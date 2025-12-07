MERCOMUNA CDMX: ¿Puedo comprar alcohol con los vales?

(Archivo)

El programa Mercomuna, impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México y coordinado por la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), tiene como propósito principal reforzar la economía local y mejorar el ingreso familiar de quienes más lo necesitan.

Ya que para comprar se requiere que el comercio esté registrado, es posible pensar que se puede adquirir cualquier producto, incluido el alcohol.

No es posible adquirir bebidas alcohólicas con los vales Mercomuna en la Ciudad de México.

El programa prohíbe expresamente el canje de estos vales por alcohol, tabaco y otros productos no esenciales.

Los beneficiarios solo pueden utilizarlos para comprar artículos de la canasta básica y productos de consumo familiar en comercios locales afiliados, en línea con el objetivo de fortalecer la economía de barrio y apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad.

Los vales Mercomuna están destinados a la adquisición de alimentos y productos esenciales.

Qué se puede comprar con vales Mercomuna

Listo programa Mercomuna 2024 en la CDMX (Especial)

Carnes (res, cerdo, pollo)

Frutas y verduras frescas

Legumbres, cereales

Abarrotes

Lácteos

Productos procesados básicos

Medicamentos

Útiles escolares o papelería

Estos vales solo pueden utilizarse en comercios que distribuyen productos de la canasta básica, como abarrotes, carnicerías, pollerías, panaderías, verdulerías y farmacias locales.

En cuanto a las restricciones, está prohibido canjear los vales por bebidas alcohólicas, cigarros o productos de tabaco, servicios financieros o electrónicos, artículos de lujo o no esenciales, dinero en efectivo o cambio.

Cuánto dinero dan en vales Mercomuna y cómo solicitarlo

La dispersión de apoyos contempla la entrega de 2 mil en vales a cada beneficiario, que pueden canjearse en los comercios locales donde habitualmente realizan sus compras. El programa tuvo como meta alcanzar a más de 300 mil familias en 2025, con una inversión cercana a los $1.000 millones.

Para acceder a los vales Mercomuna, los solicitantes deben residir en la Ciudad de México, tener entre 19 y 56 años de edad, presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y CURP.

El proceso de registro se realiza de forma presencial, mediante visitas casa por casa de brigadistas identificados de la SAPCI.

Quiénes se pueden registrar a mercomuna por Locatel

En cuanto a los comercios, pueden afiliarse aquellos negocios ubicados en las zonas asignadas y con un giro autorizado por el programa.

El registro se efectúa a través de LOCATEL, donde se indican los pasos a seguir. Una vez inscritos, los comercios reciben una calcomanía oficial y una lámpara especial para verificar la autenticidad de los vales.

Para identificar los comercios donde se aceptan los vales Mercomuna, el Gobierno de la Ciudad de México dispone de un buscador en línea (https://comercios-mercomuna.cdmx.gob.mx/).

Además, la SAPCI publica diariamente una lista actualizada de negocios participantes en su página oficial y redes sociales. Los comercios que aceptan los vales exhiben la calcomanía oficial del programa, lo que facilita su reconocimiento por parte de los beneficiarios.

El proceso de registro para nuevos beneficiarios y comercios continúa abierto y se actualiza constantemente, con el objetivo de ampliar la cobertura y fortalecer la economía local.