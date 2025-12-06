México

Explosión de coche bomba sacude el centro de Coahuayana, Michoacán: deja un saldo mortal de dos personas y 7 heridos

El siniestro se registró al mediodía de este sábado

Explosión Coahuayana Michoacán heridos
Explosión Coahuayana Michoacán heridos (@Tipitapas/X)

La tranquilidad del municipio de Coahuayana, Michoacán, se vio rota este sábado luego de la explosión de un coche bomba en pleno centro de la cabecera municipal.

El ataque, dirigido contra elementos de la Policía Comunitaria, ocurrió en la calle Ignacio López Rayón, justo entre el palacio municipal y las instalaciones de la corporación.

La detonación dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y al menos 12 lesionadas, generando pánico entre habitantes y comerciantes de la zona.

Los primeros reportes señalan que los responsables habrían lanzado drones abastecidos de explosivos, por lo cual las ondas de la explosión afectó a comercios y casas que están alrededor.

Se mantiene operativo de seguridad

Explosión en Coahuayana, Michoacán, dejando como al menos un muerto y más de 10 heridos. (@Tipitapas/X)

Las autoridades mantienen un operativo de seguridad mientras se investigan los hechos y dar con los presuntos responsables.

En la cuenta de X de la Secretaria de Seguridad estatal, @SSeguridad_Mich, señalaron que fue un ataque directo a la corporación policiaca.

“En un ataque directo a la Policía Comunitaria de Coahuayana se registró la explosión de un artefacto, que preliminarmente dejó una persona fallecida y 10 lesionadas”, señalaron a minutos del atentado.

Por igual señalaron que están atendiendo el hecho y brindando apoyo, “se ampliará la información conforme avance la verificación oficial”.

Autoridades activan operativo aéreo y terrestre

Explosión Coahuayana Michoacán heridos
Explosión Coahuayana Michoacán heridos (@Tipitapas/X)

Un amplio operativo de emergencia fue desplegado por los gobiernos federal y estatal luego de la explosión de un artefacto en las inmediaciones de las instalaciones de la Policía Comunitaria.

El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que, ante la gravedad del ataque, se activó de inmediato un protocolo de atención aérea y terrestre para garantizar la asistencia médica urgente a los afectados.

Zepeda Villaseñor detalló que helicópteros del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar) ya se encuentran en ruta hacia la región de la Costa Michoacana.

Su misión principal es trasladar a los heridos a hospitales con mayor capacidad de atención, ante la necesidad de intervenciones especializadas por la magnitud de las lesiones generadas por la detonación.

El funcionario estatal aseguró que las autoridades trabajan coordinadamente para responder con rapidez y fortalecer la seguridad en la zona tras el ataque, que cimbró el centro del municipio y generó alarma entre la población.

“Estamos actuando con toda la capacidad del Estado para atender a las víctimas y restablecer la calma. La instrucción es clara: brindar atención inmediata a los heridos y dar con los agresores”, afirmó.

Mientras continúan las labores de evacuación y asistencia médica, corporaciones de seguridad mantienen un cerco en torno al lugar de los hechos y recaban información que permita esclarecer las circunstancias del atentado.

El Gobierno de Michoacán hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada por canales oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar mayor incertidumbre.

