Exatlón México: quién sale eliminado hoy 7 de diciembre

CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

El décimo Duelo de Eliminación en la novena temporada de Exatlón México se perfila para elevar la tensión entre los equipos, ya que serán las mujeres quienes disputen su permanencia este domingo en República Dominicana.

Con circuitos reñidos a lo largo de la semana, las especulaciones han girado en torno a los posibles nombres que enfrentarán la eliminación, aunque únicamente Edna Carrillo está confirmada en la competencia de este día.

El lugar de Edna en el duelo se consolidó tras perder la Zona de Peligro el martes, lo que la envió automáticamente al desafío decisivo por tercer ocasión en su trayectoria esta temporada.

Al cierre de la décima semana de competencia, las atletas que más se mencionaron en las filtraciones sobre un posible adiós fueron Edna, Thayli y Karol por los rojos, junto con Dana, Nataly y Valery por los azules.

En rondas anteriores, la atleta roja logró superar a dos contendientes azules, Andrea y Michell. Según los fans que están al pendiente de la efectividad de cada deportista, las estadísticas posicionan a Natali Brito y Dana Castro, ambas del conjunto azul, como probables rivales en el enfrentamiento, aunque la lista definitiva dependerá del resultado de la última batalla de supervivencia, disputada horas previas a la emisión.

CRÉDITO: FB/ExatlonMx

El formato del duelo podría ver una modificación en caso de que el equipo rojo pierda ese último circuito previo, en cuyo caso Thayli Suárez se incorporaría a la terna de eliminadas.

Si los azules resultan derrotados, las proyecciones apuntan a Valery Carranza, quien hasta ahora registra un rendimiento del 33,33%, como la principal candidata para disputar la permanencia.

Las eliminaciones en Exatlón México se han caracterizado en esta temporada por no favorecer ni al equipo rojo ni al azul, manteniendo una competencia equilibrada.

Tras la reciente salida de Mau Wow, el cuadro de atletas se mantiene ajustado, con nuevas bajas cada semana. La lista de eliminados de la edición 2025 ya incluye a Alex, Andrea, Karen, Antonio, Tanori y Vanessa, todos ellos del equipo azul; a Luis y Mau Wow por parte de los rojos; así como a Aristeo, quien dejó la competencia a raíz de una lesión.

Dónde ver Exatlón México hoy 7 de diciembre

Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

Respecto al horario de transmisión, la producción ha reiterado que el Duelo de Eliminación se podrá seguir en vivo desde las 18:00 horas a través de Azteca Uno, junto con el acceso mediante la aplicación de TV Azteca para dispositivos móviles.

El conductor Antonio Rosique, apodado la ‘Máxima Autoridad’, condujo nuevamente las instancias decisivas, manteniendo la atención del público, que deberá esperar la confirmación oficial para conocer el desenlace final.

Cabe señalar que la eliminación filtrada podría no coincidir con el resultado final, ya que la producción mantiene bajo reserva los desenlaces e incluso los deportistas podrían dar una sorpresa de último momento.

De esta manera, el Exatlón México continúa con un cuadro de atletas en constante movimiento, enfrentando jornadas decisivas que definirán quienes permanecerán luchando por el campeonato.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo azul

Alejandro Aguilar

Doris

Koke Guerrero

Katia

Evelyn Guijarro

Equipo rojo

Benyamin

Edna

Ella

Humberto

William

Villaluz

Thayli

Maty