juan López Moctezuma (1994)

“El Alimento del Miedo” forma parte de la etapa final de la carrera de Juan López Moctezuma, quien consolidó su reputación como uno de los precursores del terror gótico en América Latina. El rodaje se llevó a cabo en locaciones de la Ciudad de México, durante un periodo de restricciones presupuestales y crecientes desafíos para la industria nacional.

Contó con las actuaciones de Isaura Espinoza, Salvador Sánchez, Alan Fernández, Andaluz Russel, Marta Zamora, Pedro Infante Jr., Monserrat Suero Cortéz, Sergio Sánchez, Jorge Russek y Matilde Kalfon. Pues fue confirmado en su tiempo por una colección de fotografías tomadas durante el rodaje, compartidas por el productor Jorge Victoria.

Sin embargo López Moctezuma no llegó a ver el filme pues salió a la luz tras su muerte, se sabe que el filme no pasó a la etapa de edición. El cineasta padecía alzhéimer por lo que el proyecto quedó inconcluso y falleció poco tiempo después.

Dirigió y produjo audiovisuales clave como “Alucarda” (1977) y “La mansión de la locura” (1973). (Captura de pantalla Facebook Filmoteca UNAM / Cultura UNAM)

La cinta relata la historia de Petra, una mujer que habita una zona marginada de la Ciudad de México. Tras la muerte accidental de una niña apodada La Liendre, Petra decide ocultar el cuerpo cocinándolo y utilizándolo para preparar tamales, que luego vende en el vecindario. Una trama que aborda realidades como la pobreza, la violencia cotidiana y el terror social, enmarcados en un ambiente gótico.

Quién fue Juan López Moctezuma

Juan López Moctezuma nació en Ciudad de México en 1932 y falleció en 1995. Precisamente meses después de haber filmado esta obra, ahora considerada de culto. Dirigió y produjo audiovisuales clave como “Alucarda” (1977), “La mansión de la locura” (1973) y “Mary, Mary, Bloody Mary” (1974). Reconocido por abordar el horror desde un enfoque experimental, por sus relatos violentos y exploraciones del ocultismo, elementos poco frecuentes en el cine nacional de esa época. Asimismo formó parte del movimiento de renovación del cine mexicano en los años setenta, colaborando con personajes como Alejandro Jodorowsky.