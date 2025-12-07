Pobladores toman la presidencia de Jonacatepec tras presunto atropellamiento por parte de una patrulla

Pobladores realizaron una protesta tras no recibir respuesta por parte de las autoridades. Foto: (Especial)

Habitantes de la comunidad de San Gabriel Amacuitlapilco tomaron la tarde de este sábado la presidencia municipal de Jonacatepec y prendieron fuego a la decoración navideña instalada en la plaza pública, en protesta por el presunto atropellamiento de un niño y un adulto por parte de una patrulla municipal, cuyos elementos habrían abandonado el lugar sin brindar auxilio.

De acuerdo con El Sol de Morelos, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas, cuando, de acuerdo con testimonios de los pobladores, una unidad policial embistió a un menor de edad y a un adulto que caminaban por la zona. Los vecinos aseguran que, pese al impacto, los policías continuaron su marcha sin detenerse a verificar el estado de las víctimas ni brindar apoyo inmediato. Esta falta de auxilio detonó la molestia entre los habitantes, quienes rápidamente se organizaron para trasladar al niño a un hospital y, posteriormente, exigir respuestas de las autoridades municipales.

Pobladores escalaron en sus protestas al no recibir una respuesta en atención a las víctimas del incidente. Foto: (Captura de pantalla)

La indignación se incrementó ante la ausencia de información oficial y la falta de presencia de funcionarios en el sitio. Los habitantes se dirigieron entonces a la sede del Ayuntamiento para exigir una explicación sobre el actuar del policía involucrado y solicitar que el municipio cubriera los gastos médicos del menor lesionado. Sin embargo, al no obtener respuesta del presidente municipal, Israel Andrade Zavala, ni de otros representantes de la administración local, los pobladores decidieron intensificar su protesta.

En un acto de presión, los manifestantes incendiaron la decoración navideña colocada frente al edificio municipal, así como el árbol de Navidad recién inaugurado en la plaza principal. Las llamas consumieron rápidamente los adornos, mientras los inconformes reiteraban su demanda de sanciones inmediatas para el elemento policial presuntamente responsable.

La protesta se extendió hasta el Cerro del Cristo del Mirador, un punto emblemático de la zona. Allí, como parte de las medidas de presión, los habitantes prendieron fuego a al menos una cabaña del parque ecoturístico, advirtiendo que continuarían con acciones similares hasta obtener una respuesta formal por parte del Ayuntamiento.

Vecinos prendieron fuego a la decoración navideña instalada en la plaza pública del municipio. Foto: (Captura de pantalla)

Hasta el cierre de esta emisión, no ha habido una postura por parte de las autoridades municipales ni estatales, por lo que los vecinos esperan que pronto se emita información al respecto. En tanto, advirtieron que, de no haber respuestas claras, su protesta podría permanecer.

La comunidad ha reiterado que no se retirará del lugar hasta recibir un compromiso claro respecto a la sanción del policía involucrado y la cobertura de los gastos médicos del menor herido. Asimismo, advirtieron que, de no haber avances, podrían escalar nuevamente sus acciones en el cerro del Mirador o en otros puntos del municipio. videos difundidos en redes sociales muestran las instalaciones siendo incineradas por los vecinos.

Los habitantes de San Gabriel Amacuitlapilco insisten en que su movilización no busca confrontación, sino justicia y atención inmediata para las víctimas y sus familias. Mientras tanto, el clima de tensión persiste en Jonacatepec ante la falta de un pronunciamiento oficial que dé certeza sobre la investigación de los hechos y las medidas que se tomarán contra el presunto responsable.