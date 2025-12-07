México

Mauricio Tabe denuncia que diputados de Morena buscan separarlo del cargo como alcalde de Miguel Hidalgo

La bancada de Morena pidió que el edil deje su puesto mientras se investigan los hechos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre

El alcalde de Miguel Hidalgo
El alcalde de Miguel Hidalgo critica a Morena por "distraerse en perseguir a la oposición".

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echeartea afirmó en su cuenta oficial de ‘X’ que los diputados locales de la bancada de Morena le enviaron un oficio “donde piden que me separe del cargo mientras investigan todas las mentiras que han inventado”, señaló.

Cabe destacar que, el edil ha recibido señalamientos por parte de miembros de Morena tanto a nivel federal como local por organizar y financiar los actos violentos que sucedieron durante la marcha del 15 de noviembre, convocada por la autonombrada “Generación Z” —Según datos oficiales dejó un saldo de 100 policías y 20 civiles con heridas—. El diputado morenista, Paulo Emilio García solicitó ante el pleno del Congreso de la Ciudad de México que el alcalde de Miguel Hidalgo fuera separado de su cargo de manera temporal.

La bancada de Morena, PT
La bancada de Morena, PT y PVEM rechaza enérgicamente los hechos violentos ocurridos durante la marcha de la Generación Z en la Ciudad de México.

Tabe explicó a través de un video que la solicitud emitida por los legisladores, según sus palabras, “es una forma de intimidar a quienes cuestionamos lo que no está bien”, asimismo el funcionario criticó el actuar de los diputados: “En vez de estar atendiendo los verdaderos problemas de la ciudad, que son muchos, están distraídos persiguiendo a la oposición”.

“El golpe es a los vecinos y vecinas de Miguel Hidalgo”, afirma Tabe

De acuerdo con el líder de Miguel Hidalgo, los miembros de la bancada de Morena actúan de acuerdo a intereses y no para responder a las necesidades de las personas, explicó que “el actuar así no es contra mí, ni contra un partido, es actuar contra la voluntad de más de 137 mil personas que decidieron este Gobierno”.

Mauricio Tabe reafirma su compromiso
Mauricio Tabe reafirma su compromiso con los vecinos y asegura que no cederá ante actos de intimidación política.

Tabe Echeartea señaló que “lo más grave” en esta situación es: “El desprecio que le tiene el oficialismo a la democracia. Realmente no obedecen, porque si la obedecieran respetan la decisión que tomaron los vecinos de Miguel Hidalgo que nos refrendaron hace un año”.

Tabe reafirma su compromiso con los vecinos de Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe afirmó que no cederá ante actos de intimidación y sostuvo que continuará exigiendo correcciones a las acciones que considera inadecuadas.

También expresó que mantendrá su compromiso en la búsqueda de lo mejor para la ciudad y para el país, así como en la defensa de la voluntad de los vecinos que votaron por él.

Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.
Foto: Cortesía/Alcaldía Miguel Hidalgo.

Tabe también señaló que seguirá respaldando a su equipo de trabajo y destacó el esfuerzo diario que realizan. Aseguró que no permitirá que se difamen sus labores mediante calumnias y reiteró su objetivo de mantener a la alcaldía Miguel Hidalgo como una de las mejores de la Ciudad de México.

Diputados de Morena buscan deslindar responsabilidades acerca del 15 de noviembre

CRÉDITO: X(@vromg)
CRÉDITO: X(@vromg)

En medio de las acusaciones contra Tabe Echeartea, el Congreso capitalino tenía programada una mesa de trabajo con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para analizar el ejercicio fiscal 2025 y 2026 del alcalde.

Esto no se realizó, ya que, según Valentina Batres Guadarrama, presidenta de la Comisión, el alcalde llegó al palacio legislativo e interrumpió la comparecencia de la alcaldía Magdalena Contreras con bocinas y ruido, por lo que solicitó un cambio de salón a último momento.

Mauricio Tabe calificó esta decisión como una “trampa”, ya que se le pidió comparecer, según el alcalde sin prensa, sin concejales y sin diputados de su bancada. Ante esta situación, el edil decidió no acudir a ese lugar por considerarlo desigual frente al trato recibido por otros alcaldes. Tabe entregó su informe de manera escrita.

La Comisión descartó la presentación de Tabe y declaró que no cumplió con su obligación legal ante el Congreso. Por esta razón, el líder de Miguel Hidalgo pidió reponer la fecha, pero su solicitud fue rechazada.

Los miembros de la Comisión indicaron en un comunicado que “no existe figura legal para reemplazar la comparecencia y que el alcalde debió cumplir con su obligación de rendir cuentas ante la representación popular (...) Ahora se avanzará vía a la Contraloría”.

