Aumentan incendios provocados a casas en Culiacán: van 13 casos en un mes

Los incendios provocados en viviendas de Culiacán, Sinaloa aumentaron durante el mes noviembre de 2025, lo que ha generado preocupación en la población.

El mes cerró con 25 siniestros en casas habitación, de los cuales 13 fueron intencionales, lo que representa poco más de la mitad de los casos.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Culiacán, Efraín Araujo Zazueta, calificó la situación como atípica y la vinculó a hechos de violencia, una tendencia que los llevó a modificar su análisis y clasificación de los reportes.

Una clasificación de incendio diferente

Araujo Zazueta explicó a El Sol de Sinaloa que, por primera vez, el cuerpo de Bomberos decidió separar los casos según su origen ante el repunte de ataques directos y vandalismo.

“Nunca habíamos hecho este análisis. Es la primera vez que separamos los casos porque la cifra nos pareció muy alta. De 25 incendios en casas, 13 fueron por vandalismo, por ataques directos”, detalló el comandante.

El comportamiento de la incidencia mostró un cambio sustancial respecto a meses y años anteriores. De no haberse presentado estos 13 casos provocados, noviembre habría sido el mes con menos incendios en seis años.

Entre los episodios recientes, destaca el ocurrido la tarde del 28 de noviembre en la colonia Las Quintas. Un estruendo interrumpió la tranquilidad del sector y, minutos después, vecinos observaron llamas y columnas de humo que salían del interior de una vivienda.

Una residente relató a la misma fuente que la explosión se originó dentro del domicilio, aparentemente por la explosión de vehículos, lo que provocó que varias personas buscaran refugio.

La cercanía del Instituto Jean Piaget, donde acuden decenas de estudiantes, incrementó la preocupación de la comunidad. Este caso le recordó a los habitantes de la zona otro incendio registrado un año antes en el sector entre Montebello y Colinas del Rey.

Los hechos ocurrieron cuando una casa amueblada y un automóvil quedaron completamente consumidos por el fuego. “Esa casa tenía de todo, muebles nuevos, aparatos, todo quedó en cenizas”, recordó un vecino a El Sol de Sinaloa.

Las colonias del sector norte y Montebello se han consolidado como las zonas más afectadas por este tipo de agresiones. El comandante de Bomberos confirmó que algunos incendios ocurrieron de manera simultánea, incluso en dos casas de una misma cuadra.

En Montebello, se documentaron dos casos en la misma calle, lo que evidencia una concentración de ataques en puntos específicos de la ciudad.

Además de viviendas, los bomberos atendieron un incendio en un colegio y dos ataques consecutivos a un negocio de sushi en Las Quintas, donde los responsables regresaron al día siguiente para prender fuego nuevamente.

En el acumulado de enero a noviembre de 2025, Culiacán registró alrededor de 286 incendios en casas habitación, una cifra que mantiene a la ciudad en un nivel intermedio de incidencia, según el Sol de Sinaloa.

En 2024, la capital del estado cerró con 247 casos, mientras que en 2022 se reportaron 276. Los años 2020, 2021 y 2023 superaron los 300 incidentes.

Araujo Zazueta subrayó que la carga de trabajo para el personal ha aumentado debido a la naturaleza violenta de muchos de estos siniestros, aunque aseguró que cuentan con el respaldo de la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y Ejército para intervenir sin poner en riesgo su integridad.

“A nosotros no nos han amenazado ni atacado. Vamos a ayudar a quien lo necesite, no preguntamos a qué se dedica. Pero sí trabajamos acompañados por las fuerzas de seguridad”, afirmó.

En cuanto a la respuesta institucional, los bomberos han reforzado sus operativos y campañas de prevención, aunque el comandante reconoció que, en los casos relacionados con violencia, su margen de acción se limita a responder y proteger a la ciudadanía.

La corporación ha detectado que, en ocasiones, tras extinguir un incendio, los responsables regresan horas después para provocar nuevos daños, lo que complica la labor de los equipos de emergencia.

Avance en las investigaciones

La Fiscalía General del Estado no ha logrado establecer una línea clara sobre el origen de los incendios. El vicefiscal Dámaso Castro Saavedra indicó a El Sol de Sinaloa que cada caso se integra a una carpeta de investigación, pero reconoció que desconocen los motivos detrás de los ataques.

“Desconocemos ahí el tema. Nosotros recibimos el reporte, se busca contactar a los propietarios, buscar información que tenga que ver, los vecinos, todo lo que tenga que ver con una carpeta de investigación; el motivo tiene que ser tema de la carpeta”, declaró.

Castro Saavedra detalló que el personal ministerial realiza inspecciones y entrevistas en cada vivienda afectada, aunque no precisó si existe algún patrón o vinculación entre los casos.

La fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que la institución tiene abiertas 151 carpetas de investigación relacionadas con actos de vandalización contra inmuebles, que incluyen disparos, incendios y otras agresiones directas.

Ante este panorama, el comandante de Bomberos exhortó a la ciudadanía a no exponerse durante ataques a viviendas.

“Si escuchan detonaciones o ven un incendio provocado, lo mejor es no salir y esperar a que lleguen las autoridades. No vale la pena arriesgar la vida”, recomendó Araujo Zazueta en declaraciones recogidas por El Sol de Sinaloa.