Cazzu relata aterradora experiencia paranormal que vivió en México

Cazzu relata un episodio paranormal en un hotel de México durante su gira 'Latinaje', generando impacto en redes sociales (Foto Bizarrolivepe)

Durante una reciente visita a México, la cantante argentina Cazzu compartió con sus seguidores una experiencia que rápidamente se viralizó en redes sociales: un episodio que ella misma describió como paranormal y que generó una ola de reacciones, bromas y teorías entre sus fanáticos.

El relato, difundido a través de un video, se convirtió en tendencia y reavivó el interés por la artista, quien ha consolidado una base de seguidores en Latinoamérica tras su mediática separación del sonorense Christian Nodal.

En el video del medio La Mega, Cazzu narra que el incidente ocurrió durante su gira ‘Latinaje’ por América Latina, cuando se hospedaba en un hotel mexicano. La cantante explicó que, tras una jornada intensa de trabajo, se preparaba para dormir en una habitación aparentemente tranquila.

La cantante argentina Cazzu describe cómo unas cortinas eléctricas se abrieron solas en su habitación, pese a estar completamente sola (FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Cortinas abiertas sin posible explicación

En ese momento, experimentó lo que describió como un suceso inexplicable: “Estaba a punto de dormirme, todo marchaba normal, y de repente me abrieron las cortinas… ¡yo estaba totalmente sola!”, relató la artista. Este detalle, extraído del testimonio de Cazzu, fue uno de los elementos que más llamó la atención de sus seguidores.

La situación se tornó aún más desconcertante cuando, según la propia Cazzu, el sistema de cortinas funcionaba de manera eléctrica, por lo que era necesario presionar un botón para abrirlas. La cantante agregó: “Incluso había dejado una lucecita prendida y de repente estaba todo apagado”.

Ante la inquietud, decidió llamar a su compañero de shows, conocido como ‘Titi’, para pedirle que la acompañara en la habitación. Pese a la presencia de su colega, la supuesta manifestación se repitió, lo que llevó a ‘Titi’ a realizar una oración antes de intentar dormir nuevamente.

El incidente paranormal de Cazzu en México ocurre tras su separación de Christian Nodal, aumentando el interés de sus seguidores (Infobae México / Jovani Pérez)

En medio de la incertidumbre, Cazzu recibió un mensaje inesperado de una amiga, a quien describió como alguien con “poderes locos”. La cantante recordó: “Pum... me llega un mensaje de una amiga mía que tiene ahí unos poderes locos y me dijo: ‘¿Está todo bien?’, y yo... ‘Ayuda’”.

Este episodio, sumado a la imposibilidad de encontrar una explicación lógica, reforzó la percepción de que se trataba de una experiencia fuera de lo común.

Teorías paranormales de los fans de Cazzu

La anécdota no tardó en generar una avalancha de comentarios en redes sociales, donde los usuarios especularon sobre posibles causas, desde bromas sobre brujerías atribuidas a Ángela Aguilar, actual pareja de Nodal, hasta teorías sobre la presencia de un “duende”.

Entre los mensajes destacados se encuentran: “Las brujerías de Ángela”, “Era el duende de Nodal molestando por ahí”. Otros usuarios elogiaron la capacidad de Cazzu para narrar historias y su carisma, mientras algunos sugirieron explicaciones técnicas, como la posibilidad de que la habitación estuviera equipada con un sistema inteligente programado para abrir cortinas y controlar otros dispositivos.

El relato de Cazzu sobre el fenómeno inexplicable provoca una ola de teorías y bromas en redes sociales, incluyendo referencias a Ángela Aguilar

El episodio, lejos de pasar desapercibido, consolidó la presencia de Cazzu en la conversación digital y evidenció el interés de su audiencia por conocer detalles de su vida personal, especialmente tras los acontecimientos recientes en su entorno sentimental.