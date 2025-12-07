México

Jorge Ortiz de Pinedo habla del futuro del personaje de Eduardo Manzano en ‘Una Familia de 10′

“El Polivoz”, como era conocido el destacado actor, murió a causa de un paro respiratorio el pasado 4 de diciembre

Jorge Ortiz de Pinedo confirmó
Jorge Ortiz de Pinedo confirmó que Eduardo Manzano grabó los episodios que integran las temporadas 12 y 13 de la serie.

La muerte de Eduardo Manzano, “El Polivoz”, dejó un vacío profundo en la comedia mexicana y en el elenco de Una Familia de 10, serie en la que interpretó al entrañable abuelo Arnoldo López Conejo, uno de los personajes más queridos por el público.

Durante el funeral del actor, realizado en una casa funeraria al sur de la Ciudad de México, Jorge Ortiz de Pinedo habló por primera vez sobre el futuro del personaje y el impacto de la pérdida en la producción.

El personaje seguirá al aire durante dos temporadas más

Ortiz de Pinedo, creador y productor de la serie, recordó a Manzano como un referente del humor y una presencia luminosa dentro del foro. En un mensaje emotivo, destacó su calidad humana y su capacidad para transformar cada escena: “Un maestro de cómo hacernos reír y cómo hacernos gozar con una bonhomía tan grande que cuando llegaba al foro, no teníamos que prender la luz para subir iluminado”, expresó ante los medios.

Ortiz de Pinedo destacó la
Ortiz de Pinedo destacó la calidad humana de Manzano y su capacidad para transformar cada escena.

Sobre el destino del entrañable “abuelito Arnoldo”, Ortiz de Pinedo confirmó que los fans podrán seguir disfrutando de Eduardo Manzano en pantalla durante un tiempo más. El productor reveló que la serie ya tiene listas dos temporadas completas que cuentan con su participación.

“La Familia de Diez está grabada… van a poder ver que está grabada toda esta temporada número doce, donde faltan muchos programas por pasar. Y ya hicimos la temporada trece, la que va a pasar el año que viene. O sea, ya está grabado. Vamos a poder seguir viendo a Eduardo Manzano en la televisión todavía un añito más, por lo menos”, señaló Jorge Ortiz de Pinedo.

Esto significa que el legado del actor continuará vigente en la comedia familiar, al menos hasta el cierre de 2026, y permitirá que nuevos espectadores descubran su trabajo, mientras quienes crecieron con él podrán despedirse poco a poco de su personaje.

Un adiós marcado por el cariño del gremio

La noticia del fallecimiento de Manzano, ocurrido el 4 de diciembre de 2025 a los 87 años, provocó una ola de reacciones en la industria del entretenimiento. Su hijo, Lalo Manzano, confirmó que la causa fue un paro respiratorio, y destacó que su padre “se fue dormido en un hospital, resguardado por médicos”.

CIUDAD DE MÉXICO, 05DICIEMBRE2025.- Eduardo
Eduardo Manzano Jr hijo del actor Eduardo Manzano "El Polivoz" a su llegada a la funeraria J. García López hubicada en General Prim, donde se realizarán las exequias del actor fallecido está madrugada.

Durante el velorio, familiares y amigos describieron sus últimos momentos con serenidad. Su esposa, Susana Parra, relató que el actor partió en paz: “Él se quedó dormidito y dejó su corazón de latir (…) con una cara en paz”, dijo.

Para Ortiz de Pinedo, la partida de Manzano representa la despedida de un compañero irremplazable, pero también la oportunidad de celebrar su trayectoria. “Tu familia de diez”, concluyó, aludiendo al equipo que Manzano dejó en la pantalla y detrás de ella.

Aunque la muerte del comediante marca el final de una era, su presencia seguirá viva en cada capítulo que aún espera estreno. Y para millones de espectadores, Arnoldo seguirá siendo —al menos por un año más— el corazón amable y divertido de Una Familia de 10.

En septiembre se estrenó la
En septiembre se estrenó la temporada 12 de la exitosa serie.

