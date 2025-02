Cae “El Grande” en Michoacán, acusado de la muerte de ocho policías comunitarios

Imagen ilustrativa de elementos de la Policía Comunitaria en Michoacán (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/CUARTOSCURO)

Autoridades de Michoacán cumplimentaron una orden de captura en contra de Oscar Fernando “N”, un hombre apodado El Grande y quien es acusado de participar en el ataque contra guardias comunitarios en Coahuayana que dejó ocho muertos.

El arresto de El Grande fue informado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán el 20 de febrero.

Los hechos por los que fue detenido ocurrieron el 24 de agosto de 2024 en el municipio de Coahuayana. A la localidad de Salsipuedes llegó un grupo de sujetos que detonó sus armas en contra de policías comunitarios que realizaban trabajos de vigilancia.

“Se obtuvieron datos de prueba que permitieron establecer la posible relación de Oscar Fernando “N”, el Grande, por lo que se solicitó la respectiva orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada en reclusión", es parte del informe de las autoridades.

Grupos de autodefensas realizando vigilancia en Michoacán (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

Las víctimas fueron identificadas como Uriel M., Mario Christian M., Luis Carlos C., Ángel Eduardo C., Francisco S., David M., Pedro C. y Peter Daniel T, de 19 a 43 años de edad. Mantenían vigilancia en un campamento ubicado en un área conocida como la Derribadora, cuando fueron sorprendidos por los sujetos armados.

Cabe destacar que El Grande estaría relacionado con otras actividades criminales, por lo que la orden de aprehensión reciente fue cumplimentada en reclusión.

Los agresores habrían sido miembros del CJNG; venían de Colima

Tras el reporte del asesinato de los policías comunitarios,l reportes periodísticos indicaron que los agresores serían presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Un elemento de las autodefensas de Michoacán (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN/ CUARTOSCURO)

Al parecer los atacantes eran provenientes de Colima y, según compartió la agencia EFE, utilizaron al menos un vehículo con blindaje artesanal (también conocido como “monstruo”) durante la agresión.

Mientras que en abril del año pasado el comandante de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Héctor Zepeda Navarrete, acusó que cinco elementos de sus estructura resultaron intoxicados luego del uso de explosivos químicos.

En diversas ocasiones Zepeda Navarrete ha sido señalado por grupos criminales como una persona ligada a estructuras delictivas, Sin embargo, también hay reportes, como el de Pie de Página, que identifican a Héctor Zepeda es un hombre que cuenta con el respaldo de los pobladores de la región, debido a su trabajo que los protege del también llamado cártel de las cuatro letras.

Por su parte, en el municipio de Tinaja de Vargas fueron captadas imágenes durante un evento musical al partecer en honor a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG.