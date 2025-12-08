México

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar rinde su primer informe en Chiapas

El morenista reafirmó su compromiso de transformar a Chiapas en el "gigante del sur"

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar presenta su Primer Informe de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, presentó este domingo 7 de diciembre su Primer Informe de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde subrayó que su administración se guía por el principio de gobernar obedeciendo al pueblo.

El morenista reafirmó su compromiso de transformar a Chiapas en el “gigante del sur”.

Durante el evento, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, destacó el trabajo realizado por el mandatario estatal, señalando que ha entregado resultados concretos en beneficio de la población chiapaneca.

La administración de Chiapas reafirma
La administración de Chiapas reafirma su compromiso de transformar al estado en el 'gigante del sur', según el mensaje del gobernador Ramírez Aguilar.

Eduardo Ramírez afirma que Chiapas avanza con la 4T

En su intervención, Ramírez Aguilar enfatizó que la labor de gobernar implica escuchar y responder a las necesidades ciudadanas, tal como lo indica el humanismo de la 4T.

El gobernador expresó: “Decidir bien es permanecer en concordancia con el pueblo, porque gobernar no es mandar, es obedecer. Gobernar obedeciendo es cumplir con la palabra. Chiapas está llamado a ser el gigante del sur. Seguiremos cumpliendo a Chiapas”.

Por su parte, Monreal Ávila utilizó sus redes sociales para felicitar al gobernador, resaltando que en este primer año de gestión se ha presentado “un balance de trabajo, compromiso y resultados a favor del pueblo chiapaneco”, según publicó el legislador.

El diputado extendió su reconocimiento y mejores deseos a Ramírez Aguilar, subrayando la importancia de la rendición de cuentas y el compromiso con la ciudadanía.

En el acto, el gobernador también agradeció a quienes le han permitido servir a Chiapas y compartió su motivación diaria.

“Me siento muy agradecido con la vida porque cada mañana me levanto con la convicción de hacer las cosas mejor, para que cada chiapaneco y chiapaneca pueda vivir con dignidad, con el Lekil kuxlejal, el buen vivir”, señaló el gobernador.

Ramírez Aguilar reconoció el respaldo de su equipo y de su familia, a quienes atribuyó el impulso necesario para ejercer su responsabilidad como gobernante y construir un legado.

El mandatario concluyó su mensaje invitando a la sociedad a acompañarlo en el proceso de transformación estatal, reiterando: “Acompáñenme en este caminar para que, en unidad, sigamos transformando a Chiapas”.

Los retos históricos que enfrenta Chiapas

  • Persistencia de altos índices de pobreza y marginación, afectando especialmente a comunidades indígenas y rurales.
  • Desigual acceso a la tierra y conflictos agrarios recurrentes entre comunidades campesinas.
  • Deficiencias en los servicios básicos como agua potable, saneamiento, salud y educación.
  • Niveles elevados de analfabetismo y rezago educativo, principalmente en zonas indígenas.
  • Carencias en infraestructura carretera y de transporte, lo que limita la conectividad y el desarrollo regional.
  • Violencia relacionada con conflictos agrarios, políticos y presencia de grupos armados ilegales.
  • Exclusión y discriminación persistentes hacia pueblos indígenas en ámbitos sociales, económicos y políticos.
  • Débil presencia institucional y problemas de gobernabilidad, dificultando la atención integral a las demandas locales.
  • Degradación ambiental por tala ilegal, expansión agrícola y falta de manejo adecuado de recursos naturales.
  • Fenómenos de migración interna y externa provocados por falta de oportunidades laborales y condiciones de vida digna.

